Как оформить электронную заказ и заявку: полный гайд 

Что такое ЭЗЗ
Электронная заказ и заявка — это документ, который фиксирует договоренности между владельцем груза и транспортной компанией.
Электронная заказ и заявка содержит исчерпывающую информацию о перевозке:
Реквизиты сторон (грузоотправитель, перевозчик, получатель).
Подробное описание груза (вес, габариты, стоимость, особые условия транспортировки).
Требования к транспортному средству (например, наличие рефрижератора).
Сроки и маршрут доставки.
Согласно постановлению Правительства № 476 от 25.03.2023, электронный формат заказа и заявки приравнен к бумажному. Документ имеет силу, если подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП) или неквалифицированной подписью Госключ (НЭП).
Когда применяется ЭЗЗ
Если стороны не заключили отдельный договор на перевозку, ЭЗЗ выступает самостоятельным соглашением. Оформляется электронный заказ.
При наличии договора ЭЗЗ становится его приложением, детализирует условия конкретной поставки. Оформляется электронная заявка.
Электронный заказ и электронная заявка оформляются по единому формату, поэтому в сервисах ЭПД они объединены в один документ — ЭЗЗ.
Структура ЭЗЗ: как формируется документ
ЭЗЗ состоит из двух XML-файлов (титулов, ФОИ), которые заполняются участниками перевозки.
Титул 1
Заполняется владельцем груза и включает:
1. Общие данные:
Наименование и ИНН заказчика.
Контакты ответственного лица.
2. Описание груза:
Точный вес, объем, категория (опасный, скоропортящийся и так далее).
Стоимость для расчета страховки.
Особые условия (температурный режим, хрупкость и так далее).
3. Логистические требования:
Тип транспорта (фура, рефрижератор, контейнер).
Дата и место подачи машины.
Ограничения по маршруту (например, объезд зон с плохим покрытием).
Титул 2
Заполняется транспортной компанией и содержит:
1. Информацию о рейсе:
Данные водителя (ФИО, права, медкнижка).
Характеристики ТС (госномер, грузоподъемность, наличие оборудования).
2. Финансовые условия:
Стоимость перевозки.
Порядок оплаты (предоплата, рассрочка).
Реквизиты для перевода.
3. Список ответственных лиц.
Важно! ЭЗЗ используется только для грузовых перевозок. Для пассажирских рейсов применяются иные формы документов.
Пошаговая инструкция: как создать ЭЗЗ в сервисе Айтиком.Логистика
После авторизации порядок действий следующий:
1. Создание документа:
В разделе «Документы» выберите «Электронная заказ и заявка».
Выберите заказчика и перевозчика из списка. Данные компаний подгрузятся автоматически.
2. Работа с первым титулом:
Внесите информацию о грузе. Обязательные поля подсвечиваются красным.
Укажите требования к транспорту. Например, если груз требует защиты от вибрации, отметьте это в разделе «Особые условия».
Подпишите титул электронной подписью.
3. Передача документа перевозчику:
После проверки системой второй титул станет доступен перевозчику в его личном кабинете.
Статус заполнения можно отслеживать в реальном времени.
4. Заполнение второго титула и завершение процесса:
Перевозчик заполняет свой титул, указывает данные водителя и ТС.
Информация о завершении работы с ЭЗЗ направляется инициатору.
Готовый ЭЗЗ автоматически отправляется в государственную информационную систему (ГИС) ЭПД и сохраняется в архиве сервиса Айтиком.Логистика.
Когда можно обойтись без ЭЗЗ
Электронную заказ и заявку можно не оформлять в двух случаях:
Если отношения между компаниями регулирует другое соглашение.
Если грузоотправитель и перевозчик работают без письменных договоренностей.
Оформлять ЭЗЗ рекомендуется даже в перечисленных случаях, чтобы зафиксировать требования сторон и избежать спорных ситуаций.
Как присоединиться к тест-драйву Айтиком.Логистика и начать работать с ЭЗЗ
В рамках тест-драйва вы сможете пользоваться сервисом Айтиком.Логистика бесплатно в течение трех месяцев. За это время вы на практике с помощью экспертов научитесь создавать ЭПД и использовать их в работе. Чтобы принять участие в тест-драйве, оставьте заявку.
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