Кейс перехода ГК РТСофт с MS Project и SAP на российскую систему управления проектами и организацией 1С:ERP+PM

Узнайте, как ГК РТСофт нашла альтернативу MS Project, MS SharePoint, SAP и успешно перешла на российскую систему управления проектной организацией «1С:ERP+РМ». Опытом делится директор по экономике и организационному развитию группы компаний РТСофт Анастасия Вощанова.

Почему мы выбрали 1С РМ вместо зарубежных аналогов

В 2009 году в организации «РТСофт» мы внедрили программный продукт на базе «1С:Управление проектной организацией» (1С:УПО) — отраслевое решение фирмы «1С» и ITLand. При этом проекты продолжали вести на Microsoft Project, а учет экономической информации по проектам (планирование работ, учёт трудозатрат) — в программе 1С. Возникла необходимость найти альтернативу Microsoft Project. В 2022 году мы полностью отказались от Microsoft Project в пользу российской программы «1С:ERP+РМ Управление проектной организацией», на которую перешли с «1С:Управление проектной организацией» годом раньше.

В 2023 году другая организация группы - «Искра Технологии», в которой учёт вёлся на зарубежной системе SAP, также перешла на «1С:ERP+РМ».

Таким образом, в группе компаний РТСофт произошло полное импортозамещение. Мы используем программные продукты семейства 1С, в частности, российскую систему управления проектной организацией — «1С:ERP+РМ».

Эффекты от эксплуатации «1С:ERP+PM»

С момента внедрения «1С:ERP+РМ» система стабильно работает и охватывает регламентированный, налоговый, управленческий и проектный учет. Вся отчетность — управленческая для руководства и бухгалтерская для налоговых органов — формируется напрямую из системы.

Мы используем «1С:ERP+РМ» как базис для проектного учёта. Данные аккумулируются для прогнозирования портфеля проектов, анализа сценариев и оценки ключевых показателей: плановой выручки, маржи и движения денежных средств.

Инженерные ресурсы составляют 60–70% наших расходов, поэтому оптимизация занятости сотрудников позволяет повысить прозрачность, выявить непроектные работы и эффективно использовать время для коммерческих сделок.

Мы получили следующие эффекты от внедрения системы:

  • Полное импортозамещение — переход на российские программные продукты семейства 1С.

  • Единая стабильно работающая система управления проектами.

  • Полный контур учета: регламентированный, налоговый, управленческий и проектный. Отчетность сдается прямо из системы.

  • Система управления задачами и проектами встроена в общую систему управления компании как базис. Информация о выполняемых проектах — основа для построения сценариев по портфелю проектов, выполнению показателей выручки, маржинального дохода и прибыли.

  • Выявлены и оптимизированы основные источники расходов, связанные с непроизводительной тратой времени и недозагрузкой трудовых ресурсов.

Читайте о нашем опыте внедрения «1С:ERP+РМ»

Переход позволил отказаться от использования MS Project и решить задачу управления прибылью.

Тиражирование решения на «1С:ERP+РМ» в АО «Искра Технологии»

В 2023 году мы тиражировали «1С:ERP+РМ» в АО «Искра Технологии» — крупнейшем производителе телекоммуникационного оборудования, вошедшем в группу компаний РТСофт. Компания отказалась от SAP и выбрала российское решение «1С:ERP+РМ», что обеспечило переход на российские стандарты учёта и отчётности. Также перешли с MS SharePoint на отечественное решение «1С:Документооборот».

Одновременно в 2023 году организация РТСофт была переведена с «1С:Управление проектной организацией» на «1С:ERP+РМ», обеспечив единый учет и управление проектами в обеих компаниях. Сложность состояла в необходимости сдачи отчетности из единой системы уже через месяц, но сработал четкий план-график, и задача была выполнена за два месяца.

Смотрите видеодоклад про опыт перехода «Искра Технологии» с SAP на 1С:ERP+PM

Про опыт и эффекты рассказывает директор по экономике и организационному развитию ГК «РТСофт-проект» Анастасия Вощанова

Дорожная карта проекта

Проект включал два этапа:

  1. Переход с SAP на «1С:ERP+РМ» с внедрением полного учета и финансового управления (январь–июнь 2023).

  2. Переход с «1С:Управление проектной организацией» на «1С:ERP+РМ» в присоединяемой компании (июль–октябрь 2023).

