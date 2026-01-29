Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году: принципы работы, возможные риски и доступные биржи

Как маржинальная торговля позволяет зарабатывать и на росте и на падении активов: простой алгоритм

Нельзя не отметить тот факт, что маржинальная торговля позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении определенного актива, причем зарабатывать эффективно. И помогает в этом, конечно же, механика кредитного плеча, правильное использование которой обеспечивает высокую гибкость.

Проще всего объяснить эту механику будет на примере торговой пары USDT/RUB — типичной крипто-фиатной паре, доступной на бирже ABCEX, которая представляет собой отражение курса цифрового аналога доллара (стейблкойна) по отношению к рублю.

Ставка на укрепление рубля: если трейдер считает, что рубль будет укрепляться, то он оставляет в залог условные 1 000 USDT (может купить их за тот же рубль) под плечо x10 и получает 10 000 USDT, которые затем продает за рубли и оставляет на хранение.

Рубль растет, а долг трейдера перед биржей по-прежнему в долларах, которые он благополучно возвращает, а разницу оставляет себе — это его прибыль.

Ставка на ослабление рубля: если трейдер считает, что рубль будет ослабевать, то он оставляет в залог условные 100 000 RUB под плечо x10 и получает 1 000 000 RUB, за которые покупает доллары.

Доллар укрепляется, а долг трейдера перед биржей — в ослабленных рублях, трейдер продает доллары за рубли и возвращает долг, оставляя разницу себе.