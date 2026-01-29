Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году: принципы работы, возможные риски и доступные биржи

При этом маржинальная торговля таит в себе довольно сложную механику, ведь вместе с повышенными возможностями она повышает и потенциальные риски. При неправильном понимании принципов работы маржинальной торговли трейдер может частично или даже полностью потерять собственные вложения.
В этой статье мы понятным языком разберем, как работает маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году, какие риски она в себе несет и на каких криптобиржах сегодня можно безопасно и выгодно ее использовать.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой: простое объяснение
Маржинальная торговля криптовалютой — это торговля криптовалютами с использованием заемных средств, которые предоставляет биржа под залог собственных средств трейдера. Он вносит собственные средства (маржу), а биржа предоставляет дополнительный капитал по принципу кредитного плеча.
Если объяснять проще, то в маржинальной торговле трейдер имеет в своем распоряжении сумму, которая в несколько раз может превышать его реальный баланс (в зависимости от размера кредитного плеча).
Приведем довольно простой пример:
У трейдера есть 1000 USDT.
Он вносит их на маржинальный счет, выбирает кредитное плечо x10, биржа дает ему в распоряжение 10000 USDT.
Трейдер может задействовать их в любых торговых парах на спотовом рынке.
Его фактическая потенциальная прибыль увеличивается в 10 раз, равно как и потенциальный убыток — он тоже увеличивается в 10 раз.
Отметим, что вывести взятую под залог криптовалюту — нельзя, ее можно использовать только внутри спотового рынка конкретной биржи на ее условиях (которые могут отличаться).
Важный момент: маржинальная торговля не является самостоятельным видом торговли с отдельными торговыми парами — это всего лишь надстройка над спотовой торговлей, где часть используемых для торговли средств — заемные.
Некоторые биржи позволяют оставлять залог в рублях и получать для торговли непосредственно рубли. К таковым относится, например, биржа ABCEX, у которой совсем недавно появилась маржинальная торговля по паре USDT/RUB, что позволяет помимо торговли криптовалютами зарабатывать и на волатильности рубля по отношению к доллару.
Как маржинальная торговля позволяет зарабатывать и на росте и на падении активов: простой алгоритм
Нельзя не отметить тот факт, что маржинальная торговля позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении определенного актива, причем зарабатывать эффективно. И помогает в этом, конечно же, механика кредитного плеча, правильное использование которой обеспечивает высокую гибкость.
Проще всего объяснить эту механику будет на примере торговой пары USDT/RUB — типичной крипто-фиатной паре, доступной на бирже ABCEX, которая представляет собой отражение курса цифрового аналога доллара (стейблкойна) по отношению к рублю.
Ставка на укрепление рубля: если трейдер считает, что рубль будет укрепляться, то он оставляет в залог условные 1 000 USDT (может купить их за тот же рубль) под плечо x10 и получает 10 000 USDT, которые затем продает за рубли и оставляет на хранение.
Рубль растет, а долг трейдера перед биржей по-прежнему в долларах, которые он благополучно возвращает, а разницу оставляет себе — это его прибыль.
Ставка на ослабление рубля: если трейдер считает, что рубль будет ослабевать, то он оставляет в залог условные 100 000 RUB под плечо x10 и получает 1 000 000 RUB, за которые покупает доллары.
Доллар укрепляется, а долг трейдера перед биржей — в ослабленных рублях, трейдер продает доллары за рубли и возвращает долг, оставляя разницу себе.
Потенциальные риски маржинальной торговли криптовалютой: мультипликация убытков и принудительное списание долга
Несмотря на то, что маржинальная торговля позволяет увеличить потенциальную прибыль в несколько раз, важно помнить и про обратное действие — увеличение потенциальных убытков, которые могут вылиться как в частичную потерю собственных средств, так и в полную их потерю.
Именно поэтому перед началом работы с маржой важно четко понимать, как именно работает кредитное плечо и какие риски оно в себе несет для трейдера.
Ниже — объясним механику трех механизмов, которые влекут за собой потенциальные убытки для трейдера:
Мультипликация убытков
Как мы неоднократно упоминали ранее — маржинальная торговля вместе с умножением прибыли умножает и убытки. Если трейдер своими неудачными сделками уведет свой текущий баланс в минус — этот минус, по факту, умножается на значение кредитного плеча.
Пример: трейдер внес залог в 1.000$ под плечо x10, получив в распоряжение 10.000$ и неудачной сделкой уронил баланс на 1% — его фактические потери составят 10%, учитывая залог, часть которого ему придется отдать, если он захочет закрыть маржу.
Принудительное списание долга
Если убытки трейдера достигнут такого значения, что его собственные средства будут не в состоянии покрыть работу кредитного плеча, то биржа, дабы не уйти в минус — принудительно спишет собственные средства трейдера в счет уплаты долга.
Такая ситуация называется «Margin Call» или, как еще ее называют многие криптотрейдеры — ликвидация. Происходит она в тот момент, когда баланс трейдера достигает критической точки — значения, при котором фактический убыток трейдера составит 100%.
