Отчетность по внештатным исполнителям по итогам девяти месяцев 2023 года

Заканчиваются девять месяцев 2023 года, а это значит, что пора сдавать отчётность по внештатным исполнителям. Ее ждут в налоговой и СФР. Разберем, какие отчеты и в какой срок нужно сдать по исполнителям на договорах ГПХ.

Кто должен сдать отчетность по внештатным исполнителям в 2023 году

Практически все организации и ИП, которые сотрудничают с исполнителями по договорам гражданско-правового характера, обязаны отчитываться по ним в налоговую и СФР.

Исключение — компании и предприниматели на АУСН. Заказчики на автоупрощенке не сдают по своим исполнителям отчеты РСВ и 6-НДФЛ, но обязаны отчитываться в СФР по форме ЕФС-1.

По исполнителям-ИП и самозанятым отчитываться не нужно.

Отчетность по внештатным исполнителям за девять месяцев 2023 года

Отчитаться об исполнителях, с которыми заключен договор ГПХ, необходимо в:

Социальный фонд России (СФР). Отчет ЕФС-1 в составе подраздела 1.1 (старый СЗВ-ТД) и Раздела 2 (аналог 4-ФСС) — при наличии оснований.

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Отчетность в налоговую

6-НДФЛ

Это квартальный отчет, который содержит данные о выплаченном исполнителю доходе и исчисленном налоге. Срок сдачи отчета – до 25 октября включительно.

Форма отчёта 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Этим же приказом утвержден и порядок заполнения отчета.

Способ сдачи отчёта (на бумаге или в электронной форме) зависит от численности исполнителей, которым был выплачен доход за девять месяцев.

Если исполнителей в отчётном периоде было 10 человек и меньше — отчет можно сдать как на бумаге, так и в электронной форме. Если их больше 10 человек — только в электронной форме по ТКС.

В 6-НДФЛ за девять месяцев 2023 года включите следующие листы: Титульный, Раздел 1 и 2. Приложение 1 (справка о доходах) заполнять не нужно.

Код отчётного периода, который нужно указать на титульном листе, — «33».

Раздел 1 заполните по каждому КБК. В поле 020, укажите общую сумму НДФЛ, которую нужно перечислить за последние 3 месяца. А в строках 021, 022 и 023 укажите налог по срокам уплаты: 28.07.2023. 28.08.2023 и 28.09.2023. Поле 024 не заполняйте.

В Разделе 2 нужно указать данные о сумме дохода исполнителя и удержанного с него налога за период с 1 января по 30 сентября нарастающим итогом.

Расчет по страховым взносам

РСВ — документ, который содержит информацию об уплаченных за исполнителя страховых взносах. Срок сдачи расчета — до 25 октября 2023 года.

Форма РСВ утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Порядок заполнения расчёта регламентирован этим же приказом.

Способ сдачи РСВ также зависит от количества исполнителей, которым был выплачен доход в отчётном периоде. Если таких лиц больше 10 – расчёт можно сдать только в электронной форме, если 10 и менее — на выбор: в бумажной или электронной форме.

В РСВ за 9 месяцев 2023 года включите следующие листы: Титульный, Раздел 1, Подраздел 1 Раздела 1, Раздел 3. Остальные листы заполняются при необходимости.

Код отчетного периода на Титульном листе – «33».

В Раздел 1 включите сводные данные об обязательствах по страховым взносам.

Если выплат внештатным исполнителям за последние три месяца не было, поставьте в строке 001 код «2».

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Персонифицированные сведения по физическим лицам

Это новая форма отчётности, которая заменила собой старый отчет СЗВ-М.

Персонифицированные сведения нужно сдавать по исполнителям, с которыми в отчётном периоде был заключен гражданско-правовой договор. Отчет ежемесячный, а не квартальный, как два предыдущих.

Персонифицированные сведения за июнь сдаются до 25 октября.

По мнению ФНС, персонифицированные сведения за сентябрь сдавать не обязательно, так как данные за указанный период включаются в Раздел 3 РСВ, который подаётся по итогам девяти месяцев (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Так же, как и предыдущие два отчета, персонифицированные сведения подаются в электронной форме, если количество исполнителей, которым был выплачен доход в отчётном периоде, превысил 10 человек. Если таких лиц — 10 и менее человек, сведения можно направить в налоговую как на бумаге, так и в электронной форме.

Отчетность в Социальный фонд России

ЕФС-1 в составе подраздела 1.1 (старый СЗВ-ТД)

Отчет в составе подраздела 1.1 подаётся в СФР, если с исполнителем заключен либо расторгнут гражданско-правовой договор. Срок сдачи этого отчета — не позднее следующего рабочего дня.

Если заказчик не заключал и не расторгал договоры ГПХ с внештатными исполнителями, сдавать ЕФС-1 в составе подраздела 1.1 не нужно.

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ЕФС-1 в составе Раздела 2 (старый 4-ФСС)

Заполнять этот раздел нужно, только если за исполнителей на договорах ГПХ, в отчетном периоде уплачивались взносы на травматизм.

В общем случае взносы на травматизм по гражданско-правовым договорам не уплачиваются, но такая обязанность может быть прописана в договоре.

Срок сдачи ЕФС-1 в составе Раздела 2 — до 25 октября.

Важно! Социальный фонд решил отменить действующую форму отчета и ввести новую. Изменения коснутся, в том числе и отчетов по договорам ГПХ.

В новой форме ЕФС-1 будет на 2 кода выполняемой функции больше. Добавят коды для договоров, в которых прописали условия о страховании от несчастных случаев, когда надо платить взносы в СФР на травматизм:

ДГПХФЛНС — договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), по которому страхователь-физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм;

ДАВТФЛНС — договор авторского заказа, по которому страхователь-физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм.

Сейчас проект находится на общественном обсуждении в Госдуме. Пока новую форму не утвердили, отчитаться нужно по действующей.

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