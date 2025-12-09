О создании единой версии правды по проектам на базе «1С:РМ» в группе компаний КСК

Предпосылки внедрения

В прошлой статье я уже рассказывал о проблематике и опыте внедрения программного продукта «1С:РМ Управление проектами» в нашей компании.

До запуска современной системы управления проектами основное, что волновало меня как руководителя соответствующего функционального направления - это отсутствие нормального планирования проектов, единых правил для введения разнообразных проектов, источников единой версии правды по тем проектам, которые выполняются внутри компании.

Проекты в любом случае каким-то образом выполнялись, но мы испытывали острый дефицит в наличии какой-либо инфраструктуры, информационной среды, которая позволяла бы консолидировать информацию по проектам и обеспечить взаимодействие проектных команд. Нужен был инструмент, для осуществления контроля за сроками, трудозатратами и бюджетами по проектам. И с февраля 2024 года мы уже начали пользоваться «1С:РМ» и ощутили эффекты для компании.