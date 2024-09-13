Чем отличается СЭДО от ЭДО: объясняем на пальцах

Электронный документооборот становится неотъемлемой частью работы российских компаний вне зависимости от их размеров. Большая часть компаний уже активно внедряют и используют СЭДО и ЭДО в своей деятельности, но остаются и те, кто еще не знают, что это такое и в чем же отличия СЭДО от ЭДО.

Что такое ЭДО

Наиболее распространено и знакомо понятие ЭДО.

ЭДО — это электронный документооборот, процесс обмена документами онлайн в цифровом виде через операторов ЭДО. При этом повышается скорость обмена документами, но сохраняется вся их юридическая значимость, как на бумаге с подписью и синей печатью. ЭДО включает в себя процесс создания, согласования и подписания документов.

ЭДО может быть как внутренним, так и внешним.

Внутренний ЭДО ограничивается движениями документов внутри самой компании. К примеру, кадровый электронный документооборот.

Внешний ЭДО нужен для обмена документами с контрагентами, контролирующими органами.

Что такое СЭДО

СЭДО — система электронного документооборота — программное обеспечение, позволяющее организовать весь жизненный цикл документа: от создания и редактирования до подписания, а затем хранения и поиска.

СЭДО предназначена для работы внутри компании и для управления ее бизнес-процессами. СЭДО облегчает оперативное управление бизнес-процессами как горизонтально между подразделениями или сотрудниками одного отдела, так и вертикально для отправки документов, уведомлений, выдачи заданий и контроля за их выполнением.

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В чем разница между СЭДО и ЭДО

Функции СЭДО и ЭДО во многом пересекаются, поэтому и возникает путаница.

Если выразить данные понятия в виде формулы, то она будет выглядеть так:

СЭДО = управление бизнес-процессами + ЭДО.

Поэтому на практике чаще данные понятия разграничивают так: ЭДО — это не общий процесс обмена внутренними и внешними документами, а больше система для обмена документами вне компании (с контрагентами, госорганами), а СЭДО — это система внутреннего документооборота.

То есть с помощью СЭДО создаются и обрабатываются документы внутри самой компании, а с помощью ЭДО эти документы отправляются поставщикам, клиентам или в налоговую, соцфонд и т.д.

Оба понятия взаимодополняют друг друга.

К примеру, нужно заключить договор с новым поставщиком, для этого задействуются разные отделы — юристы, бухгалтеры. В СЭДО компании создаются соответствующие документы, передаются, подписываются. Когда уже согласован весь пакет внутри самой компании, он отправляется на подпись поставщику через внешний ЭДО.

Также для сдачи годовой отчетности в контролирующие органы бухгалтеры закрывают свои участки и передают отчеты главбуху, который их проверяет, при необходимости направляет обратно на доработку, а затем подписывает сводный отчет и сдает его.

Заключение

Внедрение в компании СЭД в комплексе с ЭДО — мощный инструмент для развития и автоматизации бизнес-процессов.

СЭДО позволяет создавать и обмениваться внутрикорпоративными документами, приказами, организационно-распорядительными документами между руководством и сотрудниками компании.

ЭДО позволяет создавать и обмениваться договорами, актами, счет-фактурами, УПД и другими документами с контрагентами компании.

Порядок ведения СЭДО внутри компании определяется руководством и законодательно не регулируется. Внешний ЭДО регулируется законами, приказами ФНС и Минфина, постановлениями Правительства.

Оба инструмента позволяют снизить издержки на обмен документами в электронном виде, повышают скорость их подписания. Чтобы эффективно использовать оборот документов в цифровом формате, нужна хорошая программа.

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