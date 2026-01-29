8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году: принципы работы, возможные риски и доступные биржи

В 2026 году маржинальная торговля криптовалютой продолжает оставаться одним из самых популярных и одновременно самых рискованных инструментов на крипторынке. Она привлекает трейдеров возможностью оперировать значительно большим капиталом, чем у них имеется, и за счет этого быстрее зарабатывать - как на росте, так и на падении цены.

При этом маржинальная торговля таит в себе довольно сложную механику, ведь вместе с повышенными возможностями она повышает и потенциальные риски. При неправильном понимании принципов работы маржинальной торговли трейдер может частично или даже полностью потерять собственные вложения.

В этой статье мы понятным языком разберем, как работает маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году, какие риски она в себе несет и на каких криптобиржах сегодня можно безопасно и выгодно ее использовать.

Что такое маржинальная торговля криптовалютой: простое объяснение

Маржинальная торговля криптовалютой — это торговля криптовалютами с использованием заемных средств, которые предоставляет биржа под залог собственных средств трейдера. Он вносит собственные средства (маржу), а биржа предоставляет дополнительный капитал по принципу кредитного плеча.

Если объяснять проще, то в маржинальной торговле трейдер имеет в своем распоряжении сумму, которая в несколько раз может превышать его реальный баланс (в зависимости от размера кредитного плеча).

Приведем довольно простой пример:

  • У трейдера есть 1000 USDT.

  • Он вносит их на маржинальный счет, выбирает кредитное плечо x10, биржа дает ему в распоряжение 10000 USDT.

  • Трейдер может задействовать их в любых торговых парах на спотовом рынке.

  • Его фактическая потенциальная прибыль увеличивается в 10 раз, равно как и потенциальный убыток — он тоже увеличивается в 10 раз.

Отметим, что вывести взятую под залог криптовалютунельзя, ее можно использовать только внутри спотового рынка конкретной биржи на ее условиях (которые могут отличаться).

Важный момент: маржинальная торговля не является самостоятельным видом торговли с отдельными торговыми парами — это всего лишь надстройка над спотовой торговлей, где часть используемых для торговли средств — заемные.

Некоторые биржи позволяют оставлять залог в рублях и получать для торговли непосредственно рубли. К таковым относится, например, биржа ABCEX, у которой совсем недавно появилась маржинальная торговля по паре USDT/RUB, что позволяет помимо торговли криптовалютами зарабатывать и на волатильности рубля по отношению к доллару.

Как маржинальная торговля позволяет зарабатывать и на росте и на падении активов: простой алгоритм

Нельзя не отметить тот факт, что маржинальная торговля позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении определенного актива, причем зарабатывать эффективно. И помогает в этом, конечно же, механика кредитного плеча, правильное использование которой обеспечивает высокую гибкость.

Проще всего объяснить эту механику будет на примере торговой пары USDT/RUB — типичной крипто-фиатной паре, доступной на бирже ABCEX, которая представляет собой отражение курса цифрового аналога доллара (стейблкойна) по отношению к рублю.

Ставка на укрепление рубля: если трейдер считает, что рубль будет укрепляться, то он оставляет в залог условные 1 000 USDT (может купить их за тот же рубль) под плечо x10 и получает 10 000 USDT, которые затем продает за рубли и оставляет на хранение.

Рубль растет, а долг трейдера перед биржей по-прежнему в долларах, которые он благополучно возвращает, а разницу оставляет себе — это его прибыль.

Ставка на ослабление рубля: если трейдер считает, что рубль будет ослабевать, то он оставляет в залог условные 100 000 RUB под плечо x10 и получает 1 000 000 RUB, за которые покупает доллары.

Доллар укрепляется, а долг трейдера перед биржей — в ослабленных рублях, трейдер продает доллары за рубли и возвращает долг, оставляя разницу себе.

