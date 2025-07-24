Сквозная аналитика в «Битрикс24»: постановка, запуск, типовые подводные камни 

Зачем нужна сквозная аналитика
Сквозная аналитика — это способ отследить путь клиента от первого касания до оплаты. В «Битрикс24» она объединяет данные из разных рекламных каналов и показывает комплексную картину эффективности маркетинга.
Основные плюсы сквозной аналитики:
Позволяет определить вклад каждого рекламного канала — система «Битрикс24» агрегируют все источники лидов и показывает, какие каналы наиболее приносят больше всего клиентов.
Помогает оптимизировать рекламный бюджет — вы видите, откуда приходят лиды, сколько они стоят, и можете принимать решения на основе цифр.
Экономит ресурсы — вручную собирать статистику в нескольких системах долго, тогда как автоматическая аналитика точна и оперативна.
Без такого инструмента не обойтись:
Компаниям, использующим три и более рекламных каналов, например контекстная реклама, соцсети, формы на сайте др.;
Организациям с регулярными расходами на рекламу больше 50 000 рублей в месяц — тогда ручная сверка уже невыгодна.
Маркетологам и владельцам бизнесов, которые хотят оптимизировать рекламные расходы.
Сквозная аналитика основана на интеграции: «Битрикс24» объединяет данные из рекламных кабинетов (Яндекс, Google, соцсети), форм обратной связи, телефонии, онлайн-чатов. Это позволяет не просто видеть количество лидов, но и рассчитывать ключевые показатели — стоимость лида (CPL), возврат на инвестиции (ROI — сколько денег вы заработали относительно тех средств, которые вложили), рентабельность по каждому каналу.
Система сама связывает визит на сайт с заявкой, а затем с реальной продажей. Например, пользователь пришел по контекстной рекламе, позвонил в компанию, затем оформил заказ — «Битрикс24» фиксирует все эти действия в одну цепочку. Благодаря этому руководитель или маркетолог может точно определить: «этот клиент пришел с Яндекс Директа, его привлечение стоило 1000 рублей, а он купил на 30 000 ₽ — реклама сработала».
«Битрикс24» — управленческий инструмент, с которым можно пересматривать рекламную стратегию, перераспределять бюджеты и выявлять слабые звенья, будь то неэффективный канал или просадка на этапе продаж.
Функциональность системы «Битрикс24» можно расширить с помощью готовых приложений из магазина Off Group. В каталоге вы найдете разные решения — от чат-ботов с искусственным интеллектом и мобильных кабинетов клиентов до инструментов для контроля продаж, автоматизации бизнес-процессов и работы с документами.
Эти приложения помогают адаптировать CRM под специфические задачи вашего бизнеса без программирования и упрощают работу сотрудников. Кроме того, при необходимости специалисты Off Group доработают приложение для вас с учетом особенностей компании.
Как настроить сквозную аналитику в «Битрикс24»
Постановка задачи
Перед тем как запускать сквозную аналитику в «Битрикс24», важно определить, зачем она нужна вашему бизнесу. Первый шаг — постановка задачи. Нужно понять, что вы хотите отслеживать: стоимость заявки, окупаемость рекламы, путь клиента или эффективность менеджеров.
Далее — источники данных. Нужно заранее определить, какие рекламные каналы вы будете подключать: Яндекс Директ, социальные сети, email-рассылки, офлайн‑носители.
Также нужно распределить роли: кто в компании отвечает за настройку каналов, кто — за воронку, кто — за корректность данных в сделках. Часто маркетинг ведет одно, а продажи — другое, и на стыке между ними возникают ошибки, из-за которых аналитика «сыпется».
Постановка задачи помогает избежать этого: если заранее определить цели и ответственность, запуск пойдет гораздо проще.
Краткая шпаргалка, как поставить задачу на настройку сквозной аналитики в «Битрикс24»:
Этап
Описание
На что обратить внимание
Определение цели
Зачем внедряется аналитика: отслеживание CPL, ROI, путь клиента, эффективность каналов и т. д.
Не ставьте абстрактные цели — фокусируйтесь на конкретных бизнес-задачах.
Выбор метрик
Какие показатели будут ключевыми: стоимость лида, прибыль с канала, окупаемость и т. д.
Выберите 3–5 ключевых метрик.
Карта каналов и источников
Составление списка каналов: Яндекс Директ, таргетированная реклама в социальных сетях, email-рассылки, офлайн-носители (например, листовки) и пр.
Убедитесь, что все каналы промаркированы UTM-метками.
Оценка готовности CRM
Проверка воронок, этапов сделок, структуры лидов и клиентов.
Часто в CRM накапливаются дубли, незаполненные или неверно заполненные поля, ошибки в контактных данных. Это будет искажать результаты.
