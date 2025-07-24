Сквозная аналитика в «Битрикс24»: постановка, запуск, типовые подводные камни 

Зачем нужна сквозная аналитика

Сквозная аналитика — это способ отследить путь клиента от первого касания до оплаты. В «Битрикс24» она объединяет данные из разных рекламных каналов и показывает комплексную картину эффективности маркетинга.

Основные плюсы сквозной аналитики:

Позволяет определить вклад каждого рекламного канала — система «Битрикс24» агрегируют все источники лидов и показывает, какие каналы наиболее приносят больше всего клиентов.

Помогает оптимизировать рекламный бюджет — вы видите, откуда приходят лиды, сколько они стоят, и можете принимать решения на основе цифр.

Экономит ресурсы — вручную собирать статистику в нескольких системах долго, тогда как автоматическая аналитика точна и оперативна.

Без такого инструмента не обойтись:

Компаниям, использующим три и более рекламных каналов, например контекстная реклама, соцсети, формы на сайте др.;

Организациям с регулярными расходами на рекламу больше 50 000 рублей в месяц — тогда ручная сверка уже невыгодна.

Маркетологам и владельцам бизнесов, которые хотят оптимизировать рекламные расходы.

Сквозная аналитика основана на интеграции: «Битрикс24» объединяет данные из рекламных кабинетов (Яндекс, Google, соцсети), форм обратной связи, телефонии, онлайн-чатов. Это позволяет не просто видеть количество лидов, но и рассчитывать ключевые показатели — стоимость лида (CPL), возврат на инвестиции (ROI — сколько денег вы заработали относительно тех средств, которые вложили), рентабельность по каждому каналу.

Система сама связывает визит на сайт с заявкой, а затем с реальной продажей. Например, пользователь пришел по контекстной рекламе, позвонил в компанию, затем оформил заказ — «Битрикс24» фиксирует все эти действия в одну цепочку. Благодаря этому руководитель или маркетолог может точно определить: «этот клиент пришел с Яндекс Директа, его привлечение стоило 1000 рублей, а он купил на 30 000 ₽ — реклама сработала».

«Битрикс24» — управленческий инструмент, с которым можно пересматривать рекламную стратегию, перераспределять бюджеты и выявлять слабые звенья, будь то неэффективный канал или просадка на этапе продаж.