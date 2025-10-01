Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера

Что такое однодневная командировка
Однодневная командировка — это поездка сотрудника организации для выполнения определенной работы, задач вне постоянного места работы, которая начинается и заканчивается в один и тот же календарный день.
Командировка, которая началась в один день и закончилась в другой считается двухдневной, даже если она длилась менее 24 часов.
Командировка даже на один день требует соблюдения процедур и последовательности как при поездке на несколько дней, но есть нюансы.
Оформление однодневной командировки: пошаговая инструкция
Для однодневных командировок действуют такие же ограничения, как и для длительных: одни категории работников нельзя отправлять в поездки вовсе, а от других обязательно нужно получить согласие. Полный список ограничений смотрите здесь.
Когда ответ на вопрос «Кто поедет?», получен, приступайте к оформлению. Вся процедура состоит из нескольких шагов:
Шаг 1. Издайте приказ о направлении в командировку
Приказ о направлении в командировку — главный документ, который служит основанием для поездки и выплат по ней. Руководитель командируемого работника может подготовить служебную записку или задание, но эти документы будут нести только информационный характер. Старт поездке дает именно приказ.
Форма приказа — унифицированная Т-9 или свободная на фирменном бланке. Главное — отразить в нем всю информацию о командировке: кого, куда и с какой целью направляет работодатель.
Важно. Поездка дистанционного сотрудника в офис считается командировкой, если в его трудовом договоре прописан населенный пункт, отличный от места нахождения офиса.
Например, офис расположен в Твери, сотрудник работает удаленно из Москвы, и это прописано в договоре. В 6.50 на Сапсане работник выезжает из Москвы в Тверь и возвращается в Москву в тот же день в 21.10. Такая поездка удаленщика — однодневная служебная командировка.
Шаг 2. Выдайте аванс на командировку
Работодатель обязан оплатить все расходы, связанные со служебной командировкой. При однодневной командировке не должно быть расходов на оплату жилья и суточные не полагаются. Остаются только транспортные расходы и только при условии, что билеты не куплены компанией заранее.
Сотрудник может поехать в однодневную командировку на личном или служебном автомобиле. В таком случае обязанность работодателя — оплатить топливо.
Выдача аванса на командировку в бухучете сопровождается проводкой Дт 71 Кт 50 (51).
Шаг 3. Отметьте в табеле день командировки
В табеле однодневную командировку отмечайте так же как и длительную — буквой «К» или цифрой «06». Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, ставьте «Рв» или «03» и рядом количество отработанных часов.
Если для расчета зарплаты и ведения кадрового учета используете 1С:ЗУП, программа автоматически проставит день командировки в табеле на основании приказа о командировке и приказа о работе в выходные или праздничные дни, если командировка состоялась в выходной.
Шаг 4. Получите от работника авансовый отчет и подтверждающие расход документы
К авансовому отчету работник должен приложить проездные документы (билеты, чеки с АЗС, посадочные талоны и т. д.) и чеки и квитанции о дополнительных затратах.
Например, счет из кафе, где сотрудник обедал. Так как при однодневной командировке суточные не положены, работодатель может взять на себя оплату питания командированного. Это может быть регламентировано и нормировано локальным актом или согласовано в разговоре, то есть с ведома. Но от этого зависит налогообложение.
Во втором случае для работника оплаченный работодателем обед будет натуральным доходом, с которого работодатель обязан удержать НДФЛ и начислить страховые взносы. В первом случае налогов и взносов не возникнет.
Подробнее о питании в командировках читайте здесь.
Счет принятия командировочных расходов в бухгалтерском учете зависит от целей поездки:
Бухгалтерская проводка
Цель командировки
Дт 26 Кт 71
Командировка связана с решением административных вопросов
Дт 20 (23, 25) Кт 71
Цель командировки — производственная необходимость
Дт 44 Кт 71
Поездка связана с покупкой или продажей товаров
Дт 08 Кт 71
Сотрудник поехал покупать основной средство
Шаг 5. Произведите с работником полный расчет по авансовому отчету
Выдайте из кассы или перечислите на карту сумму, которую работник потратил и подтвердил документами сверх полученного аванса. Если он потратил меньше, остаток потребуйте вернуть.
Возврат оформите в учете проводкой Дт 50 (51) Кт 71, доплату Дт 71 Кт 50 (51).
Шаг 6. Оплатите день командировки
Дни командировки оплачиваются по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев. Оплату однодневной командировки можно присоединить к выплате зарплаты за первую половину месяца или к окончательному расчету за месяц.
Бухучет оплаты дней командировок аналогичен бухучету зарплаты:
Бухгалтерская проводка
Операция
Дт (08, 20, 23) Кт 70
начислена зарплата
Дт 70 Кт 68
удержан НДФЛ
Дт (08, 20, 23) Кт 69
начислены страховые взносы
Шаг 7. Перечислите НДФЛ и страховые взносы
Оплата командировки не отличается от остальных зарплатных выплат: с нее нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы. И НДФЛ, и взносы нужно перечислить на ЕНС в составе единого платежа, но в разные сроки и с предварительной подачи уведомления:
Уведомление по страховым взносам нужно подать в срок до 25 числа месяца после месяца однодневной командировки, а перечислить взносы в бюджет — до 28 числа после уведомления.
Если день поездки был оплачен работнику в период с 1 по 22 число месяца, то дедлайн для уведомления — 25 число того же месяца, а для оплаты — 28 число.
Если день поездки был оплачен работнику в период с 23 числа по последний день месяца, то уведомление нужно подать не позднее 3 числа следующего месяца, а заплатить НДФЛ — не позднее 5 числа.