Распределение ролей
Кто отвечает за маркетинг, CRM-настройку, интеграции, проверку данных.
Важно исключить «размытые зоны ответственности» между отделами.
Цель внедрения сквозной аналитики должна быть бизнесовой: например, снизить стоимость привлечения клиента, убрать неэффективные каналы или связать рекламу с фактической выручкой. Когда цель сформулирована, следующий шаг — грамотный запуск.
Запуск сквозной аналитики
Когда цели сформулированы, а структура каналов и CRM‑воронок понятна, можно переходить к практическому запуску. Он включает несколько обязательных шагов, от которых зависит корректность работы системы.
1. Подключение рекламных каналов. Первое, что нужно сделать, — подключить основные источники трафика. Это может быть рекламная кампания, соцсеть, e-mail-рассылка, баннер или даже визитка. Для корректного отслеживания применяются UTM-метки — специальные параметры, добавляемые к ссылке.
Когда клиент переходит по такой метке и оставляет заявку, система фиксирует путь: откуда он пришел, через какую платформу, из какого объявления. Эти данные автоматически отображаются в CRM — в лиде или сделке — и становятся частью отчета по сквозной аналитике.
Если метки не заданы, система отправит клиента в категорию «прочий трафик» — и вы потеряете понимание, сработала ли реклама. Поэтому важно не только подключать рекламные каналы, но и следить за корректной разметкой всех ссылок.
2. Связь каналов с телефоном и почтой. Чтобы отслеживать источники заявок не только через UTM-метки, но и через звонки и письма, в «Битрикс24» можно закрепить отдельные номера телефонов и email-адреса за конкретными каналами. Например, если вы размещаете рекламу в «ВКонтакте» — добавьте отдельный номер телефона и e-mail, указав их только там. Тогда каждый звонок или письмо по этим контактам будет автоматически ассоциироваться с нужным источником в CRM.
3. Подключение и настройка отчетов. Встроенные отчеты помогают понять, что именно приносит результат. Например, отчет об окупаемости рекламы показывает, сколько вы вложили в каждый канал и сколько реально заработали, — с разбивкой по заявкам, сделкам и доходу.
В отчете по сделкам видно, откуда пришел каждый клиент и как он двигался по воронке. Это позволяет сравнивать эффективность каналов и работу менеджеров. Если нужна более глубокая аналитика, можно подключить BI-инструменты.
4. Проверка и тестирование. После настройки всех каналов и форматов нужно проверить, корректно ли отображается источник заявки, создается ли сделка, передается ли информация в аналитику. Проверьте несколько тестовых лидов по всем сценариям: звонок, заявка с формы, чат. Так вы убедитесь, что они корректно отображаются в отчетах.
Типичные подводные камни
Запустить сквозную аналитику в «Битрикс24» — это только половина дела. На практике компании часто сталкиваются с техническими и организационными проблемами, которые «ломают» всю систему и искажают данные.
Основные сложности можно выделить такие:
Учтены не все источники трафика. Если неправильно настроены UTM-метки или они отсутствуют, заявки не получится связать с каналами. В аналитике появляются лиды с пометкой «неизвестный источник», и вы теряете контроль над рекламными расходами. Ошибки могут возникать из-за некорректных редиректов (переадресаций) или использования сторонних сервисов сокращения ссылок.
Разрыв между маркетингом и продажами. Когда менеджеры не фиксируют сделки или обрабатывают лиды вне CRM, цепочка разрывается. Аналитика не учитывает реальные продажи, и вы можете ошибочно считать, что реклама неэффективна.
Хаос в сделках и воронках. Плохо организованная структура сделок, дублирование, отсутствие четких этапов мешают строить корректные отчеты и искажают данные.
Ограничения статического коллтрекинга. «Битрикс24» использует статический коллтрекинг, который показывает только канал звонка (например, Яндекс Директ), но не раскрывает конкретную рекламную кампанию или объявление. Это ограничивает детализацию.
Нюансы интеграции с другими CMS. Если сайт работает не на «Битрикс24», а на сторонней CMS, подключение требует внедрения JavaScript-кода. Без технической поддержки точность и полнота данных могут пострадать.
Настроить сквозную аналитику правильно — задача не из простых, самостоятельные попытки нередко приводят к ошибкам. Еще нужно обучить персонал, чтобы менеджеры по продажам правильно оформляли сделки и лиды не «терялись». Чтобы избежать проблем, получить максимально точные данные, лучше обратиться к профессионалам, которые помогут внедрить «Битрикс24» и настроить аналитику.
Например, специалисты Off Group не просто устанавливают систему, а обеспечивают комплексный подход: от внедрения сквозной аналитики до обучения сотрудников и поддержки на всех этапах. Они учитывают специфику вашего бизнеса, чтобы система работала максимально без сбоев.
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