Потенциальные риски маржинальной торговли криптовалютой: мультипликация убытков и принудительное списание долга

Несмотря на то, что маржинальная торговля позволяет увеличить потенциальную прибыль в несколько раз, важно помнить и про обратное действие — увеличение потенциальных убытков, которые могут вылиться как в частичную потерю собственных средств, так и в полную их потерю.

Именно поэтому перед началом работы с маржой важно четко понимать, как именно работает кредитное плечо и какие риски оно в себе несет для трейдера.

Ниже — объясним механику трех механизмов, которые влекут за собой потенциальные убытки для трейдера:

Мультипликация убытков

Как мы неоднократно упоминали ранее — маржинальная торговля вместе с умножением прибыли умножает и убытки. Если трейдер своими неудачными сделками уведет свой текущий баланс в минус — этот минус, по факту, умножается на значение кредитного плеча.

Пример: трейдер внес залог в 1.000$ под плечо x10, получив в распоряжение 10.000$ и неудачной сделкой уронил баланс на 1% — его фактические потери составят 10%, учитывая залог, часть которого ему придется отдать, если он захочет закрыть маржу.

Принудительное списание долга

Если убытки трейдера достигнут такого значения, что его собственные средства будут не в состоянии покрыть работу кредитного плеча, то биржа, дабы не уйти в минус — принудительно спишет собственные средства трейдера в счет уплаты долга.

Такая ситуация называется «Margin Call» или, как еще ее называют многие криптотрейдеры — ликвидация. Происходит она в тот момент, когда баланс трейдера достигает критической точки — значения, при котором фактический убыток трейдера составит 100%.

Пример: трейдер внес залог в 1.000$ под плечо x10, получив в распоряжение 10.000$ и неудачной сделкой уронил баланс на 10% — его фактические потери составят 100%, биржа принудительно закрывает все его позиции и полностью забирает его залог.

Комиссия и плата за использование заемных средств

Биржа предоставляет заемные средства не бесплатно — за их использование взимается отдельная плата. Как правило, она начисляется регулярно и особенно ощутима при долгосрочных сделках.

Кроме этого, при маржинальной торговле сохраняется и стандартная торговая комиссия биржи, которая взимается при открытии и закрытии каждой сделки — аналогично спотовому рынку.

Порядок начисления платы за использование заемных средств, равно как и ее размер, определяется условиями конкретной биржи и может отличаться в зависимости от выбранного актива, объема позиции и используемого кредитного плеча.

Важно понимать, что плата за использование заемных средств начисляется независимо от результата сделки — закрыта она в убыток, в ноль или в плюс. Именно поэтому комиссии и процент за маржу необходимо учитывать заранее, так как со временем они напрямую увеличивают фактическую нагрузку на залог и повышают общий уровень риска.

Чем маржинальная торговля криптовалютой отличается от обычной спотовой: основные различия

Для лучшего усвоения принципа работы механизмов маржинальной торговли, давайте сравним ее с обычной спотовой торговлей, которая широко распространена на криптобиржах и с которой сталкивались практически все пользователи, когда-либо работающие с криптовалютами.

На самом деле, фундаментальное отличие маржинальной торговли от спотовой всего одно — использование кредитного плеча и заемных средств, но это в корне меняет механику всего торгового процесса.

Использование криптовалюты:

  • Маржинальная торговля позволяет использовать взятую под залог криптовалюту только в рамках спотового рынка криптобиржи, вывод на криптокошельки — недоступен.

  • Спотовая торговля позволяет использовать криптовалюту свободно, вывод на криптокошельки — доступен.

Возможность заработка:

  • Маржинальная торговля позволяет эффективно зарабатывать как на росте, так и на падении выбранной криптовалюты.

  • Спотовая торговля теоретически тоже позволяет заработать и на росте и на падении, но эффективность позиции «на падение» — ниже в разы.

Потенциальная доходность:

  • Маржинальная торговля позволяет оперировать более крупными суммами, чем собственные средства трейдера и зарабатывать в разы больше (в зависимости от размера плеча).

