Ведение бизнеса

Мультисервис: почему клиентский сервис больше, чем техподдержка

Как омниканальная поддержка может вывести бренд на новый уровень, повысить узнаваемость компании и выгодно выделить среди конкурентов – рассказываем. 

Версия для печати
Мультисервис: почему клиентский сервис больше, чем техподдержка
Иллюстрация: LIFE PAY

В приеме оплаты задействовано несколько игроков:

  1. Банк, который предоставляет услуги эквайринга.

  2. Вендор, который предлагает технику: кассовые аппараты и фискальные регистраторы.

  3. ОФД – оператор фискальных данных. Посредник между пользователем кассы и налоговой службой.

Обычно клиент, у которого «что-то пошло не так», идет по самому легкому пути – звонит в банк. Но не всегда первый игрок в цепочке может решить возникшую проблему. И тогда для клиента начинается квест «четыре круга ада», чтобы разобраться в причине проблемы и найти ее решение.

Помощь в одном окне

Мультисервис в сфере по работе с клиентом способен не просто повысить лояльность пользователя, но и выгодно выделить компанию среди конкурентов. При работе с техникой нельзя на 100% исключать вероятность сбоя и неполадок. Однако своевременная поддержка способна помочь продолжить бизнес, не ставя продажи на паузу из-за невозможности приема оплат.

В LIFE PAY клиентский сервис работает в формате одного окна. При любой сложности с кассовым оборудованием предприниматель может решить проблему через техподдержку.

Ответы на проблемы

Не работает эквайринг и не проходит оплата

Если произошла проблема с эквайрингом и не проходит оплата, то клиентский сервис LIFE PAY сам свяжется с банком, найдет причину и поможет устранить ее.

Причины: либо что-то пошло не так у банка, а проблемы у вас. Или же приложение не работает как надо, например, зависло или поймало баг.

Технические сбои происходят время от времени. А для того, чтобы не терять прибыль из-за простоя, LIFE PAY предлагает следующие решения:

  • Мультиэквайринг. Компания может открыть несколько расчетных счетов в разных банках, куда будут поступать платежи от клиентов. Если в одном из них произошел технический сбой, то можно воспользоваться другим счетом и не останавливать торговлю.

  • Наличные или прием оплат через Систему быстрых платежей (СБП).
    Можно предложить клиентам заплатить наличными, но у кого они сегодня есть? 80% населения предпочитают расплачиваться безналичной оплатой. Потребители даже карты перестали с собой носить. До ухода Apple и Google Pay из России покупатели предпочитают использовать телефон.

А как быть теперь?

QR-код или NFC-микрочип от LIFE PAY возвращают клиентам возможность расплачиваться телефоном. Клиент сканирует код или прикладывает телефон к NFC-чипу и совершает покупку. Для приема оплат через чип достаточно отправить на него сумму платежа через Телеграм-бот.

Не работает касса

Если проблема возникла с ККТ, которую вы заказывали в LIFE PAY, то техподдержка напрямую с производителем разберется в причинах и заменит кассу.

А если же вы пользуетесь облачным сервисом касс от LIFE PAY, и что-то пошло не так – у нас есть резервные ДАТА-центры, которые позволят работать без перебоев.

Проблема с Фискальным накопителем (ФН)

Фискальный накопитель важно менять вовремя. Но зачастую о том, что он переполнен, руководитель узнает слишком поздно. В техподдержке LIFE PAY вовремя напомнят о дате замены.

А если вы не уверены, на какой срок вам нужен ФН – на 15 или 36 месяцев, клиентский сервис поможет определиться с типом.

Проблема с ОФД

Если касса не может отправить информацию по продажам и чекам в ОФД, то клиентская служба LIFE PAY выяснит причину и поможет ее устранить.

Причины могут быть разные: проблема со связью, проблема с кассой, проблема на стороне ОФД или другие. А если необходимо для этого решать вопрос напрямую с ОФД, то LIFE PAY берет и это на себя.

Проблема с ПО

У всех бывает. К сожалению, техника не вечна и имеет свойство выходить из строя и ломаться. Клиентская служба LIFE PAY решает проблемы сразу: разберется, из-за чего случилась поломка, расскажет, как починить оборудование или предложит замену.

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050

LIFE PAY
LIFE PAY
Платежные решения для бизнеса

Банки

Офис ВТБ перестал работать в Сингапуре

Группа ВТБ закрывает филиал в Сингапуре, где работало менее 10 человек. Руководство организации отказалось от банковской лицензии, выплачивает средства кредиторам и сворачивает деятельность.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Новости ФНС

🔥 Завтра Путин будет обсуждать налоги на 2023 год. Егоров готовит доклад

Владимир Путин в среду, 15 февраля, в режиме видео-конференц-связи проведет очередное совещание с членами правительства, где будут обсуждать основные направления налогового администрирования в 2023 году.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Бизнес уделяет все больше внимания платежам. А вы пробовали QIWI Business? Нужно ваше мнение

В нашем «Рейтинге компаний» все больше охватов собирает QIWI Business, компания, которая предлагает платежные решения для бизнеса. Мы хотим выяснить, что думают о них наши читатели.

Бизнес уделяет все больше внимания платежам. А вы пробовали QIWI Business? Нужно ваше мнение

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Новости об ЕНП за последний месяц запутали даже гуру бухгалтерии: куда и что нести, как и что заполнять? Больше не надо отслеживать каждую мелочь. Мы нашли способ рассказать вам обо всем самом важном в новой системе уплаты налогов всего за один день.

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году
Читать еще