Первый этап был сложнее из-за различий в учете между SAP и российскими стандартами, требованиями ФСБУ и необходимостью полной автоматизации налогового учета. Второй этап реализован за 1 месяц — инженерный персонал плавно перешёл на новую систему без разрывов в учете трудовых ресурсов.

Уникальные проблемы проекта и их решение

В ходе проекта были успешно решены задачи:

  • Перенос остатков из SAP в «1С:ERP+РМ» с изменением методологии учёта, реализацией требований ФСБУ и переходом на российский план счетов.

  • Интеграция с SAP CRM через загрузку спецификаций в документ «Заказ клиента» в «1С:ERP+РМ» для автоматизации работы с номенклатурой.

  • Объединение АО «РТСофт» и АО «Искра Технологии» с решением проблем разной учетной политики, переносом данных и проектного учёта.

  • Создание сводного отчёта по портфелю заказов с аналитикой по продажам и проектам для комплексного управления.

  • Автоматизация распределения общепроизводственных расходов по нормативной оплате труда без учёта трудозатрат в производственном контуре.

Далее подробнее разберем некоторые кейсы.

Управление портфелем проектов

В «1С:ERP+РМ» настроен отчет по портфелю проектов, который получает данные из заказов клиентов. Это аналог отчета «План-фактный анализ БДР по проектам», который мы используем для прогнозирования портфеля. Часть заказов организации не велась в проектном контуре, потребовалось объединить информацию по организации в целом. Было принято решение сделать это по заказам клиентам.

Теперь мы можем видеть сроки получения плановой выручки и формировать реалистичные финансовые прогнозы. Данные включают детальную аналитику, позволяя руководству управлять портфелем проектов в целом.

Отчет «Портфель проектов» в 1С:ERP+РМ Управление проектной организацией

Узнайте больше о возможностях управления портфелями проектов на 1С:РМ

Портфели, программы, тематический план (производственная программа) и контрактация проектов

Бюджетирование проектов

Система обеспечивает прозрачное бюджетирование с возможностью контролировать бюджет доходов и расходов по проекту. Плановые показатели вносятся в проект, а фактические подтягиваются автоматически из учетного контура на основании первичных документов, что позволяет точно отслеживать расходы и затраты. Управление статьями доходов и расходов обеспечивается в единой системе, что повышает точность и оперативность финансового анализа.

Типовой отчет «План-фактный анализ БДР» в 1С:ERP+РМ

Узнайте больше о возможностях проектного бюджетирования в 1С:РМ

План-фактный анализ БДР, БДДС, выполнение объемов, доходы и расходы проектов и многое другое

Учет трудозатрат по проектам и отражение ЗП

Учёт трудозатрат ведётся инженерными исполнителями в «1С:ERP+РМ» с помощью документа распределения рабочего времени.

Учет трудозатрат подразделения в 1С:ERP+РМ

Ежемесячно данные по трудовым ресурсам выгружаются в «1С:ЗУП» для расчета заработной платы.

Файл для загрузки в 1С:ЗУП

Планирование ресурсов проекта

В системе реализовано планирование трудовых ресурсов по проекту, задаче. Можно сформировать срезы по исполнителям, подразделениям, периоду, времени исполнения.

Планирование трудовых ресурсов по проектам в 1С:ERP+РМ

Узнайте больше о возможностях управления ресурсами в 1С:РМ

Планирование и согласование трудозатрат, управление загрузкой, проектные знания и коммуникации

Формирование финансового результата

Типовой отчет «Финансовые результаты» (отчет о прибылях и убытках) отражает статьи доходов и расходов по организации, позволяя видеть итоги в разрезе бизнес-юнитов, проектов, видам продукции, работ, услуг. Это обеспечивает прозрачность управления и помогает контролировать затраты и доходы на всех уровнях.

Финансовые результаты в 1С:ERP+РМ

Результаты внедрения

Мы достигли следующих результатов:

  • Достоверные финансовые показатели с детализированной аналитикой.

  • Автоматизация методологии расчёта финансового результата.

  • Комплект управленческих отчетов под нужды бизнеса.

  • Возможность прогнозирования портфеля проектов, финансовых результатов и плановой выручки.

  • Эффективное бюджетирование с контролем лимитов платежей и статьями доходов и расходов.

  • Автоматизация контрольных процедур оплаты, согласования договоров и расчет резервов.

  • Управление движением денежных средств и дебиторской задолженностью.

Спасибо ITLand за продукт, который полностью соответствует нашим требованиям и способствует успешному управлению проектной деятельностью.

Информации об авторе

