Фьючерсная торговля в криптовалюте: подробный гайд на 2026 год для начинающих 

Фьючерсная торговля в криптовалюте уже давно перестала быть инструментом исключительно для профессиональных трейдеров. Сегодня фьючерсная торговля активно используется и начинающими участниками рынка, которые хотят хорошо зарабатывать как на росте, так и на падении цены криптоактивов, при этом не располагая крупным стартовым капиталом.

Однако фьючерсная торговля — тема непростая, требующая четкого понимания принципа работы фьючерсных контрактов, особенностей маржинальной торговли, механизмов ликвидации и управления рисками. Попытка торговать фьючерсами без этих базовых знаний чаще всего заканчивается быстрыми и довольно болезненными потерями.

В этом гайде мы подробно разберем, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте, как она устроена, чем отличается от спотовой торговли и с чего стоит начать новичку. Также мы расскажем о трех проверенных криптобиржах с фьючерсным функционалом, которые продолжают работать в России.

Что такое фьючерсная торговля в криптовалюте: подробное объяснение

Фьючерсная торговля в криптовалюте — это особый вид торговли, предполагающий торговлю не самой криптовалютой, а контрактами на ее цену.

Торгуя фьючерсами, трейдер не покупает и не продает монеты напрямую, а заключает контракт с биржей, в котором делает ставку на то, куда пойдет цена конкретной криптовалюты — вверх (Лонг) или вниз (Шорт).

Благодаря этому фьючерсная торговля позволяет зарабатывать как на росте стоимости криптовалюты, так и на ее снижении, что делает этот инструмент особенно гибким и популярным среди профессиональных трейдеров.

Еще одна важная особенность фьючерсов — кредитное плечо, которое биржа предоставляет под залог ваших собственных средств. Используя его, трейдер может оперировать суммами, которые в разы превышают его собственный депозит. Это значительно увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно увеличивает и потенциальные убытки, вплоть до полной потери депозита (ликвидации).

Риски фьючерсной торговли в криптовалюте: что такое ликвидация и как ее избежать

Ликвидация — это принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда убыток по сделке достигает критического уровня и залог по позиции больше не может обеспечить кредитное плечо.

Проще говоря, если цена актива идет «не в ту сторону» и размер убытка приближается к критической точке — биржа автоматически закроет сделку. В этот момент вложенные в контракт средства трейдера — обнуляются.

Цена ликвидации зависит от размера кредитного плеча:

  • Чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации.

  • При плече x5 рынок может пройти против вас около 20%.

  • При плече x10 достаточно движения в 10% процентов.

Понимаем, все это звучит довольно страшно, однако опытные трейдеры обычно не доводят ситуацию до этой точки, используя довольно полезные инструменты, контролирующие риски:

  • Stop Loss — инструмент, позволяющий заранее обозначить цену, на которой ваш контракт будет автоматически закрыт с убытком, позволяя его контролировать;

  • Take Profit — инструмент, позволяющий заранее обозначить цену, на которой ваш контракт будет автоматически закрыт в плюс, фиксируя прибыль и нивелируя дальнейшие колебания цены.

Несмотря на риски, фьючерсная торговля — не про азарт, а про грамотную стратегию и аналитику, преуспев в которых можно стабильно зарабатывать солидные деньги.

Как работает фьючерсная торговля на практике: примеры кейсов

Чтобы лучше понять, как работает фьючерсная торговля, давайте перейдем в более практическую плоскость — рассмотрим два реалистичных кейса.

Кейс №1. «Лонг» позиция на биткоин

Иван абсолютно уверен в том, что биткоин вырастет в ближайшие часы, поэтому срочно регистрируется на бирже и открывает фьючерсную Лонг-позицию на биткоин на сумму 1 000$ с кредитным плечом x10, у него была четкая цель удвоить свои вложения.

В момент открытия позиции рыночная цена биткоина составляла 100 000$. Ивану повезло, через сутки стоимость биткоина без особых колебаний поднялась до 110 000$, на этой отметке Иван и закрыл позицию, зафиксировав прибыль.

Чистая прибыль Ивана составила 1000$, благодаря приличному кредитному плечу он фактически удвоил собственные вложения.

Кейс №2. Убыточная «Шорт» позиция на эфириум

Петр уверен в том, что буквально на днях приближается серьезный кризис и это повод войти в Шорт-позицию по эфириуму. С кредитным плечом он решил не мелочиться — выбрал x20 и внес 1 000$, контролировать риски с помощью «Stop Loss» он не стал — так был в себе уверен.

