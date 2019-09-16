Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)

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Представители бизнеса обратились в ВС с просьбой точно обозначить начало течения срока давности по налоговым преступлениям. По их мнению, он должен исчисляться с даты неуплаты налога. В первой версии Проекта Пленума ВС было указание на то, что неуплата налогов является длящимся преступлением и оканчивается с момента погашения задолженности. Проект вызвал бурные обсуждения, поскольку в случае его принятия, срок давности по данному составу будет фактически отменен. Есть и другие проблемы. Где грань между преступлением, правонарушением, и хищением денежных средств? Эксперты отмечают, что под ударом могут оказаться все, кто подал декларации в рамках амнистии капиталов. Так вышло, что разработчики 140-ФЗ не могли даже представить, что срок давности для привлечения к ответственности станет бесконечным. Если ВС не пойдет навстречу предпринимателям, гарантии для амнистированных работать не будут.

Росфинмониторинг обяжет юридические лица сотрудничать с правоохранительными органами. На портале проектов НПА появился текст очередных поправок в 115-ФЗ. На этот раз закон может быть дополнен новой статьей, регулирующей обязанности компаний принимать меры по противодействию отмывания доходов. В частности, новые нормы обязывают компании сотрудничать с правоохранительными органами. Новая статья сформулирована весьма пространно: организации должны будут внедрять процедуры, информировать сотрудников и принимать меры. Конкретный перечень обязанностей проект не предусматривает. Видимо, в этой части без формирования устойчивой судебной практики не обойтись. В пояснительной записке норму называют общей и предлагают принимать ее параллельно с поправками в КоАП.

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указывать телефон не обязательно

Башкортостан требует отмены льгот для организаций в отношении федеральных автомобильных дорог. Инициаторы в пояснительной записке указывают, что из-за предоставления различных льгот бюджеты субъектов в среднем недополучают 20% поступлений от налога на имущество. Причем заксобрание Башкортостана указывает лишь на то, что отменять "дорогие" льготы - выгоднее. Поэтому отмена п.11 ст.384 НК РФ сбалансирует бюджеты субъектов РФ. Правительство РФ против, ибо платить такой налог придется из федерального бюджета, ведь эти дороги в федеральной собственности. А денег на это нет.

Новые рекорды ФНС по собираемости налогов. Михаил Мишустин поделился размером поступлений в консолидированный бюджет за прошедшие 8 месяцев - они составили более 15 трлн. рублей. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, ни новость, ни суммы уже не удивляют. Интересно, что на этом фоне глава ВТБ предложил обозначить точку стабильности и поменять курс на освобождение от налогов граждан с низким уровнем дохода и упростить жизнь малому бизнесу. По его мнению, не стоит идти против проведенных реформ, поскольку это и есть основа устойчивой экономики. Но точечно обозначить нуждающиеся субъекты и помочь им - это правильно. Силуанов отметил, что Минфин устал от просьб о льготах и ничего смягчать не планирует.

ФНС анонсировала ослабление валютного контроля. Начальник управления валютного контроля, Дмитрий Вольвач, рассказал, как служба готовится к вступлению в силу поправок в 173-ФЗ. До конца года Россия должна успеть обменяться информацией с 92 государствами. По итогу все ограничения по счетам, открытым в банках стран, где действует SRS, будут сняты. Тем не менее, ФНС рекомендует следить за списком стран, участвующих в обмене. Служба оставляет за собой право утверждать, что качество получаемой информации ее не устраивает. Последствиями в таком случае станут исключение страны из списка автоматического обмена и неприменение льгот для банковских клиентов-резидентов.

Судебная практика

СКЭС разберется с дискриминацией добросовестных плательщиков взносов. В 2015 году ПФР выявил у ИП недоимку и выставил требование. Исполнить его бизнес-леди не смогла, из-за чего фонд инициировал принудительное взыскание за счет имущества. Ситуация зависла до 2017 года, с 1 января которого администрирование взносов было передано ФНС.

