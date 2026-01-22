Фьючерсная торговля в криптовалюте: подробный гайд на 2026 год для начинающих 

Однако фьючерсная торговля — тема непростая, требующая четкого понимания принципа работы фьючерсных контрактов, особенностей маржинальной торговли, механизмов ликвидации и управления рисками. Попытка торговать фьючерсами без этих базовых знаний чаще всего заканчивается быстрыми и довольно болезненными потерями.
В этом гайде мы подробно разберем, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте, как она устроена, чем отличается от спотовой торговли и с чего стоит начать новичку. Также мы расскажем о трех проверенных криптобиржах с фьючерсным функционалом, которые продолжают работать в России.
Что такое фьючерсная торговля в криптовалюте: подробное объяснение
Фьючерсная торговля в криптовалюте — это особый вид торговли, предполагающий торговлю не самой криптовалютой, а контрактами на ее цену.
Торгуя фьючерсами, трейдер не покупает и не продает монеты напрямую, а заключает контракт с биржей, в котором делает ставку на то, куда пойдет цена конкретной криптовалюты — вверх (Лонг) или вниз (Шорт).
Благодаря этому фьючерсная торговля позволяет зарабатывать как на росте стоимости криптовалюты, так и на ее снижении, что делает этот инструмент особенно гибким и популярным среди профессиональных трейдеров.
Еще одна важная особенность фьючерсов — кредитное плечо, которое биржа предоставляет под залог ваших собственных средств. Используя его, трейдер может оперировать суммами, которые в разы превышают его собственный депозит. Это значительно увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно увеличивает и потенциальные убытки, вплоть до полной потери депозита (ликвидации).
Риски фьючерсной торговли в криптовалюте: что такое ликвидация и как ее избежать
Ликвидация — это принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда убыток по сделке достигает критического уровня и залог по позиции больше не может обеспечить кредитное плечо.
Проще говоря, если цена актива идет «не в ту сторону» и размер убытка приближается к критической точке — биржа автоматически закроет сделку. В этот момент вложенные в контракт средства трейдера — обнуляются.
Цена ликвидации зависит от размера кредитного плеча:
Чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации.
При плече x5 рынок может пройти против вас около 20%.
При плече x10 достаточно движения в 10% процентов.
Понимаем, все это звучит довольно страшно, однако опытные трейдеры обычно не доводят ситуацию до этой точки, используя довольно полезные инструменты, контролирующие риски:
Stop Loss — инструмент, позволяющий заранее обозначить цену, на которой ваш контракт будет автоматически закрыт с убытком, позволяя его контролировать;
Take Profit — инструмент, позволяющий заранее обозначить цену, на которой ваш контракт будет автоматически закрыт в плюс, фиксируя прибыль и нивелируя дальнейшие колебания цены.
Несмотря на риски, фьючерсная торговля — не про азарт, а про грамотную стратегию и аналитику, преуспев в которых можно стабильно зарабатывать солидные деньги.
Как работает фьючерсная торговля на практике: примеры кейсов
Чтобы лучше понять, как работает фьючерсная торговля, давайте перейдем в более практическую плоскость — рассмотрим два реалистичных кейса.
Кейс №1. «Лонг» позиция на биткоин
Иван абсолютно уверен в том, что биткоин вырастет в ближайшие часы, поэтому срочно регистрируется на бирже и открывает фьючерсную Лонг-позицию на биткоин на сумму 1 000$ с кредитным плечом x10, у него была четкая цель удвоить свои вложения.
В момент открытия позиции рыночная цена биткоина составляла 100 000$. Ивану повезло, через сутки стоимость биткоина без особых колебаний поднялась до 110 000$, на этой отметке Иван и закрыл позицию, зафиксировав прибыль.
Чистая прибыль Ивана составила 1000$, благодаря приличному кредитному плечу он фактически удвоил собственные вложения.
Кейс №2. Убыточная «Шорт» позиция на эфириум
Петр уверен в том, что буквально на днях приближается серьезный кризис и это повод войти в Шорт-позицию по эфириуму. С кредитным плечом он решил не мелочиться — выбрал x20 и внес 1 000$, контролировать риски с помощью «Stop Loss» он не стал — так был в себе уверен.
В момент открытия позиции рыночная цена эфириума составляла 3 000$. Петру очень не повезло — буквально через час на позитивных новостях рынок альткоинов немного взлетел, и эфириум на мгновение перескочил злосчастный порог в 3150$ — для ликвидации этого было достаточно.
