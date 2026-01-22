Фьючерсная торговля в криптовалюте: подробный гайд на 2026 год для начинающих 

Однако фьючерсная торговля — тема непростая, требующая четкого понимания принципа работы фьючерсных контрактов, особенностей маржинальной торговли, механизмов ликвидации и управления рисками. Попытка торговать фьючерсами без этих базовых знаний чаще всего заканчивается быстрыми и довольно болезненными потерями.

В этом гайде мы подробно разберем, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте, как она устроена, чем отличается от спотовой торговли и с чего стоит начать новичку. Также мы расскажем о трех проверенных криптобиржах с фьючерсным функционалом, которые продолжают работать в России.