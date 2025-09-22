Кейс перехода ГК РТСофт с MS Project и SAP на российскую систему управления проектами и организацией 1С:ERP+PM

Почему мы выбрали 1С РМ вместо зарубежных аналогов
В 2009 году в организации «РТСофт» мы внедрили программный продукт на базе «1С:Управление проектной организацией» (1С:УПО) — отраслевое решение фирмы «1С» и ITLand. При этом проекты продолжали вести на Microsoft Project, а учет экономической информации по проектам (планирование работ, учёт трудозатрат) — в программе 1С. Возникла необходимость найти альтернативу Microsoft Project. В 2022 году мы полностью отказались от Microsoft Project в пользу российской программы «1С:ERP+РМ Управление проектной организацией», на которую перешли с «1С:Управление проектной организацией» годом раньше.
В 2023 году другая организация группы - «Искра Технологии», в которой учёт вёлся на зарубежной системе SAP, также перешла на «1С:ERP+РМ».
Таким образом, в группе компаний РТСофт произошло полное импортозамещение. Мы используем программные продукты семейства 1С, в частности, российскую систему управления проектной организацией — «1С:ERP+РМ».
Эффекты от эксплуатации «1С:ERP+PM»
С момента внедрения «1С:ERP+РМ» система стабильно работает и охватывает регламентированный, налоговый, управленческий и проектный учет. Вся отчетность — управленческая для руководства и бухгалтерская для налоговых органов — формируется напрямую из системы.
Мы используем «1С:ERP+РМ» как базис для проектного учёта. Данные аккумулируются для прогнозирования портфеля проектов, анализа сценариев и оценки ключевых показателей: плановой выручки, маржи и движения денежных средств.
Инженерные ресурсы составляют 60–70% наших расходов, поэтому оптимизация занятости сотрудников позволяет повысить прозрачность, выявить непроектные работы и эффективно использовать время для коммерческих сделок.
Мы получили следующие эффекты от внедрения системы:
Полное импортозамещение — переход на российские программные продукты семейства 1С.
Единая стабильно работающая система управления проектами.
Полный контур учета: регламентированный, налоговый, управленческий и проектный. Отчетность сдается прямо из системы.
Система управления задачами и проектами встроена в общую систему управления компании как базис. Информация о выполняемых проектах — основа для построения сценариев по портфелю проектов, выполнению показателей выручки, маржинального дохода и прибыли.
Выявлены и оптимизированы основные источники расходов, связанные с непроизводительной тратой времени и недозагрузкой трудовых ресурсов.
Переход позволил отказаться от использования MS Project и решить задачу управления прибылью.
Тиражирование решения на «1С:ERP+РМ» в АО «Искра Технологии»
В 2023 году мы тиражировали «1С:ERP+РМ» в АО «Искра Технологии» — крупнейшем производителе телекоммуникационного оборудования, вошедшем в группу компаний РТСофт. Компания отказалась от SAP и выбрала российское решение «1С:ERP+РМ», что обеспечило переход на российские стандарты учёта и отчётности. Также перешли с MS SharePoint на отечественное решение «1С:Документооборот».
Одновременно в 2023 году организация РТСофт была переведена с «1С:Управление проектной организацией» на «1С:ERP+РМ», обеспечив единый учет и управление проектами в обеих компаниях. Сложность состояла в необходимости сдачи отчетности из единой системы уже через месяц, но сработал четкий план-график, и задача была выполнена за два месяца.
Про опыт и эффекты рассказывает директор по экономике и организационному развитию ГК «РТСофт-проект» Анастасия Вощанова
Дорожная карта проекта
Проект включал два этапа:
Переход с SAP на «1С:ERP+РМ» с внедрением полного учета и финансового управления (январь–июнь 2023).
Переход с «1С:Управление проектной организацией» на «1С:ERP+РМ» в присоединяемой компании (июль–октябрь 2023).
Первый этап был сложнее из-за различий в учете между SAP и российскими стандартами, требованиями ФСБУ и необходимостью полной автоматизации налогового учета. Второй этап реализован за 1 месяц — инженерный персонал плавно перешёл на новую систему без разрывов в учете трудовых ресурсов.
Уникальные проблемы проекта и их решение
В ходе проекта были успешно решены задачи:
Перенос остатков из SAP в «1С:ERP+РМ» с изменением методологии учёта, реализацией требований ФСБУ и переходом на российский план счетов.
Интеграция с SAP CRM через загрузку спецификаций в документ «Заказ клиента» в «1С:ERP+РМ» для автоматизации работы с номенклатурой.
Объединение АО «РТСофт» и АО «Искра Технологии» с решением проблем разной учетной политики, переносом данных и проектного учёта.
Создание сводного отчёта по портфелю заказов с аналитикой по продажам и проектам для комплексного управления.
Автоматизация распределения общепроизводственных расходов по нормативной оплате труда без учёта трудозатрат в производственном контуре.
Далее подробнее разберем некоторые кейсы.
Управление портфелем проектов
В «1С:ERP+РМ» настроен отчет по портфелю проектов, который получает данные из заказов клиентов. Это аналог отчета «План-фактный анализ БДР по проектам», который мы используем для прогнозирования портфеля. Часть заказов организации не велась в проектном контуре, потребовалось объединить информацию по организации в целом. Было принято решение сделать это по заказам клиентам.
Теперь мы можем видеть сроки получения плановой выручки и формировать реалистичные финансовые прогнозы. Данные включают детальную аналитику, позволяя руководству управлять портфелем проектов в целом.
Портфели, программы, тематический план (производственная программа) и контрактация проектов
Бюджетирование проектов
Система обеспечивает прозрачное бюджетирование с возможностью контролировать бюджет доходов и расходов по проекту. Плановые показатели вносятся в проект, а фактические подтягиваются автоматически из учетного контура на основании первичных документов, что позволяет точно отслеживать расходы и затраты. Управление статьями доходов и расходов обеспечивается в единой системе, что повышает точность и оперативность финансового анализа.
План-фактный анализ БДР, БДДС, выполнение объемов, доходы и расходы проектов и многое другое
Учет трудозатрат по проектам и отражение ЗП
Учёт трудозатрат ведётся инженерными исполнителями в «1С:ERP+РМ» с помощью документа распределения рабочего времени.
Ежемесячно данные по трудовым ресурсам выгружаются в «1С:ЗУП» для расчета заработной платы.
Планирование ресурсов проекта
В системе реализовано планирование трудовых ресурсов по проекту, задаче. Можно сформировать срезы по исполнителям, подразделениям, периоду, времени исполнения.
Планирование и согласование трудозатрат, управление загрузкой, проектные знания и коммуникации
Формирование финансового результата
Типовой отчет «Финансовые результаты» (отчет о прибылях и убытках) отражает статьи доходов и расходов по организации, позволяя видеть итоги в разрезе бизнес-юнитов, проектов, видам продукции, работ, услуг. Это обеспечивает прозрачность управления и помогает контролировать затраты и доходы на всех уровнях.
Результаты внедрения
Мы достигли следующих результатов:
Достоверные финансовые показатели с детализированной аналитикой.
Автоматизация методологии расчёта финансового результата.
Комплект управленческих отчетов под нужды бизнеса.
Возможность прогнозирования портфеля проектов, финансовых результатов и плановой выручки.
Эффективное бюджетирование с контролем лимитов платежей и статьями доходов и расходов.
Автоматизация контрольных процедур оплаты, согласования договоров и расчет резервов.
Управление движением денежных средств и дебиторской задолженностью.
Спасибо ITLand за продукт, который полностью соответствует нашим требованиям и способствует успешному управлению проектной деятельностью.
