Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров

Бухгалтерия у многих ассоциируется с «1С», и неспроста. Работа специалиста во многих компаниях происходит в непосредственном контакте с ПО «1С». Поэтому бухгалтер должен быть хорошо знаком с платформой «1С» и ее особенностями. Эксперты Action Digital School дали краткий обзор об устройстве ПО, а еще открыли секрет названия «1С»!

Что такое «1С»: общая характеристика

«1С» — это группа программ для автоматизации бизнес-процессов, а также одноименный язык, на котором эти программы написаны, и платформа, на которой все это работает.

Происхождение названия компании до сих пор для многих остается загадкой. Мы решили поделиться с вами двумя самыми интересными версиями.

Сегодня «1С» — нарицательное имя, пользователи обозначают так не только компанию-разработчика, но и систему «1С: Предприятие» и другие конфигурации, которые используют в работе. Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов.

➤ Компания «1С». Основана в 1991 году, а к 1996 обзавелась более чем 1500 фирмами-партнерами и до сих пор популярность только растет.

➤ Платформа «1С». Она является основой работы всех конфигураций «1С», определяет их ключевые свойства, правила функционирования и обеспечивает их работу.

➤ Конфигурации «1С» — это прикладные программы. Каждая из них решает определенную бизнес-задачу. Существует множество конфигураций, например, бухгалтерский учет, кадровый учет, управление производством и многие другие.

Конфигурации «1С» принято делить на типовые и нетиповые. Типовые — разработка компании «1С». Такие программы разработаны для решения или стандартных задач, например, задач бухгалтерии, или специфических задач отрасли производства.

Среди типовых конфигураций «1С» можно выделить три основных:

«1С:Бухгалтерия»

«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Управление торговлей»

Типовых конфигураций в системе более 30 и список регулярно обновляется. Для начала работы с программой и ее конфигурациями, необходимо предварительно установить лицензионное ПО «1С» на компьютер или сервер. Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист в статье сделал обзор платформы 1С. Он рассказал, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом.

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Какие особенности у ПО «1С»

ПО «1С» обладает рядом интересных особенностей, благодаря которым рабочие процесс значительно упрощаются.

Интуитивно понятный интерфейс. Даже столкнувшись впервые с ПО, вы сможете быстро освоить необходимые инструменты и работать в дальнейшем без сторонней помощи специалистов по «1С». Рассказали: Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера. Полная настраиваемость процессов в зависимости от направления бизнеса. Большой выбор подсистем, которые значительно упрощают и ускоряют работу системных администраторов и программистов. Каждое прикладное решение можно масштабировать в соответствии с рабочими задачами. Платформа позволяет вести отчетность в единой базе для нескольких компаний сразу.

Благодаря своему функционалу, ПО получило широкое распространение. На сегодня в России инструменты «1C» — одни из самых популярных решений для автоматизации бизнес-процессов.

Помимо уже имеющихся программ и конфигураций, компания «1С» развивает новые направления, как внутри платформы 1С:Предприятие, так и за ее пределами:

➤ «Заметки из зазеркалья». Технический блог, в котором постоянно появляется информация о предстоящих изменениях в платформе и новых технологиях. Здесь же у вас есть возможность оставить свои пожелания по развитию платформы и сообщества 1С-разработчиков.

➤ Расширения «1С». Они позволяют без редактирования настраивать конфигурации и адаптировать под запросы заказчика.

Сегодня применение механизма пока ограничено, приходится редактировать саму конфигурацию. Однако Расширения «1С» — постоянно развивающийся механизм. С его помощью легко вносятся небольшие изменения, в результате чего обновления происходят в типовом режиме, что позволяет экономить ресурсы. А еще, этот механизм является единственным способом расширения функциональности Fresh Technology. Инструкция для бухгалтера: Как быстро редактировать макеты печатных форм в 1С.

➤ Система взаимодействия. Функционал системы позволяет обмениваться информацией по рабочим каналам. Она включает в себя:

обсуждения, обмен файлами и картинками с привязкой к конкретным объектам системы;

групповые видеоконференции;

обсуждения «один на один». Они позволяют пользователям общаться только друг с другом;

демонстрация экрана;

интеграция с Telegram и VK;

интеграции с произвольными приложениями для приема сообщений в «1С»;

боты.