В момент открытия позиции рыночная цена эфириума составляла 3 000$. Петру очень не повезло — буквально через час на позитивных новостях рынок альткоинов немного взлетел, и эфириум на мгновение перескочил злосчастный порог в 3150$ — для ликвидации этого было достаточно.

Потери Петра составили 1000$, из-за ликвидации он потерял всю сумму, которую он вложил в свою позицию. Этого не произошло бы, если бы он выставил «Stop Loss» и не ставил бы такое большое кредитное плечо.

Чем отличается фьючерсная торговля в криптовалюте от спотовой: ключевые различия

И чтобы окончательно укрепить понимание того, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте — давайте сравним ее с обычной спотовой торговлей.

Владение криптовалютой:

  • Фьючерсная торговля — не подразумевает покупку криптовалюты даже в случае открытия Лонг-позиции, все операции и расчеты по фьючерсам проходят внутри инфраструктуры биржи.

  • Спотовая торговля — предполагает покупку криптовалюты, вы становитесь ее полноправным владельцем и можете, например, вывести на свой криптокошелек.

Кредитное плечо:

  • Фьючерсная торговля — всегда подразумевает использование кредитного плеча для увеличения позиции, что более прибыльно, но и более рискованно.

  • Спотовая торговля — не подразумевает использование кредитного плеча, хотя на некоторых криптобиржах такой функционал присутствует.

Возможность заработка:

  • Фьючерсная торговля — позволяет заработать как на росте криптовалюты, так и на ее падении, являясь, позволяя получать доходность в любых рыночных условиях.

  • Спотовая торговля — позволяет заработать только на росте криптовалюты, по принципу элементарной спекуляции «купил дешевле-продал дороже».

Потенциальная доходность:

  • Фьючерсная торговля — не ограничена вашими собственными средствами, ведь всегда можно использовать кредитное плечо, которое позволяет оперировать гораздо большими суммами.

  • Спотовая торговля — ограничена вашими средствами, доходность соразмерна росту вашей криптовалюты.

Риски:

  • Фьючерсная торговля — имеется риск ликвидации позиции и полной потери средств, если вы неправильно контролируете риски.

  • Спотовая торговля — риск ограничен падением вашей криптовалюты, при этом вы в любом случае не перестаете быть ее владельцем.

Итого:

  • Фьючерсная торговля — вариант для активных трейдеров, которые планируют заработать на движении цены в краткосрочной перспективе, даже без серьезных вложений.

  • Спотовая торговля — вариант для тех, кто хочет «купить и забыть», долгосрочно или среднесрочно инвестируя серьезную сумму собственных средств в криптовалюту.

Выбор криптобиржи для фьючерсной торговли: на что обращать внимание в 2026 году

Выбор надежной и качественной криптобиржи особенно важен при планировании фьючерсной торговли. От нее целиком и полностью зависит то, насколько удобной, точной, выгодной и безопасной будет торговый процесс.

Ниже — 5 моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе криптобиржи:

  • Доступность в РФ. Учитывая геополитический контекст сегодняшнего дня необходимо проверять, работает ли криптобиржа в России и с россиянами, принимает ли рубль.

  • Репутация и отзывы. У выбираемой криптобиржи должна быть приличная репутация и положительные отзывы на независимых платформах.

  • Уровень ликвидности. Очень важный момент в контексте фьючерсной торговли, ликвидность напрямую влияет на скорость и точность исполнения ордеров.

  • Размер комиссий. От размера комиссии зависит ваша выгода, особенно заметно она становится, если вы оперируете действительно крупными суммами.

  • Наличие поддержки. На криптобирже должна быть нормальная клиентская поддержка, желательно на русском языке и круглосуточная, дабы была возможность быстро решить через нее проблему.

Если биржа «проходит» по всем этим моментам, то ее смело можно рассматривать для фьючерсной торговли.

Где торговать фьючерсами на криптовалюты в 2026 году: ТОП–3 площадок для россиян

Рассмотрим три проверенные платформы, которые можно использовать для фьючерсной торговли и которые нормально работают в России.

ABCEX

Локально-ориентированная на российский рынок криптобиржа, благодаря чему о возможных проблемах с санкциями можно не переживать.

Это надежная торговая платформа с высокой репутацией, которая неплохо себя зарекомендовала как для спотовой, так и для фьючерсной торговли. Она отличается довольно простым и дружелюбным интерфейсом, а также хорошими условиями в плане комиссии и ввода-вывода.

