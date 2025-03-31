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Как оформить электронную заказ и заявку: полный гайд 

В рамках цикла материалов об электронных перевозочных документах (ЭПД) подробно разбираем электронную заказ и заявку (ЭЗЗ). Этот документ служат основой для согласования условий между грузоотправителем и перевозчиком. В статье вы узнаете, зачем нужна ЭЗЗ и как оформить ее через сервис Айтиком.Логистика.

Что такое ЭЗЗ

Электронная заказ и заявка — это документ, который фиксирует договоренности между владельцем груза и транспортной компанией. 

Электронная заказ и заявка содержит исчерпывающую информацию о перевозке:

  • Реквизиты сторон (грузоотправитель, перевозчик, получатель).

  • Подробное описание груза (вес, габариты, стоимость, особые условия транспортировки).

  • Требования к транспортному средству (например, наличие рефрижератора).

  • Сроки и маршрут доставки.

Согласно постановлению Правительства № 476 от 25.03.2023, электронный формат заказа и заявки приравнен к бумажному. Документ имеет силу, если подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП) или неквалифицированной подписью Госключ (НЭП).

Когда применяется ЭЗЗ

  • Если стороны не заключили отдельный договор на перевозку, ЭЗЗ выступает самостоятельным соглашением. Оформляется электронный заказ.

  • При наличии договора ЭЗЗ становится его приложением, детализирует условия конкретной поставки. Оформляется электронная заявка.

Электронный заказ и электронная заявка оформляются по единому формату, поэтому в сервисах ЭПД они объединены в один документ — ЭЗЗ. 

Структура ЭЗЗ: как формируется документ

ЭЗЗ состоит из двух XML-файлов (титулов, ФОИ), которые заполняются участниками перевозки.

Титул 1

Заполняется владельцем груза и включает:

1. Общие данные:

  • Наименование и ИНН заказчика.

  • Контакты ответственного лица.

2. Описание груза:

  • Точный вес, объем, категория (опасный, скоропортящийся и так далее).

  • Стоимость для расчета страховки.

  • Особые условия (температурный режим, хрупкость и так далее).

3. Логистические требования:

  • Тип транспорта (фура, рефрижератор, контейнер).

  • Дата и место подачи машины.

  • Ограничения по маршруту (например, объезд зон с плохим покрытием).

Титул 2

Заполняется транспортной компанией и содержит:

1. Информацию о рейсе:

  • Данные водителя (ФИО, права, медкнижка).

  • Характеристики ТС (госномер, грузоподъемность, наличие оборудования).

2. Финансовые условия:

  • Стоимость перевозки.

  • Порядок оплаты (предоплата, рассрочка).

  • Реквизиты для перевода.

3. Список ответственных лиц.

Важно! ЭЗЗ используется только для грузовых перевозок. Для пассажирских рейсов применяются иные формы документов.

Пошаговая инструкция: как создать ЭЗЗ в сервисе Айтиком.Логистика

После авторизации порядок действий следующий:

1. Создание документа:

  • В разделе «Документы» выберите «Электронная заказ и заявка».

  • Выберите заказчика и перевозчика из списка. Данные компаний подгрузятся автоматически.

2. Работа с первым титулом:

  • Внесите информацию о грузе. Обязательные поля подсвечиваются красным.

  • Укажите требования к транспорту. Например, если груз требует защиты от вибрации, отметьте это в разделе «Особые условия».

  • Подпишите титул электронной подписью.

3. Передача документа перевозчику:

  • После проверки системой второй титул станет доступен перевозчику в его личном кабинете.

  • Статус заполнения можно отслеживать в реальном времени.

4. Заполнение второго титула и завершение процесса:

  • Перевозчик заполняет свой титул, указывает данные водителя и ТС.

  • Информация о завершении работы с ЭЗЗ направляется инициатору.

Готовый ЭЗЗ автоматически отправляется в государственную информационную систему (ГИС) ЭПД и сохраняется в архиве сервиса Айтиком.Логистика.

Когда можно обойтись без ЭЗЗ

Электронную заказ и заявку можно не оформлять в двух случаях:

  • Если отношения между компаниями регулирует другое соглашение.

  • Если грузоотправитель и перевозчик работают без письменных договоренностей.

Оформлять ЭЗЗ рекомендуется даже в перечисленных случаях, чтобы зафиксировать требования сторон и избежать спорных ситуаций. 

Как присоединиться к тест-драйву Айтиком.Логистика и начать работать с ЭЗЗ

В рамках тест-драйва вы сможете пользоваться сервисом Айтиком.Логистика бесплатно в течение трех месяцев. За это время вы на практике с помощью экспертов научитесь создавать ЭПД и использовать их в работе. Чтобы принять участие в тест-драйве, оставьте заявку.

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