➤ Функционал автоматизированного тестирования. Функционал автоматизированного тестирования. Функционал встроен в платформу «1С», что позволяет писать и выполнять тесты — актуальная тема в связи с появлением вакансий QA-инженеров «1С».

➤ Business intelligence (BI-) системы. Пользователи могут собирать, визуализировать и анализировать данные с помощью удобной панели управления. Для этого разработан функционал «1С: Аналитика».

➤ 1С:Enterprise Development Tools. Это новая среда разработки. Здесь для хранения версий программ и команд разработчиков могут использоваться популярные инструменты из других языков программирования. В отличие от конфигураторов, «1С:EDT» может быть расширена с помощью подключаемых модулей.

Эксперты школы Action Digital School разработали специально для бухгалтеров два уникальных курса, программа которых адаптирована и учитывает уже наработанные навыки таких специалистов. Курс повышения квалификации «Эксперт 1С» поможет всего за три месяца освоить набор инструментов, алгоритмов, с помощью которых можно оптимизировать и ускорить работу в 1С, решить распространенные проблемы, связанные с программой, которые встречаются при выполнении бухгалтерских задач. А курс профпереподготовки «Из бухгалтера в 1С программиста» даст возможность создавать свои конфигурации, опираясь на текущие потребности предприятия.

Какие бывают инструменты «1С»

Помимо платформы и ее конфигураций, существуют инструменты, которые применяют в работе с «1С». Их всего три: 1С:Исполнитель, 1С:Элемент и 1С:Шина.

№1: 1С:Исполнитель. Это инструмент для автоматизации и управления информационными системами, созданными на платформе «1С:Предприятие». Инструмент помогает автоматизировать развертывание информационных систем и упрощает работу с файлами и каталогами. 1С:Исполнитель применяют для управления информационными базами системы «1С:Предприятие»: создание, удаление, резервное копирование, публикация на веб-серверах и т.д., а также для запуска, завершения и настройки программ, виртуальных машин.

№2. 1С:Элемент. Среда разработки, позволяющая создавать приложения как для конечных пользователей, так и для бизнес-пользователей, например, B2B и B2C кабинеты, фронт-офисы.

№3. 1С:Шина. Механизм класса «Сервисная шина предприятия» (Enterprise Service Bus, ESB). Это промежуточная точка для обмена данными между системами, которая обеспечивает гарантированную доставку сообщений из одной системы в другую. Под системами подразумеваются не только конфигурации для платформы 1С:Предприятие, но и другое программное обеспечение. Сами сообщения могут быть преобразованы в различные форматы, использовать для обмена файлы и web-технологии.

Освоив необходимые конфигурации и инструменты, бухгалтер сможет легко ориентироваться в системе «1С», находить и оперировать большими объемами данных на благо предприятия. Читайте сейчас: Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер.

Что такое «1С»-франчайзи

Компания «1С» не занимается самостоятельным распространением, продажей и внедрением решений. Поэтому создана и развивается сеть компаний-франчайзи. «1С»-франчайзи — это юридическое лицо, которое доказало компании «1С» свои компетенции в работе с ее продуктами и получило соответствующий статус. Кстати, главное, что перед началом сотрудничества должна подтвердить каждая фирма-франчайзи — свою экспертизу.

Статус франчайзи фирмы «1С» выдают отдельно по каждому продукту. Например, если вам необходимо установить и настроить «1С:Управление предприятием», ищите компанию со статусом франчайзи по бухгалтерии. То же самое относится к бухгалтерскому учету, ERP и консалтингу. Но если вы хотите иметь самостоятельно настраивать 1С, не обращаясь к айтишникам, приглашаем на курс профпереподготовки «Из бухгалтера в 1С программиста».

Получают статус франчайзи «1С», прежде всего, для продажи конкретного программного продукта и его внедрения. После выдачи сертификата, компания-франчайзи становится полноправным представителем продукции компании-разработчика.

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