За фьючерсную торговлю здесь отвечает производительный торговый движок, а в интерфейсе торгового терминала есть весь необходимый функционал, без лишних деталей и маловостребованных функций.

Стоит отметить и удобный функционал ввода-вывода средств с баланса биржи рублями, делать это на ABCEX можно двумя способами:

  • Через встроенную P2P-платформу. На ABCEX имеется встроенная P2P-платформа с хорошей ликвидностью и с 20+ рублевыми методами оплаты.

  • Через один из офисов ABCEX. У ABCEX имеется развитая сеть офисов по всей России, в данный момент насчитывающая более 50 офисов в 40+ городах, через них можно пополнять и выводить средства с биржи наличными рублями, что может быть особенно удобно для тех, кто оперирует серьезными суммами.

Благодаря своим особенностям ABCEX можно назвать подходящим решением как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. 

Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:

  • Мейкер — 0,036%.

  • Тейкер — 0,1%.

Особенности:

  • Локальность и устойчивость к санкциям.

  • Высокая репутация на российском рынке.

  • Простой и дружелюбный интерфейс.

  • Хороший уровень ликвидности как на споте, так и на фьючерсах.

  • Низкие торговые комиссии на фьючерсы.

  • Встроенная P2P-платформа для удобного ввода-вывода средств рублями.

  • Сеть офисов по всей России с возможностью пополнять/выводить наличные рубли.

  • Клиентская поддержка на русском языке.

Недостатки:

  • Ограниченное количество торговых пар на споте.

  • На данный момент офисы только в России.

BYBIT

Известная международная криптобиржа, которая стала хорошим пристанищем для многих трейдеров после ухода биржи Binance.

Она отличается широким фьючерсным функционалом и большим выбором фьючерсных контрактов, которые покроют потребности даже очень требовательных трейдеров.

Даже с учетом того, что BYBIT де-факто является монополистом на российском рынке — эта биржа сохраняет вменяемые условия по комиссиям, но уступает в этом аспекте ABCEX.

Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:

  • Мейкер — 0,036%.

  • Тейкер — 0,1%.

OKX

Еще одна известная международная криптобиржа, хоть и менее известная, чем BYBIT, но ни разу не уступающая ей в функционале.

Главные козыри OKX — высокий уровень безопасности и развитая DeFi-экосистема, построенная вокруг некастодиального кошелька OKX Wallet, ну и конечно — развитый фьючерсный функционал.

Комиссии — средние, торговый движок — быстрый, биржа рассчитана в основном на криптотрейдеров с опытом.

Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:

  • Мейкер — 0,018%.

  • Тейкер — 0,04%.

Особенности:

  • Развитая DeFi-экосистема вокруг кошелька OKX Wallet.

  • Развитый фьючерсный функционал.

Как начать торговлю фьючерсами на криптобирже: пошаговая инструкция

Ниже разберем, как на практике начинается фьючерсная торговля на криптобирже — от подготовки аккаунта до открытия первой сделки.

Регистрация и верификация аккаунта

Чтобы начать торговлю фьючерсами в криптовалюте, необходимо, конечно же, зарегистрироваться на криптобирже. Процедура стандартная и занимает несколько минут.

При регистрации потребуется:

  • Указать электронную почту и номер телефона.

  • Придумать надежный пароль.

  • Подтвердить аккаунт кодом, пришедшим на почту или на телефон.

После создания аккаунта необходимо пройти верификацию личности. Без нее ключевые функции биржи будут недоступны или ограничены.

В личном кабинете откройте раздел «Верификация», загрузите необходимые документы и дождитесь подтверждения со стороны биржи.

Пополнение торгового счета

Следующий этап — пополнение торгового счета. Рассмотрим основные методы пополнения баланса на примере криптобиржи ABCEX.

  • Онлайн-пополнение.

Подходит, если криптовалюта уже находится на вашем криптокошельке или другой бирже.

В разделе «Активы» выбирается вариант пополнения, после чего биржа предоставляет адрес для перевода. Зачисление происходит после подтверждения транзакции в блокчейне.

  • Пополнение рублями через офис.

Актуальный метод для локальных и локально-ориентированных криптобирж, например ABCEX. У этой криптобиржи развитая оффлайн-инфраструктура, охватывающая более 45 городов России и состоящая из более 50 офисов.

Вы можете подать заявку и внести наличные рубли через офис биржи в своем или ближайшем городе. После зачисления средств на торговый счет за рубли приобретаются токены USDT, который и используются для фьючерсной торговли.

  • Пополнение через P2P-платформу.

Классический способ крипто-фиатного обмена и пополнение баланса биржи, доступный на многих платформах.