Потери Петра составили 1000$, из-за ликвидации он потерял всю сумму, которую он вложил в свою позицию. Этого не произошло бы, если бы он выставил «Stop Loss» и не ставил бы такое большое кредитное плечо.
Чем отличается фьючерсная торговля в криптовалюте от спотовой: ключевые различия
И чтобы окончательно укрепить понимание того, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте — давайте сравним ее с обычной спотовой торговлей.
Владение криптовалютой:
Фьючерсная торговля — не подразумевает покупку криптовалюты даже в случае открытия Лонг-позиции, все операции и расчеты по фьючерсам проходят внутри инфраструктуры биржи.
Спотовая торговля — предполагает покупку криптовалюты, вы становитесь ее полноправным владельцем и можете, например, вывести на свой криптокошелек.
Кредитное плечо:
Фьючерсная торговля — всегда подразумевает использование кредитного плеча для увеличения позиции, что более прибыльно, но и более рискованно.
Спотовая торговля — не подразумевает использование кредитного плеча, хотя на некоторых криптобиржах такой функционал присутствует.
Возможность заработка:
Фьючерсная торговля — позволяет заработать как на росте криптовалюты, так и на ее падении, являясь, позволяя получать доходность в любых рыночных условиях.
Спотовая торговля — позволяет заработать только на росте криптовалюты, по принципу элементарной спекуляции «купил дешевле-продал дороже».
Потенциальная доходность:
Фьючерсная торговля — не ограничена вашими собственными средствами, ведь всегда можно использовать кредитное плечо, которое позволяет оперировать гораздо большими суммами.
Спотовая торговля — ограничена вашими средствами, доходность соразмерна росту вашей криптовалюты.
Риски:
Фьючерсная торговля — имеется риск ликвидации позиции и полной потери средств, если вы неправильно контролируете риски.
Спотовая торговля — риск ограничен падением вашей криптовалюты, при этом вы в любом случае не перестаете быть ее владельцем.
Итого:
Фьючерсная торговля — вариант для активных трейдеров, которые планируют заработать на движении цены в краткосрочной перспективе, даже без серьезных вложений.
Спотовая торговля — вариант для тех, кто хочет «купить и забыть», долгосрочно или среднесрочно инвестируя серьезную сумму собственных средств в криптовалюту.
Выбор криптобиржи для фьючерсной торговли: на что обращать внимание в 2026 году
Выбор надежной и качественной криптобиржи особенно важен при планировании фьючерсной торговли. От нее целиком и полностью зависит то, насколько удобной, точной, выгодной и безопасной будет торговый процесс.
Ниже — 5 моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе криптобиржи:
Доступность в РФ. Учитывая геополитический контекст сегодняшнего дня необходимо проверять, работает ли криптобиржа в России и с россиянами, принимает ли рубль.
Репутация и отзывы. У выбираемой криптобиржи должна быть приличная репутация и положительные отзывы на независимых платформах.
Уровень ликвидности. Очень важный момент в контексте фьючерсной торговли, ликвидность напрямую влияет на скорость и точность исполнения ордеров.
Размер комиссий. От размера комиссии зависит ваша выгода, особенно заметно она становится, если вы оперируете действительно крупными суммами.
Наличие поддержки. На криптобирже должна быть нормальная клиентская поддержка, желательно на русском языке и круглосуточная, дабы была возможность быстро решить через нее проблему.
Если биржа «проходит» по всем этим моментам, то ее смело можно рассматривать для фьючерсной торговли.
Где торговать фьючерсами на криптовалюты в 2026 году: ТОП–3 площадок для россиян
Рассмотрим три проверенные платформы, которые можно использовать для фьючерсной торговли и которые нормально работают в России.
Локально-ориентированная на российский рынок криптобиржа, благодаря чему о возможных проблемах с санкциями можно не переживать.
Это надежная торговая платформа с высокой репутацией, которая неплохо себя зарекомендовала как для спотовой, так и для фьючерсной торговли. Она отличается довольно простым и дружелюбным интерфейсом, а также хорошими условиями в плане комиссии и ввода-вывода.
За фьючерсную торговлю здесь отвечает производительный торговый движок, а в интерфейсе торгового терминала есть весь необходимый функционал, без лишних деталей и маловостребованных функций.
