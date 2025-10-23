Командировка за границу: суточные в 2025 году

Суточные по загранкомандировкам 2025: что это и кому выплачивают

Суточные — это дополнительные расходы работника, которые связаны с его проживанием вне дома. Например, затраты на питание, личные траты. Их перечисляют не только командированным, но и сотрудникам с разъездным характером работы — например, торговым представителям, курьерам, менеджерам по продаже.

Суточные выплачивают за каждый день нахождения работника в командировке, включая день отъезда и приезда. При этом не имеет значения время отправления сотрудника в командировку или его возвращения обратно.

Например, поезд сотрудника, направляемого в служебную поездку, отправляется в 23.55. Суточные нужно выплатить за весь день и не важно, что фактически работник находился в командировке в этот день всего 5 минут.

При оформлении больничного в загранкомандировке суточные выплачивают за все дни болезни. А вот если заболел разъездной работник, эту выплату он не получит. Ему выплатят лишь пособие по временной нетрудоспособности.