Пример: трейдер внес залог в 1.000$ под плечо x10, получив в распоряжение 10.000$ и неудачной сделкой уронил баланс на 10% — его фактические потери составят 100%, биржа принудительно закрывает все его позиции и полностью забирает его залог.
Комиссия и плата за использование заемных средств
Биржа предоставляет заемные средства не бесплатно — за их использование взимается отдельная плата. Как правило, она начисляется регулярно и особенно ощутима при долгосрочных сделках.
Кроме этого, при маржинальной торговле сохраняется и стандартная торговая комиссия биржи, которая взимается при открытии и закрытии каждой сделки — аналогично спотовому рынку.
Порядок начисления платы за использование заемных средств, равно как и ее размер, определяется условиями конкретной биржи и может отличаться в зависимости от выбранного актива, объема позиции и используемого кредитного плеча.
Важно понимать, что плата за использование заемных средств начисляется независимо от результата сделки — закрыта она в убыток, в ноль или в плюс. Именно поэтому комиссии и процент за маржу необходимо учитывать заранее, так как со временем они напрямую увеличивают фактическую нагрузку на залог и повышают общий уровень риска.
Чем маржинальная торговля криптовалютой отличается от обычной спотовой: основные различия
Для лучшего усвоения принципа работы механизмов маржинальной торговли, давайте сравним ее с обычной спотовой торговлей, которая широко распространена на криптобиржах и с которой сталкивались практически все пользователи, когда-либо работающие с криптовалютами.
На самом деле, фундаментальное отличие маржинальной торговли от спотовой всего одно — использование кредитного плеча и заемных средств, но это в корне меняет механику всего торгового процесса.
Использование криптовалюты:
Маржинальная торговля позволяет использовать взятую под залог криптовалюту только в рамках спотового рынка криптобиржи, вывод на криптокошельки — недоступен.
Спотовая торговля позволяет использовать криптовалюту свободно, вывод на криптокошельки — доступен.
Возможность заработка:
Маржинальная торговля позволяет эффективно зарабатывать как на росте, так и на падении выбранной криптовалюты.
Спотовая торговля теоретически тоже позволяет заработать и на росте и на падении, но эффективность позиции «на падение» — ниже в разы.
Потенциальная доходность:
Маржинальная торговля позволяет оперировать более крупными суммами, чем собственные средства трейдера и зарабатывать в разы больше (в зависимости от размера плеча).
Спотовая торговля позволяет оперировать только собственными средствами, потенциальный заработок — несопоставимо меньше.
Возможные риски:
Маржинальная торговля умножает не только потенциальную доходность, но и потенциальные убытки, что чревато даже принудительным списанием всего залога трейдера в счет долга.
Спотовая торговля ничего не умножает, риски — стандартные и ограничены движением купленных криптовалют, никаких принудительных списаний — быть не может.
Поэтому, даже несмотря на то, что маржинальная торговля является всего лишь надстройкой над спотовой, отличия между этими двумя видами торговли — довольно серьезные.
Выбор надежной платформы для маржинальной торговли криптовалютой: на что обращать внимание
Одним из важнейших моментов при желании начать маржинальную торговлю криптовалютой — выбор надежной платформы.
От нее напрямую зависит безопасность ваших собственных средств, удобство и стабильность торговых процессов, а также — условия маржинальной торговли, которые зачастую являются определяющим фактором при выборе платформы у опытных трейдеров.
Ниже — 6 важных моментов, на которые обязательно стоит обращать внимание при выборе платформы:
Доступность в России. В текущей геополитической реальности далеко не все платформы работают в России в полной мере — обязательно обращайте внимание на этот момент.
Репутация и отзывы. У платформы должна быть нормальная репутация и хорошие отзывы от реальных клиентов на независимых площадках, это важные метрики для принятия решения.
Условия маржинальной торговли. Внимательно ознакомьтесь с условиями и индивидуальными особенностями конкретных платформ относительно маржинальной торговли: порядок выдачи кредитных средств, условия кредитных плеч и начисление платы за использование заемных средств.
Торговые комиссии. Изучите тарифную сетку спотовых комиссий, от них напрямую зависят потенциальные издержки при торговле.
Уровень ликвидности. При маржинальной торговле ликвидность является очень важным фактором — от нее зависит точность и скорость выполнения ордеров.
Техническая поддержка. Убедитесь, что на платформе присутствует техническая поддержка, желательно круглосуточная и на русском языке.
Если выбираемая платформа проходит по всем этим моментам — ее вполне можно рассматривать в качестве основной для маржинальной торговли.
Где доступна маржинальная торговля в 2026 году для россиян: ТОП–3 площадок
Рассмотрим три конкретные платформы, которые полноценно функционируют в России в 2026 году и имеют функционал маржинальной торговли.
Имеет хорошую репутацию, не менее хороший уровень ликвидности и довольно широкие торговые возможности — маржинальная торговля криптовалютой на спотовом рынке входит в спектр этих возможностей.