Предприниматель обратилась в инспекцию с просьбой списать задолженность. Налоговая отказала, а суды трех инстанций такое решение признали действительным.

Спор возник из-за неоднозначности закона, которым регламентировалась смена администратора взносов по задолженности, возникшей до 1 января 2017 г.

По логике судов получалось, что прощается задолженность только для тех, кто не подал декларацию. А вот предприниматели, показавшие свой доход, на снисхождение рассчитывать не могут - их задолженность определяется по другой норме.

Верховный Суд посчитал, что ситуация имеет признаки дискриминирующей, и, возможно, предприниматель права, что для списания недоимки нужны только 2 факта: окончание периода до 1 января 2017 и принудительное взыскание. Задекларирован доход или нет - не важно. Соблюдение принципа равенства налогоплательщиков будет проверять СКЭС.

Держите ключи ЭЦП при себе. Новый способ борьбы с однодневками обкатывают калининградские налоговики. Одна местная компания была заподозрена инспекцией в том, что фактически деятельность не ведет, а только и делает, что заявляет вычеты.

Чтобы проверить версию, сотрудники налоговой отправились в офис, и по указанному в реестре юридическому адресу компанию действительно не нашли. К данному обстоятельству были присовокуплены классические признаки однодневки - рискованные контрагенты, почти нулевой НДС к уплате и отсутствие имущества. Все это позволило инспекции окончательно убедиться в верности своих догадок.

У компании имелась ЭЦП, и ключ от нее держал директор, который участия в управлении фирмой не принимал. Откровенно говоря, с последним спорить было сложно, ведь он также был трудоустроен в качестве механика на рыболовецком судне и почти круглый год проводил в море.

Дабы избавить российское бизнес-пространство от опасного элемента, инспекция решила предотвратить возможное использование компанией ЭЦП. В удостоверяющий центр было направлено сообщение, что ключ скомпрометирован, после чего последовала его блокировка.

Компания обратилась в суд, но в первой инстанции к успеху не пришла. Все негативные признаки сработали против. Однако суд апелляционной инстанции принял во внимание, что организация все же подавала признаки жизни - на требования налоговой отвечала, нарушений законодательства за ней не замечали. С учетом этого, в апелляции решение суда отменили, а действия инспекции признали незаконными.

Обновление оборудования и модернизация - не синонимы. У компании имелось рыболовецкое судно. На нем было установлено оборудование, которое использовалось для обработки и заморозки улова прямо на борту. Компания решила обновить технику для большей производительности плавучей рыбной фабрики.

Для была переделана палуба, а несколько кают уступили место производственным площадям.

Проблему налоговики увидели в том, что новую технику компания отразила как самостоятельные основные средства и освободила такое движимое имущество от налога. На самом же деле произошло усовершенствование самого судна.

На такую мысль инспекцию навело то, что изначально корабль приобретался не просто для ловли рыбы, но еще и для приготовления из нее замороженной продукции. При таком подходе факты играли не в пользу предприятия. Общая производительность фабрики увеличилась.

Несмотря на это, суд услышал доводы компании о том, что правильной будет классификация нового оборудования в качестве "рабочих машин и оборудования" - отдельных основных средств. Важно, что оно выполняет самостоятельные функции, отличные от функций судна. Дополнительным фактором послужили различия в сроке полезного использования.

Невнимание к сортам металлолома стоило инспекции доначислений. Компания закупала обширную номенклатуру металлолома. Инспекция решила, что поставщики взаимозависимы с компанией, и отказала в расходах в размере дельты между ценой закупок и "рыночной".

Суд не стал торопиться с выводами и проанализировал сделки на предмет их соответствия положениям НК о ТЦО.

Наиболее существенную роль в споре сыграл эксперт. К слову, решение провести профессиональное исследование принял сам суд, и для всех неравнодушных к трансфертным вопросам добавил информацию об экспертном учреждении в текст решения.

