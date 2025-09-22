Кейс перехода ГК РТСофт с MS Project и SAP на российскую систему управления проектами и организацией 1С:ERP+PM

Почему мы выбрали 1С РМ вместо зарубежных аналогов

В 2009 году в организации «РТСофт» мы внедрили программный продукт на базе «1С:Управление проектной организацией» (1С:УПО) — отраслевое решение фирмы «1С» и ITLand. При этом проекты продолжали вести на Microsoft Project, а учет экономической информации по проектам (планирование работ, учёт трудозатрат) — в программе 1С. Возникла необходимость найти альтернативу Microsoft Project. В 2022 году мы полностью отказались от Microsoft Project в пользу российской программы «1С:ERP+РМ Управление проектной организацией», на которую перешли с «1С:Управление проектной организацией» годом раньше.

В 2023 году другая организация группы - «Искра Технологии», в которой учёт вёлся на зарубежной системе SAP, также перешла на «1С:ERP+РМ».

Таким образом, в группе компаний РТСофт произошло полное импортозамещение. Мы используем программные продукты семейства 1С, в частности, российскую систему управления проектной организацией — «1С:ERP+РМ».