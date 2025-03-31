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Как оформить электронную заказ и заявку: полный гайд

В рамках цикла материалов об электронных перевозочных документах (ЭПД) подробно разбираем электронную заказ и заявку (ЭЗЗ). Этот документ служат основой для согласования условий между грузоотправителем и перевозчиком. В статье вы узнаете, зачем нужна ЭЗЗ и как оформить ее через сервис Айтиком.Логистика.