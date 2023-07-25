Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер

Российские компании активно переходят на платформу 1С. А значит растет спрос на узких специалистов, которые обладают навыками работы с 1С. Эксперты Action Digital School рассказали, за что бизнес готов платить бухгалтеру 1С, какие возможности для карьеры открывает повышение бухгалтером своих навыков до эксперта в программе 1С.

Бухгалтер 1С: какие требования у бизнеса к бухгалтерам нового поколения

Платформу «1С» активно используют как государственные учреждения, так и предприятия малого и среднего бизнеса. По статистике, 87% компаний ведут бухгалтерию, кадровое делопроизводство, логистику, отчетность, бюджет и многое другое на базе программного обеспечения 1С. Поэтому таким компаниям нужны не просто бухгалтеры, а специалисты, которые совмещают в себе два направления: бухгалтерию и глубокое понимание базовых принципов работы платформы 1С. Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

На сегодня официальной профессии «Бухгалтер 1С» нет, ее вы не найдете в профстандартах, но спрос на таких специалистов растет в геометрической прогрессии. Фактически это узкий и очень ценный специалист, выполняющий бухгалтерские функции с помощью программы 1С:Бухгалтерия: анализ счетов, аудит или анализ финансовой отчетности. Он также глубоко разбирается в бухгалтерских отчетах, как и в настройках конфигураций.

На сегодня платформа 1С включает в себя целый комплекс программ, позволяющих автоматизировать разнообразные процессы деятельности организаций, в том числе: бухгалтерские задачи, логистические решения, управление складскими остатками, работу с кадрами, расчет и уплату налогов. При этом, работа с ними требует специальной подготовки. Всё что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов

Приведем простой пример. Компания никогда не использовала платформу 1С в работе. Директор понял, что бизнес пора автоматизировать и решил перевести часть отделов, в том числе бухгалтерию, на 1С. В этом случае ему будет необходим человек, который не только разбирается в бухгалтерии, но и владеет навыками работы в 1С. Это поможет упростить процесс внедрения нового ПО, а также обучить бухгалтеров новым навыкам. Если в штате есть бухгалтер, который умеет обращаться с 1С, у него появится шанс на повышение и прибавку в зарплате.

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Трудовые будни: какие задачи выполняет бухгалтер 1С

Бухгалтер 1С — универсальный специалист, его пул обязанностей зависит от специфики деятельности компании и списка программ 1С, которые используются в организации для ведения бизнеса. Именно по этой причине в интернете вы не найдете универсального списка обязанностей.

Мы составили примерный список базовых обязанностей бухгалтера 1С:

вести полный бухгалтерский, налоговый и финансовый учет;

анализировать отчеты и предоставлять руководству актуальную, точную и объективную информацию;

своевременно и корректно формировать всю необходимую налоговую, финансовую и статистическую отчетность;

сдавать налоговую отчетность;

распределять и начислять заработную платы сотрудникам в соответствии с законодательством;

закрывать период, делать расчет прибыли;

работать в «1С» УНФ и БУХ, проводить обмен данными;

разносить накладные после обмена с УНФ и проводить их по правильным статьям затрат в 1С и т.д.

Кроме того, квалифицированному бухгалтеру 1С могут поручить формировать и анализировать большие массивы данных, подготавливать документацию, используемую в дальнейшем при принятии бизнесом стратегических решений.

Работа бухгалтера на любом предприятии прописана в должностных инструкциях. Даем образцы, которые могут пригодится в формировании должностной инструкции бухгалтера 1С.

Каким компаниям требуются услуги бухгалтера 1С

Большинство компаний на российском рынке используют программы 1С. Например, корпоративная система «1С:ERP Управление предприятием» установлена более чем в 2000 компаниях, а значит на рынке уже есть потребность в квалифицированных специалистах и количество вакантных мест только растет. Тогда как количество вакансий с требованиями к сотрудникам без знаний ПО и навыков работы с 1С стремительно сокращается.

Бухгалтер 1С может сам выбрать сферу деятельности компании, в которой будет работать, ведь ПО 1С используют небольшие торговые точки, сети кофеен, производители мебели, логистические компании и не только. Сфера применения профессиональных навыков достаточно обширна, спрос на специалистов высок, а предложения по оплате довольно привлекательны.

Кроме того, как мы уже говорили, если в вашей компании пока не используют ПО «1С» — в любой момент руководство может принять решение о его внедрении и поиске квалифицированных специалистов. Чтобы быть готовым к такому повороту заранее и не потерять свое место, а наоборот — подняться по карьерной лестнице, пройдите курсы, изучите заранее возможности платформы. Повысив квалификацию, вы получите значительное преимущество на рынке труда и будете увереннее в завтрашнем дне.

