Айтиком.Логистика: инструкция по работе с электронными договорами фрахтования

Фрахтование — это особая форма организации перевозок, при которой владелец транспортного средства (фрахтовщик) передает его в пользование заказчику (фрахтователю) для транспортировки грузов или пассажиров. Взамен грузоотправитель обязуется оплатить аренду ТС.

Фрахтовщик не несет ответственности за погрузку, маршрут и сохранность груза — эти задачи полностью ложатся на фрахтователя.

Нередко договор фрахтования путают с договором доставки, однако между ними есть принципиальные различия:

Фрахтование предполагает аренду всей полезной вместимости транспорта или ее части, все сопутствующие задачи (страхование, логистика) решает заказчик

Доставка — комплексная услуга, где перевозчик предоставляет ТС и берет на себя транспортировку, оформление документов, а иногда и таможенное сопровождение груза

Фрахтование выгодно компаниям, которые используют собственные логистические ресурсы, но нуждаются в дополнительном транспорте. Договор доставки подходит тем, кто предпочитает передать все этапы перевозки стороннему исполнителю.

Фрахтовать можно любой вид транспорта, в том числе морской и воздушный. Однако сейчас в электронном виде можно оформить только договор фрахтования на автомобильный транспорт.