Топ проблем при организации командировок и как их избежать

Непрозрачность расходов

Командировки практически всегда сопряжены со значительными расходами, но при отсутствии надлежащего контроля есть риск возникновения неоправданных трат. В отчетность включаются посторонние или завышенные расходы, а сотрудники предоставляют недостоверную или неполную документацию. Как правило, это происходит из-за отсутствия в компании тревел-политики и единой системы организации и контроля.

Обеспечить прозрачность расходов позволяет автоматизация. Она дает возможность проконтролировать, кто и как организует поездки в компании, а также отследить расходы. Вся информация — включая документы, чеки и отчеты — находится в одном месте, благодаря чему траты на поездки становятся максимально прозрачными.