Стоит отметить и удобный функционал ввода-вывода средств с баланса биржи рублями, делать это на ABCEX можно двумя способами:
Через встроенную P2P-платформу. На ABCEX имеется встроенная P2P-платформа с хорошей ликвидностью и с 20+ рублевыми методами оплаты.
Через один из офисов ABCEX. У ABCEX имеется развитая сеть офисов по всей России, в данный момент насчитывающая более 50 офисов в 40+ городах, через них можно пополнять и выводить средства с биржи наличными рублями, что может быть особенно удобно для тех, кто оперирует серьезными суммами.
Благодаря своим особенностям ABCEX можно назвать подходящим решением как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:
Мейкер — 0,036%.
Тейкер — 0,1%.
Особенности:
Локальность и устойчивость к санкциям.
Высокая репутация на российском рынке.
Простой и дружелюбный интерфейс.
Хороший уровень ликвидности как на споте, так и на фьючерсах.
Низкие торговые комиссии на фьючерсы.
Встроенная P2P-платформа для удобного ввода-вывода средств рублями.
Сеть офисов по всей России с возможностью пополнять/выводить наличные рубли.
Клиентская поддержка на русском языке.
Недостатки:
Ограниченное количество торговых пар на споте.
На данный момент офисы только в России.
Известная международная криптобиржа, которая стала хорошим пристанищем для многих трейдеров после ухода биржи Binance.
Она отличается широким фьючерсным функционалом и большим выбором фьючерсных контрактов, которые покроют потребности даже очень требовательных трейдеров.
Даже с учетом того, что BYBIT де-факто является монополистом на российском рынке — эта биржа сохраняет вменяемые условия по комиссиям, но уступает в этом аспекте ABCEX.
Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:
Мейкер — 0,036%.
Тейкер — 0,1%.
Еще одна известная международная криптобиржа, хоть и менее известная, чем BYBIT, но ни разу не уступающая ей в функционале.
Главные козыри OKX — высокий уровень безопасности и развитая DeFi-экосистема, построенная вокруг некастодиального кошелька OKX Wallet, ну и конечно — развитый фьючерсный функционал.
Комиссии — средние, торговый движок — быстрый, биржа рассчитана в основном на криптотрейдеров с опытом.
Торговая комиссия на фьючерсную торговлю:
Мейкер — 0,018%.
Тейкер — 0,04%.
Особенности:
Развитая DeFi-экосистема вокруг кошелька OKX Wallet.
Развитый фьючерсный функционал.
Как начать торговлю фьючерсами на криптобирже: пошаговая инструкция
Ниже разберем, как на практике начинается фьючерсная торговля на криптобирже — от подготовки аккаунта до открытия первой сделки.
Регистрация и верификация аккаунта
Чтобы начать торговлю фьючерсами в криптовалюте, необходимо, конечно же, зарегистрироваться на криптобирже. Процедура стандартная и занимает несколько минут.
При регистрации потребуется:
Указать электронную почту и номер телефона.
Придумать надежный пароль.
Подтвердить аккаунт кодом, пришедшим на почту или на телефон.
После создания аккаунта необходимо пройти верификацию личности. Без нее ключевые функции биржи будут недоступны или ограничены.
В личном кабинете откройте раздел «Верификация», загрузите необходимые документы и дождитесь подтверждения со стороны биржи.
Пополнение торгового счета
Следующий этап — пополнение торгового счета. Рассмотрим основные методы пополнения баланса на примере криптобиржи ABCEX.
Онлайн-пополнение.
Подходит, если криптовалюта уже находится на вашем криптокошельке или другой бирже.
В разделе «Активы» выбирается вариант пополнения, после чего биржа предоставляет адрес для перевода. Зачисление происходит после подтверждения транзакции в блокчейне.
Пополнение рублями через офис.
Актуальный метод для локальных и локально-ориентированных криптобирж, например ABCEX. У этой криптобиржи развитая оффлайн-инфраструктура, охватывающая более 45 городов России и состоящая из более 50 офисов.
Вы можете подать заявку и внести наличные рубли через офис биржи в своем или ближайшем городе. После зачисления средств на торговый счет за рубли приобретаются токены USDT, который и используются для фьючерсной торговли.
Пополнение через P2P-платформу.
Классический способ крипто-фиатного обмена и пополнение баланса биржи, доступный на многих платформах.
Суть проста: на P2P-платформе приобретается USDT за рубли напрямую у другого пользователя, они зачисляются на торговый счет биржи, таким образом и происходит пополнение.