  • Спотовая торговля позволяет оперировать только собственными средствами, потенциальный заработок — несопоставимо меньше.

Возможные риски:

  • Маржинальная торговля умножает не только потенциальную доходность, но и потенциальные убытки, что чревато даже принудительным списанием всего залога трейдера в счет долга.

  • Спотовая торговля ничего не умножает, риски — стандартные и ограничены движением купленных криптовалют, никаких принудительных списаний — быть не может.

Поэтому, даже несмотря на то, что маржинальная торговля является всего лишь надстройкой над спотовой, отличия между этими двумя видами торговли — довольно серьезные.

Выбор надежной платформы для маржинальной торговли криптовалютой: на что обращать внимание

Одним из важнейших моментов при желании начать маржинальную торговлю криптовалютой — выбор надежной платформы.

От нее напрямую зависит безопасность ваших собственных средств, удобство и стабильность торговых процессов, а также — условия маржинальной торговли, которые зачастую являются определяющим фактором при выборе платформы у опытных трейдеров.

Ниже — 6 важных моментов, на которые обязательно стоит обращать внимание при выборе платформы:

  • Доступность в России. В текущей геополитической реальности далеко не все платформы работают в России в полной мере — обязательно обращайте внимание на этот момент.

  • Репутация и отзывы. У платформы должна быть нормальная репутация и хорошие отзывы от реальных клиентов на независимых площадках, это важные метрики для принятия решения.

  • Условия маржинальной торговли. Внимательно ознакомьтесь с условиями и индивидуальными особенностями конкретных платформ относительно маржинальной торговли: порядок выдачи кредитных средств, условия кредитных плеч и начисление платы за использование заемных средств.

  • Торговые комиссии. Изучите тарифную сетку спотовых комиссий, от них напрямую зависят потенциальные издержки при торговле.

  • Уровень ликвидности. При маржинальной торговле ликвидность является очень важным фактором — от нее зависит точность и скорость выполнения ордеров.

  • Техническая поддержка. Убедитесь, что на платформе присутствует техническая поддержка, желательно круглосуточная и на русском языке.

Если выбираемая платформа проходит по всем этим моментам — ее вполне можно рассматривать в качестве основной для маржинальной торговли.

Где доступна маржинальная торговля в 2026 году для россиян: ТОП–3 площадок

Рассмотрим три конкретные платформы, которые полноценно функционируют в России в 2026 году и имеют функционал маржинальной торговли.

ABCEX

Имеет хорошую репутацию, не менее хороший уровень ликвидности и довольно широкие торговые возможности — маржинальная торговля криптовалютой на спотовом рынке входит в спектр этих возможностей.

Из фишек — наличие маржинальной торговой пары USDT/RUB с максимальным кредитным плечом x20, которую почти невозможно встретить на других платформах и которая особенно актуальна в России в текущей экономической ситуации с аномально крепким рублем.

На ABCEX имеется долгий льготный (беспроцентный) период, который длится минимум 36 часов. По истечении льготного периода проценты за использование заемных средств начисляются ежедневно, в 14:00 по московскому времени.

При погашении задолженности сначала списываются проценты, а затем — тело долга, от старого к новому.

Отметим также два удобных метода ввода-вывода средств с биржи:

  • Через один из офисов ABCEX. Официальные офисы ABCEX (их более 55 по всей РФ) позволяют пополнять и выводить средства со счета биржи наличными рублями, что очень удобно при работе с большими объемами, когда онлайн-методы с рублями на карту становятся рискованными.

  • Через P2P-платформу. Стандартный метод, актуальный на многих криптобиржах, P2P-платформа ABCEX позволяет пополнять и выводить средства с биржи рублями на карту в ходе прямых сделок по покупке/продаже криптовалюты с другими людьми.

Преимущества

  • Хорошая репутация на российском рынке.

  • Низкие торговые комиссии (0,07%—0,09%).

  • Хороший уровень ликвидности.