Из фишек — наличие маржинальной торговой пары USDT/RUB с максимальным кредитным плечом x20, которую почти невозможно встретить на других платформах и которая особенно актуальна в России в текущей экономической ситуации с аномально крепким рублем.
На ABCEX имеется долгий льготный (беспроцентный) период, который длится минимум 36 часов. По истечении льготного периода проценты за использование заемных средств начисляются ежедневно, в 14:00 по московскому времени.
При погашении задолженности сначала списываются проценты, а затем — тело долга, от старого к новому.
Отметим также два удобных метода ввода-вывода средств с биржи:
Через один из офисов ABCEX. Официальные офисы ABCEX (их более 55 по всей РФ) позволяют пополнять и выводить средства со счета биржи наличными рублями, что очень удобно при работе с большими объемами, когда онлайн-методы с рублями на карту становятся рискованными.
Через P2P-платформу. Стандартный метод, актуальный на многих криптобиржах, P2P-платформа ABCEX позволяет пополнять и выводить средства с биржи рублями на карту в ходе прямых сделок по покупке/продаже криптовалюты с другими людьми.
Преимущества
Хорошая репутация на российском рынке.
Низкие торговые комиссии (0,07%—0,09%).
Хороший уровень ликвидности.
Долгий беспроцентный период (от 36 часов).
Понятные условия по зачислению процентов и списанию долга.
Есть возможность ввода-вывода рублей наличными через офисы во многих городах.
Круглосуточная клиентская поддержка.
Недостатки:
Малое количество торговых пар на спотовом рынке.
Офисы есть только в России.
BYBIT — крупная международная криптобиржа, которая в 2026 году по-прежнему продолжает работать в России. Поддерживает маржинальную торговлю по большому числу популярных торговых пар, с высокой ликвидностью и классической моделью начисления процентов за заемные средства.
Преимущества:
Высокая ликвидность.
Удобный торговый терминал.
Обилие функционала.
Недостатки:
Прямая поддержка рубль отсутствует.
Комиссии выше среднего по рынку.
Интерфейс довольно сложен для новичков.
OKX — международная криптобиржа с широким набором торговых инструментов, включая маржинальную торговлю. В 2026 году остается доступной для пользователей из России, местная P2P-платформа по-прежнему поддерживает российский рубль.
Преимущества:
Большой выбор торговых пар.
Высокая ликвидность.
Развитая P2P-платформа.
Недостатки:
Сложный интерфейс.
Подробная инструкция по маржинальной торговле: с чего начать и как торговать
Рассмотрим, как на практике выглядит маржинальная торговля криптовалютой в паре USDT/RUB на примере криптобиржи ABCEX — от регистрации до погашения задолженности.
Регистрация и верификация
Начать стоит с создания аккаунта на ABCEX и прохождения верификации личности. Процедуры стандартные, без лишней бюрократии — в большинстве случаев весь процесс (регистрация + KYC) укладывается примерно в 30 минут.
Пополнение баланса
Дальше пополняем баланс — эти средства будут использоваться как залог для маржинальной торговли.
На ABCEX обычно используют один из трех способов:
Пополнение криптовалютой — переводите крипту онлайн на адрес биржи, после чего средства зачисляются на ваш биржевой баланс.
Пополнение через P2P — покупаете USDT у другого пользователя через встроенную P2P-площадку ABCEX.
Пополнение через офисы ABCEX — вносите наличные рубли в офисе биржи (офисы представлены во многих городах России), после чего баланс пополняется на бирже.
Процесс маржинальной торговли
Когда баланс пополнен, можно переходить к самой маржинальной торговле. Логика процесса такая:
Подаете заявку на подключение маржинального финансирования (либо связываетесь с менеджером ABCEX).
Обеспечиваете залог — нужная сумма должна быть на вашем балансе. Минимальное обеспечение составляет 5% от объема используемых средств (при плече x20, в рублях или USDT).
Получаете заемные средства и начинаете торговать, используя средства предоставленные биржей.
Пока задолженность активна, действует ограничение на вывод: заемные средства и часть ваших средств, выступающая в роли залога, будут недоступны для вывода.
Завершив сделки, погасите долг переводом средств с торгового счета на счет овердрафта (обычно это делается в разделе «Активы»).
После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а оставшиеся средства остаются на вашем балансе и доступны для дальнейшего использования (торговля, вывод, новые операции).
Заключение
Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году остается мощным, но рискованным инструментом. Она позволяет существенно увеличить объем оперируемых средств и зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
Однако любое движение цены против позиции при использовании кредитного плеча приводит к кратному росту убытков. Комиссии, проценты за заемные средства и риск принудительного закрытия позиций делают маржинальную торговлю заметно сложнее обычной спотовой.
Поэтому ключевым фактором здесь становится не размер плеча, а понимание механики и грамотный выбор платформы. Работа с надежной биржей, прозрачные условия маржинального финансирования и строгий контроль рисков позволяют использовать маржу как инструмент, а не как источник быстрых потерь. Без этого маржинальная торговля практически неизбежно приводит к утрате залога.
Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.
