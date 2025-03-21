Айтиком.Логистика: инструкция по работе с электронными договорами фрахтования

Договор фрахтования: суть и отличия от договора доставки
Фрахтование — это особая форма организации перевозок, при которой владелец транспортного средства (фрахтовщик) передает его в пользование заказчику (фрахтователю) для транспортировки грузов или пассажиров. Взамен грузоотправитель обязуется оплатить аренду ТС.
Фрахтовщик не несет ответственности за погрузку, маршрут и сохранность груза — эти задачи полностью ложатся на фрахтователя.
Нередко договор фрахтования путают с договором доставки, однако между ними есть принципиальные различия:
Фрахтование предполагает аренду всей полезной вместимости транспорта или ее части, все сопутствующие задачи (страхование, логистика) решает заказчик
Доставка — комплексная услуга, где перевозчик предоставляет ТС и берет на себя транспортировку, оформление документов, а иногда и таможенное сопровождение груза
Фрахтование выгодно компаниям, которые используют собственные логистические ресурсы, но нуждаются в дополнительном транспорте. Договор доставки подходит тем, кто предпочитает передать все этапы перевозки стороннему исполнителю.
Фрахтовать можно любой вид транспорта, в том числе морской и воздушный. Однако сейчас в электронном виде можно оформить только договор фрахтования на автомобильный транспорт.
ЭДФ: структура и особенности оформления
Электронный договор фрахтования соответствует формату, утвержденному ФНС (приказ от 13.02.2023 № ЕД-7-26/109@). Документ включает два раздела:
Титул фрахтователя — содержит данные заказчика, требования к транспорту, описание груза, маршрут, сроки и стоимость аренды
Титул фрахтовщика — включает информацию о предоставляемых ТС, их характеристиках и условиях использования
Оба раздела подписываются электронными подписями: квалифицированной (КЭП) или неквалифицированной (НЭП «Госключ»).
Процесс оформления ЭДФ: пошаговый алгоритм
Рассмотрим работу с электронным договором на примере сервиса Айтиком.Логистика.
Шаг 1. Инициация документа
После авторизации в личном кабинете пользователь создает новый ЭДФ. Если данные контрагентов уже сохранены в системе, они автоматически подгружаются в соответствующие поля.
Шаг 2. Заполнение титула фрахтователя
В этом разделе указываются:
Реквизиты сторон (название, ИНН).
Параметры перевозки (тип груза, вес, габариты).
Требования к транспорту (количество машин, наличие спецоборудования).
Маршрут и сроки выполнения заказа.
Стоимость аренды и условия оплаты.
Обязательные для заполнения поля выделены красным.
Шаг 3. Проверка оператором ЭПД
После подписания титула фрахтователя документ направляется оператору информационной системы ЭПД. Если данные корректны, фрахтовщик получает задачу на заполнение своего раздела. В случае несоответствий ЭДФ возвращается для внесения правок.
Шаг 4. Заполнение титула фрахтовщика
Владелец ТС вносит информацию о транспортных средствах:
Госномер, марка, модель.
Грузоподъемность, объем кузова.
Условия передачи (дата, место, дополнительные требования).
После завершения и подписания второй части договор автоматически направляется в ГИС ЭПД.
Важно! Для разовых перевозок вместо ЭДФ можно использовать электронную заказ и заявку (ЭЗЗ) — упрощенную форму договора.
Преимущества ЭДФ: факты и цифры
По статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в 2024 году количество запросов, связанных со стоимостью и способами перехода на ЭПД, выросло вдвое. Параллельно растет число компаний, которые применяют электронные перевозочные документы. Зафиксируем факторы, которые привлекают перевозчиков:
Экономия средств. Оформление одного договора фрахтования на бумаге обходится примерно в 15 рублей (с учетом бумаги, печати и хранения). Для сравнения, стоимость ЭДФ в сервисе Айтиком.Логистика начинается от 3 рублей
Скорость и безопасность. Обмен данными происходит мгновенно, а электронные подписи и шифрование защищают документы от подделок
Автоматизация. Встроенные шаблоны и подсказки ускоряют заполнение документов и исключают ошибки. Интеграция позволяет работать с ЭДФ в привычном интерфейсе
Если вы планируете начать работать с ЭПД, примите участие в тест-драйве сервиса Айтиком.Логистика. В рамках акции вы сможете оценить все возможности электронного документооборота бесплатно. За 3 месяца вы научитесь работать с ЭДФ, электронными путевыми листами и транспортными накладными.
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