Станьте экспертом, который разбирается в 1С Повысьте свою квалификацию онлайн уже с учетом вашего опыта. Выйдете на новый уровень карьеры и зарплаты Записаться

Сколько зарабатывает бухгалтер 1С

Заработная плата бухгалтера 1С гораздо выше, чем у работников на той же должности, но без знаний 1С и навыков работы с ПО. Кроме того, спрос на бухгалтеров 1С растет, что создает конкуренцию среди работодателей и стимулирует поднимать оплату труда квалифицированным специалистам.

Чтобы претендовать на большую зарплату, специалисту необходимо не только освоить новую специальность, понять принципы действия ПО. Важно следить за обновлениями программы, развивать полученные навыки, ориентироваться в инструментах. Узнайте сейчас: Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности

Так сколько все-таки может зарабатывать бухгалтер со знанием 1С? Чтобы наглядно показать как отличается З/П специалистов с базой 1С, мы сравнили предложения работодателей на портале hh.ru.

З/П бухгалтера без знания ПО «1С»

З/П бухгалтера со знанием «1С»

З/П программиста «1С»

Как видите, навыки работы с 1С открывают заманчивые финансовые перспективы. Минимальная заработная плата специалиста со знанием 1С в два раза выше оплаты труда рядового бухгалтера. Важно понимать, что профессия Бухгалтер 1С дает уверенность не только сегодня, но и в завтрашнем дне. Чего нельзя сказать об обычном бухгалтере — заинтересованность в его услугах стремительно сокращается.

Как стать бухгалтером 1С и где учиться

Стать бухгалтером 1С можно, прокачав свои навыки в работе с ПО. Ваша ценность как специалиста прямо пропорциональна тому, как глубоко вы погрузились в возможности платформы и освоили инструменты 1С.

➤ Вариант 1. Стать экспертом в 1С. Например, если вы получите глубокие знания функционала 1С, освоите автоматизацию управления производством и сможете консультировать и понимать бизнес-потребности клиентов, то станете экспертом в 1С! А значит сможете и претендовать на высокую заработную плату. Сделать это можно всего за три месяца в школе Action Digital School на курсе «Эксперт 1С». В программе 54 обучающих урока, более 30 практических лайфхаков и инструментов, видео-разборы решений задач от профессионалов отрасли, а также дополнительные материалы и полезные ссылки.

➤ Вариант 2. Стать 1С разработчиком. Еще один вариант развития для бухгалтера — освоить 1С на уровне программирования. Такие специалисты высоко ценятся на рынке. Выбрав путь 1С-программиста, вы сможете:

Оказывать помощь компании в выборе необходимой конфигурации.

Устанавливать программное обеспечение на сервер и компьютеры сотрудников.

Настраивать и дорабатывать интерфейсы, опции, отчеты и справочники.

Обеспечивать безопасность данных с помощью защиты от вредоносного ПО и вирусов.

Управлять разрешениями доступа для персонала с учетом их профессиональных задач.

Тестировать и устранять ошибки в базе данных.

Обновлять, делать резервное копирование и восстановление данных при сбоях.

Получать эти навыки можно самостоятельно. Для этого на просторах интернета доступны всевозможные видео на YouTube, книги, форумы, самоучители и т.д. Из плюсов такого обучения — невысокая цена. А вот из минусов — отсутствие системности и сомнительная эффективность. Самостоятельное обучение может оказаться неэффективным, а полученные навыки — невостребованными у работодателя. В итоге обучение обернется потерянным временем и устаревшими знаниями.

Альтернативный вариант — обучение в онлайн-формате на курсах профпереподготовки или повышения квалификации. Упор в обучении делается на практику — это позволяет быстро пополнить портфолио и устроиться на работу сразу после обучения. Читайте сейчас: Из бухгалтера в 1С программиста? Легко! История Маргариты Очкасовой

Эксперты школы Action Digital School разработали специально для бухгалтеров два уникальных курса, программа которых адаптирована и учитывает уже наработанные навыки таких специалистов. Курс повышения квалификации «Эксперт 1С» поможет всего за три месяца освоить набор инструментов, алгоритмов, с помощью которых можно оптимизировать и ускорить работу в 1С, решить распространенные проблемы, связанные с программой, которые встречаются при выполнении бухгалтерских задач. А курс профпереподготовки «Из бухгалтера в 1С программиста» даст возможность создавать свои конфигурации, опираясь на текущие потребности предприятия.

Сегодня бухгалтер с техническими навыками и опытом работы с ПО «1С» — без преувеличения «нарасхват». Такие специалисты имеют высокое конкурентное преимущество на рынке за счет глубоких знаний внутреннего устройства программы с точки зрения кода, навыкам составления ТЗ для программистов и продуктивного выполнения бухгалтерских задач.

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