Подготовка к фьючерсной торговле
Фьючерсная торговля на криптобирже организована через стейблкойн USDT, который используется как основная расчетная валюта для фьючерсных контрактов.
После пополнения счета необходимо убедиться, что USDT доступны на торговом счете в разделе «Активы». Если заводили рубли — необходимо конвертировать их в USDT в спотовом разделе биржи.
Как начать фьючерсную торговлю: пошаговая инструкция
Процесс фьючерсной торговли также рассмотрим на примере криптобиржи ABCEX, но эта инструкция будет актуальна и для других подобных криптобирж.
Шаг 1. Выбор фьючерсного контракта. Перейдите в раздел «Фьючерсы» и выберите доступный фьючерсный контракт.
Шаг 2. Настройка типа маржи. В торговой панели укажите тип маржи:
Изолированная — риск ограничен исключительно суммой конкретной сделки;
Кросс-маржа — в залог используется весь баланс торгового счета.
Для новичков в фьючерсной торговле криптовалютами рекомендуем начинать с изолированной маржи.
Шаг 3. Установка кредитного плеча. Задайте размер кредитного плеча. Для первых сделок оптимальны значения x3–x5.
Чем выше плечо, тем выше потенциальная прибыль, но и риск ликвидации позиции увеличивается.
Шаг 4. Настройка управления рисками. Перед открытием сделки обязательно установите:
Stop Loss — автоматическое ограничение убытков;
Take Profit — автоматическую фиксацию прибыли.
Без этих инструментов фьючерсная торговля становится неоправданно рискованной.
Шаг 5. Открытие позиции. Укажите сумму сделки и выберите направление:
Лонг — ставка на рост цены;
Шорт — ставка на снижение цены.
После подтверждения ордера позиция открывается, а результат сделки напрямую зависит от движения цены фьючерсного контракта.
Закрыть позицию можно вручную в любой момент либо автоматически при срабатывании Stop Loss или Take Profit.
5 ошибок при фьючерсной торговле в криптовалюте: чего следует избегать
Даже понимание того, что такое фьючерсная торговля в криптовалюте и по каким принципам она работает — не гарантия от возможных ошибок, которые часто допускаются начинающими трейдерами.
Ниже — 5 самых распространенных ошибок при фьючерсной торговле в криптовалюту:
Ставить слишком большое кредитное плечо. Это, конечно, потенциально очень прибыльно, но при малейшем колебании цены криптовалюты оно может привести к ликвидации;
Игнорировать «Stop Loss» и «Take Profit». Никогда не пренебрегайте использованием «Stop Loss» и «Take Profit» — они позволяют лучше контролировать риски и избегать ликвидации;
Принимать решения на эмоциях. Фьючерсная торговля в криптовалюте требует холодного рассудка и здравого мышления, излишние эмоции — ключ к неправильным решениям;
Торговать ва-банк. Никогда не торгуйте ва-банк, оперируйте суммами в 5–10% от вашего баланса, остальное добьете кредитным плечом;
Думать, что все зависит от удачи. Фьючерсы в криптовалюте — не казино, удача фактор вторичный, первично — грамотная стратегия и аналитика.
На первых порах у вас вряд ли получится делать все идеально, поэтому по началу мы рекомендуем торговать фьючерсами низкими суммами и малыми кредитными плечами (до x5), и повышать суммы ордеров и кредитные плечи только если вы уверены в своем опыте.
Заключение
Фьючерсная торговля в криптовалюте — это прибыльный, но требующий знаний инструмент. Она дает возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, использовать кредитное плечо и оперировать огромными суммами даже с относительно небольшим депозитом. Но вместе с этим фьючерсы требуют дисциплины, понимания механики контрактов и строгого контроля рисков.
Для новичка ключевая задача — не гнаться за быстрой прибылью, а выстроить базу: выбрать надежную биржу с простым интерфейсом (например, ABCEX), использовать умеренное кредитное плечо, всегда работать со Stop Loss и не торговать на эмоциях. Именно такой подход позволяет сохранить депозит, набраться опыта и постепенно перейти к более активной торговле.
Фьючерсы — не про азарт и не про «быстрые деньги». Это про расчет, аналитику, грамотную стратегию и холодную голову. Если относиться к ним именно так, фьючерсная торговля может стать действительно эффективным инструментом для вашей криптоторговли.
Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.
