Уровни специалиста по Битрикс24: как вырасти от Junior до Senior

Битриксолог — это специалист по внедрению и настройке Битрикс24, который знает функционал системы, модули и принципы автоматизации бизнес-процессов. В профессии выделяют три уровня: Junior, Middle и Senior.

Для начала работы используется Академия Битрикс24 — официальный обучающий ресурс вендора. В академии доступны курсы по CRM, аналитике, маркетингу, управлению командой и автоматизации рабочих мест. Каждый курс включает видеоуроки, текстовые материалы и итоговое тестирование.

После обучения специалист может сдать онлайн-экзамены Битрикс24. Экзамен длится до 4 часов и проходит под контролем записи экрана и камеры. По результатам проверки выдается диплом сроком действия 3 года.

Junior битриксолог — это специалист начального уровня, который прошел обучение и экзамены, умеет выполнять типовые настройки и работать по техническому заданию.

Middle битриксолог обладает опытом внедрения Битрикс24, настраивает сложные бизнес-процессы, интеграции с 1С, понимает REST API и возможности расширения функционала системы.

Senior битриксолог — это эксперт, который видит систему целиком, анализирует задачи бизнеса, проектирует архитектуру решений и управляет процессом внедрения. Он совмещает роли архитектора, бизнес-аналитика и руководителя команды.

Путь от Junior до Senior в Битрикс24 требует системного обучения, практики и регулярного подтверждения компетенций.

В нашей компании сотрудники уровня Middle и выше, поэтому работы по Битрикс24 можете смело доверить нам, студии Off Group.

Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом В чек-листе рассказали, как защитить свой портал Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail: Отправить

Реклама: ИП Кудрявцев Г.Ю., ИНН 100122575295, erid: 2W5zFG7YqCk