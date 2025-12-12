Где купить USDT (Tether) в Санкт-Петербурге: ТОП–5 надежных платформ на 2026 год

С увеличением спроса растет и число платформ, готовых предложить возможность купить USDT в СПб. Однако далеко не все они обеспечивают действительно выгодные условия сделки и безопасность, без которой любые операции с цифровыми активами становятся рискованными.

В нашем материале разберем пять наиболее надежных сервисов крипто-фиатного обмена, через которые можно купить USDT в Санкт-Петербурге по наиболее выгодным курсам и с минимальными рисками. Прогнозируется, что биржи из этого рейтинга останутся популярными и в 2026 году.