Какие изменения грядут во вторую часть Налогового кодекса?

Недавно Минфин России представил основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы. Это программный документ, который должен определять — как будет развиваться наша налоговая система в самом ближайшем будущем.
Документ содержит много конкретных и интересных предложений: изменения по НДФЛ, новый налоговый режим для микропредприятий, обложения дохода «удалёнщиков» и другие.
Что это за новшества и как к ним готовиться бизнесу — мы будем выяснять вместе с партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и руководителем налоговой практики Виктором Андреевым.
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Внутри выпуска:
0:00 — 0:40 — приветствие
0:41 — 1:58 — это коренные изменения или это просто косметический ремонт?
1:59 — 4:46 — введут учет расходов на приобретение прав
4:47- 7:24 — удаленщиков обложат налогом
7:25 — 10:07 — будут разработаны правила налогообложения цифровых активов
10:08 — 14:50 — YouTube будет удерживать НДФЛ
14:51 — 17:43 — налога на движимое имущество не вернут?
17:44 — 21:18 — налог на прибыль не тронут?
21:19 — 25:10 — новому режиму для малого бизнеса быть!
25:11 — 28:50 — страховые взносы добавят к надбавкам
28:51 — на что нужно обратить внимание и изменить в ближайшее время