  • Долгий беспроцентный период (от 36 часов).

  • Понятные условия по зачислению процентов и списанию долга.

  • Есть возможность ввода-вывода рублей наличными через офисы во многих городах.

  • Круглосуточная клиентская поддержка.

Недостатки:

  • Малое количество торговых пар на спотовом рынке.

  • Офисы есть только в России.

BYBIT

BYBIT — крупная международная криптобиржа, которая в 2026 году по-прежнему продолжает работать в России. Поддерживает маржинальную торговлю по большому числу популярных торговых пар, с высокой ликвидностью и классической моделью начисления процентов за заемные средства.

Преимущества:

  • Высокая ликвидность.

  • Удобный торговый терминал.

  • Обилие функционала.

Недостатки:

  • Прямая поддержка рубль отсутствует.

  • Комиссии выше среднего по рынку.

  • Интерфейс довольно сложен для новичков.

OKX

OKX — международная криптобиржа с широким набором торговых инструментов, включая маржинальную торговлю. В 2026 году остается доступной для пользователей из России, местная P2P-платформа по-прежнему поддерживает российский рубль.

Преимущества:

  • Большой выбор торговых пар.

  • Высокая ликвидность.

  • Развитая P2P-платформа.

Недостатки:

  • Сложный интерфейс.

Подробная инструкция по маржинальной торговле: с чего начать и как торговать

Рассмотрим, как на практике выглядит маржинальная торговля криптовалютой в паре USDT/RUB на примере криптобиржи ABCEX — от регистрации до погашения задолженности.

Регистрация и верификация

Начать стоит с создания аккаунта на ABCEX и прохождения верификации личности. Процедуры стандартные, без лишней бюрократии — в большинстве случаев весь процесс (регистрация + KYC) укладывается примерно в 30 минут.

Пополнение баланса

Дальше пополняем баланс — эти средства будут использоваться как залог для маржинальной торговли.

На ABCEX обычно используют один из трех способов:

  • Пополнение криптовалютой — переводите крипту онлайн на адрес биржи, после чего средства зачисляются на ваш биржевой баланс.

  • Пополнение через P2P — покупаете USDT у другого пользователя через встроенную P2P-площадку ABCEX.

  • Пополнение через офисы ABCEX — вносите наличные рубли в офисе биржи (офисы представлены во многих городах России), после чего баланс пополняется на бирже.

Процесс маржинальной торговли

Когда баланс пополнен, можно переходить к самой маржинальной торговле. Логика процесса такая:

  • Подаете заявку на подключение маржинального финансирования (либо связываетесь с менеджером ABCEX).

  • Обеспечиваете залог — нужная сумма должна быть на вашем балансе. Минимальное обеспечение составляет 5% от объема используемых средств (при плече x20, в рублях или USDT).

  • Получаете заемные средства и начинаете торговать, используя средства предоставленные биржей.

  • Пока задолженность активна, действует ограничение на вывод: заемные средства и часть ваших средств, выступающая в роли залога, будут недоступны для вывода.

  • Завершив сделки, погасите долг переводом средств с торгового счета на счет овердрафта (обычно это делается в разделе «Активы»).

После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а оставшиеся средства остаются на вашем балансе и доступны для дальнейшего использования (торговля, вывод, новые операции).

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году остается мощным, но рискованным инструментом. Она позволяет существенно увеличить объем оперируемых средств и зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.

Однако любое движение цены против позиции при использовании кредитного плеча приводит к кратному росту убытков. Комиссии, проценты за заемные средства и риск принудительного закрытия позиций делают маржинальную торговлю заметно сложнее обычной спотовой.

Поэтому ключевым фактором здесь становится не размер плеча, а понимание механики и грамотный выбор платформы. Работа с надежной биржей, прозрачные условия маржинального финансирования и строгий контроль рисков позволяют использовать маржу как инструмент, а не как источник быстрых потерь. Без этого маржинальная торговля практически неизбежно приводит к утрате залога.

Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.

