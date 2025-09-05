Министерство культуры Псковской области планирует разумно и качественно!

Тема качественного финансового планирования, нормирования затрат, расчета базовых нормативов, формирования и обоснования ПФХД с качественной привязкой к штатной структуре, планированию закупок, социальным выплатам и т.д. в последнее время приобретает очень актуальный характер в отрасли культуры по всей стране.

В апреле 2025 года коллеги из бюджетных и автономных учреждений культуры Псковской области приняли решение о начале взаимодействия с компанией «ФИНАТЕК» в части реализации отраслевого информационного ресурса на базе программного продукта РАМЗЭС 2.0. Уже 16 мая 2025 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках реализации закона № 414-ФЗ подписал указ № 82-УГ о преобразовании региональных комитетов в Министерства.

Для Министерства культуры Псковской области, ведущим электронный документооборот в части финансового планирования, переход из комитета в министерство был фактически не заметен.

Качественная IT-поддержка ПО компании «ФИНАТЕК» осуществляется в режиме нон-стоп, где в первую очередь основной акцент делается на решении действующих проблем отраслевых органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений. Помимо обычной технической поддержки большой упор сделан на безвозмездную консалтинговую поддержку пользователей, что является большой редкостью, а для специалистов государственных структур является явным плюсом.

Функционал достаточно гибкий и адаптируется для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

Для специалистов подведомственных учреждений Министерства культуры Псковской области периодически проводятся обучающие вебинары, посвященные работе в системе РАМЗЭС по наиболее сложным вопросам расчета ресурсообеспечения. Развитием направления и адаптацией отраслевой системы в Псковской области занимается — Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».