Перед экспертом поставили 2 вопроса: каковы среднеотраслевые цены на позиции, приобретенные компанией, и сопоставимы ли цены выбранных инспекцией сортов металлолома с теми, что были предметом сделок со взаимозависимыми поставщиками.

Эксперт подход инспекции полностью разгромил. Проверяющие почему-то решили, что дополнительные обозначения в коде сорта металлолома, например, "3А2" вместо "3А" - это мелочь, которую можно проигнорировать. Эксперт же отметил, что разница между ними существенная и отражает степень засоренности сырья.

Аналогичным образом подверглось критике поверхностное отношение к характеристиками остальных товарных позиций. Эксперт наибольшее значение отдал критерию объема поставок и признал важное значение данного фактора при определении цены.

Все эти недостатки расчета инспекции суд счел несовместимыми с доначислениями и решение признал недействительным.

Международное налогообложение

Более трети прямых иностранных инвестиций в мире – фиктивные. ОЭСР и МВФ, выяснили, что на долю фиктивных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) приходится около 38% всех ПИИ, или $15 трлн почти из $40 трлн. А из этих $15 трлн более 85% «вкладывается» в 10 юрисдикций: Люксембург и Нидерланды (на них приходится почти половина фиктивных ПИИ), Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, острова Кайман, Швейцария, Ирландия и Маврикий.

Местом управления организации определяется по месту нахождения его исполнительного органа - решил суд. Компания оказывала консультационные и юридические услуги иностранным компаниям. Эти услуги не облагала НДС, полагая, что место реализации вне РФ. Ведь иностранцы зарегистрированы на Кипре.

Налоговики посчитали, что местом оказания услуг в РФ. Ведь они обнаружили печати иностранцев в московском офисе и нашли совпадения в IP-адресах при платежах через российские банки.

Суды первых двух инстанций поддержали выводы налогового органа. Налогоплательщик обжаловал решения судов в части наложения штрафа.

Кассация отменяя решения судов указала, что они не установили, какие именно управленческие решения были приняты иностранными организациями на территории РФ.

Местом управления в России считается место нахождение исполнительного органа такой организации. Ни налоговой ни нижестоящими судами не было представлено доказательств принятия управленческих решений иностранными компаниями на территории РФ. Кассация, в итоге, исключила из мотивировочной части судов упоминания о месте управления и признанала незаконным штраф.

Не стоит защищать интересы бюджета, когда этого не требуется. Налогоплательщик обратился в суд с требованием об оспаривании бездействия судебных приставов, выраженного в неудержании налога у источника с выплаты, полагающейся кипрской компании по решению суда. Ранее Компания проиграла суд киприоту и должна была выплатить процент за пользование чужими денежными средствами и неустойку.

Компания, видимо, переживала, что приставы взыщут все, а платить налог как налоговый агент придется из своих средств. Благо таких примеров полно.

Суд отказал. Компания ошибочно поняла смысл действующего правового регулирования и пытается защитить не свой, а государственный публичный интерес. Кроме того, кипрская компания является фактическим получателем дохода, а сами суммы выплат признаются "Другими доходами" (ст.22 DTT с Кипром) и облагаются только на солнечном острове.

Подавать Уведомление о КИК необходимо независимо от наличия обязанности уплаты налога. Налогоплательщик в 2017 приобрел долю участия в белорусской компании после принятия последней решения о распределении прибыли за 2016 год, но до фактического распределения. Уведомление о КИК налогоплательщиком в 2018 году не подавалось.

Налоговики посчитали, что в связи с отсутствием распределения прибыли в пользу предыдущего владельца датой фактического получения дохода признается 31 декабря 2017 года.

Следовательно, налогоплательщик обязан был представить уведомление о КИК не позднее 20.03.2018. Поддерживая позицию налоговой инспекции, суд указал контролирующая организация должна уведомлять о КИК даже в отсутствие у них прибыли.