Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера

Что такое однодневная командировка

Однодневная командировка — это поездка сотрудника организации для выполнения определенной работы, задач вне постоянного места работы, которая начинается и заканчивается в один и тот же календарный день.

Командировка, которая началась в один день и закончилась в другой считается двухдневной, даже если она длилась менее 24 часов.

Командировка даже на один день требует соблюдения процедур и последовательности как при поездке на несколько дней, но есть нюансы.