Суть проста: на P2P-платформе приобретается USDT за рубли напрямую у другого пользователя, они зачисляются на торговый счет биржи, таким образом и происходит пополнение.

Подготовка к фьючерсной торговле

Фьючерсная торговля на криптобирже организована через стейблкойн USDT, который используется как основная расчетная валюта для фьючерсных контрактов.

После пополнения счета необходимо убедиться, что USDT доступны на торговом счете в разделе «Активы». Если заводили рубли — необходимо конвертировать их в USDT в спотовом разделе биржи.

Как начать фьючерсную торговлю: пошаговая инструкция

Процесс фьючерсной торговли также рассмотрим на примере криптобиржи ABCEX, но эта инструкция будет актуальна и для других подобных криптобирж.

Шаг 1. Выбор фьючерсного контракта. Перейдите в раздел «Фьючерсы» и выберите доступный фьючерсный контракт.

Шаг 2. Настройка типа маржи. В торговой панели укажите тип маржи:

  • Изолированная — риск ограничен исключительно суммой конкретной сделки;

  • Кросс-маржа — в залог используется весь баланс торгового счета.

Для новичков в фьючерсной торговле криптовалютами рекомендуем начинать с изолированной маржи.

Шаг 3. Установка кредитного плеча. Задайте размер кредитного плеча. Для первых сделок оптимальны значения x3–x5.

Чем выше плечо, тем выше потенциальная прибыль, но и риск ликвидации позиции увеличивается.

Шаг 4. Настройка управления рисками. Перед открытием сделки обязательно установите:

  • Stop Loss — автоматическое ограничение убытков;

  • Take Profit — автоматическую фиксацию прибыли.

Без этих инструментов фьючерсная торговля становится неоправданно рискованной.

Шаг 5. Открытие позиции. Укажите сумму сделки и выберите направление:

  • Лонг — ставка на рост цены;

  • Шорт — ставка на снижение цены.

После подтверждения ордера позиция открывается, а результат сделки напрямую зависит от движения цены фьючерсного контракта.

Закрыть позицию можно вручную в любой момент либо автоматически при срабатывании Stop Loss или Take Profit.

5 ошибок при фьючерсной торговле в криптовалюте: чего следует избегать 

Даже понимание того, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте и по каким принципам она работает — не гарантия от возможных ошибок, которые часто допускаются начинающими трейдерами.

Ниже — 5 самых распространенных ошибок при фьючерсной торговле в криптовалюту:

  • Ставить слишком большое кредитное плечо. Это, конечно, потенциально очень прибыльно, но при малейшем колебании цены криптовалюты оно может привести к ликвидации;

  • Игнорировать «Stop Loss» и «Take Profit». Никогда не пренебрегайте использованием «Stop Loss» и «Take Profit» — они позволяют лучше контролировать риски и избегать ликвидации;

  • Принимать решения на эмоциях. Фьючерсная торговля в криптовалюте требует холодного рассудка и здравого мышления, излишние эмоции — ключ к неправильным решениям;

  • Торговать ва-банк. Никогда не торгуйте ва-банк, оперируйте суммами в 5–10% от вашего баланса, остальное добьете кредитным плечом;

  • Думать, что все зависит от удачи. Фьючерсы в криптовалюте — не казино, удача фактор вторичный, первично — грамотная стратегия и аналитика.

На первых порах у вас вряд ли получится делать все идеально, поэтому по началу мы рекомендуем торговать фьючерсами низкими суммами и малыми кредитными плечами (до x5), и повышать суммы ордеров и кредитные плечи только если вы уверены в своем опыте.

Заключение

Фьючерсная торговля в криптовалюте — это прибыльный, но требующий знаний инструмент. Она дает возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, использовать кредитное плечо и оперировать огромными суммами даже с относительно небольшим депозитом. Но вместе с этим фьючерсы требуют дисциплины, понимания механики контрактов и строгого контроля рисков.

Для новичка ключевая задача — не гнаться за быстрой прибылью, а выстроить базу: выбрать надежную биржу с простым интерфейсом (например, ABCEX), использовать умеренное кредитное плечо, всегда работать со Stop Loss и не торговать на эмоциях. Именно такой подход позволяет сохранить депозит, набраться опыта и постепенно перейти к более активной торговле.

Фьючерсы — не про азарт и не про «быстрые деньги». Это про расчет, аналитику, грамотную стратегию и холодную голову. Если относиться к ним именно так, фьючерсная торговля может стать действительно эффективным инструментом для вашей криптоторговли.

Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.

