О создании единой версии правды по проектам на базе «1С:РМ» в группе компаний КСК

Предпосылки внедрения
В прошлой статье я уже рассказывал о проблематике и опыте внедрения программного продукта «1С:РМ Управление проектами» в нашей компании.
До запуска современной системы управления проектами основное, что волновало меня как руководителя соответствующего функционального направления - это отсутствие нормального планирования проектов, единых правил для введения разнообразных проектов, источников единой версии правды по тем проектам, которые выполняются внутри компании.
Проекты в любом случае каким-то образом выполнялись, но мы испытывали острый дефицит в наличии какой-либо инфраструктуры, информационной среды, которая позволяла бы консолидировать информацию по проектам и обеспечить взаимодействие проектных команд. Нужен был инструмент, для осуществления контроля за сроками, трудозатратами и бюджетами по проектам. И с февраля 2024 года мы уже начали пользоваться «1С:РМ» и ощутили эффекты для компании.
Использование ИСУП в компании КСК
Расскажу подробнее, какие задачи решают сотрудники нашей компании в «1С:РМ Управление проектами».
Работа в «интерактивном» реестре проектов
У нас наконец-то есть интерактивный реестр проектов, который отображается в программе в информационной системе, а не Excel-реестр проектов с кучей ошибок и погрешностей.
К каждому из проектов можно выдать доступы руководителю, ответственным сотрудникам проектной команды.
Таким образом, у нас появилась единая система управления задачами и проектами.
Система учета задач и проектов: работы, сроки в 1С:РМ
Портфельное управление проектами
Мы наконец-то увидели, насколько у нас с точки зрения временного планирования глубокий портфель проектов.
Например, проекты стартовали в 22-м году и последний заканчивается в 33-м. Система позволяет нам вести глубину планирования проектной деятельности не в рамках только одного бюджетного года, а всего периода портфеля в 10-11 лет.
Анализ каждого проекта портфеля
Мы теперь можем анализировать каждый проект и его текущий статус реализации: какие проектные задачи и работы выполнены, какие находятся в процессе выполнения, до каких еще не дошел срок, а может быть, должен был уже дойти.
Ключевые показатели портфеля в денежном измерении
У нас наконец-то появились дашборды в исполнении тех преднастроенных визуализаций, которые есть в «1С:РМ». Их можно развивать, усовершенствовать, но уже та информация, которая на этих дашбордах содержится, для нас это огромный шаг.
Управление проектами по гейтам
Мы получили возможность управления проектами по гейтам с помощью встроенной функциональности фазы, что тоже очень для нас важно. Теперь каждый проект портфеля можно проанализировать.
Мониторинг проектов на этапе исполнения
Пользуемся функциональностью построения табличных форм отчетов для анализа план-фактов. Чтобы вы понимали, до 2023 года у нас как такового мониторинга проектов на этапе исполнения качественного на самом деле не было. И огромная заслуга информационной системы как раз в том, что мы получили технологическую возможность выполнять этот мониторинг.
Контроль финансово-хозяйственных операций в рамках проекта
Появилась возможность видеть, какие финансово-хозяйственные операции, какой трек формируется в рамках каждого проекта.
И, кроме этого, есть возможность к этим финансово-хозяйственным операциям прикреплять документы и смотреть, какие эти документы по содержанию и так далее.
Выгоды использования ИСУП
После внедрения единой корпоративной системы управления проектами на базе «1С:РМ» мы смогли избавиться от разрозненных Excel, получили прозрачное планирование и возможность анализировать портфель на несколько лет вперед.
До внедрения 1С:РМ
После внедрения 1С:РМ
Excel-реестр проектов с кучей ошибок и погрешностей
Интерактивный реестр проектов отображается в единой информационной системе
Планирование проектной деятельности в рамках одного бюджетного года
Видна глубина портфеля по срокам: планирование проектной деятельности на несколько лет
Отсутствие дашбордов с ключевыми показателями по проектам
Виден масштаб портфеля проектов в денежном измерении
Отсутствие аналитики по проектам
Анализ каждого проекта портфеля по текущему статусу реализации
Контроль важных вех проектов затруднен
Управление проектами по фазам
Качественный мониторинг проектов на этапе исполнения невозможен
Технологическая возможность выполнять мониторинг проектов
«Котловой» свод данных по финансово-хозяйственным операциям организации
Аналитика по финансово-хозяйственным операциям в рамках каждого проекта
Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над повышением качества и прозрачности корпоративной системы управления проектной деятельностью, в том числе развиваем возможности информационной системы «1С:РМ».
О группе компаний КСК
Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» – ведущий разработчик и производитель оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения.
Группа компаний создана в ноябре 2017 года на базе активов холдинга «Транскомпонент» для централизации и развития компетенции по разработке, производству и обслуживанию оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. На сегодняшний день КСК объединяет более 40 российских предприятий. Производства КСК расположены в десяти регионах России. Заказчики КСК — более 200 компаний в России и Европе. Являясь одним из крупнейших российских производителей систем и компонентов для рельсового подвижного состава, КСК также наращивает свое присутствие в сегментах общественного и коммерческого автотранспорта, сельскохозяйственного машиностроения, строительной техники, судостроения.
