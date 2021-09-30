Раскрываем карты: как работает комплаенс в банке

Что такое комплаенс? Почему банки создают специальное комплаенс-подразделение, и как оно работает? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

Что такое комплаенс

В переводе с англ. compliance — это соблюдение, согласие. О чем идет речь?

Любой бизнес должен функционировать в рамках норм и правил, которые установлены:

законодательством;

межправительственными соглашениями;

стандартами саморегулируемых организаций;

внутренними документами;

рыночными соглашениями;

кодексами, принимаемыми отраслевыми ассоциациями;

внутренними кодексами поведения.

Нарушение требований может привести к санкциям со стороны контролирующих органов, ограничению или полной остановке деятельности и серьезным финансовым потерям.

Чтобы защитить свои активы, поддерживать репутацию в глазах партнеров, инвесторов, клиентов, сотрудников и контролирующих органов, компания может внедрить у себя комплаенс-функцию. Организовать ее можно как в виде создания отдельного подразделения, так и путем наделения полномочиями отдельных сотрудников.

Специалисты по комплаенсу обязаны отслеживать комплаенс-риски для бизнеса и вырабатывать рекомендации для принятия руководством компании мер по их устранению.

Зачем комплаенс нужен банку

Если владельцы обычных компаний могут сами решать, нужны или не нужны им служба или специалисты комплаенса, то банковское законодательство обязывает банки создать систему управления регуляторным (комплаенс) риском.

Комплаенс в банковских структурах нацелен на соблюдение законных интересов клиентов, партнеров, собственников и личного персонала, установленных антикоррупционных требований и строго следит за соблюдением прав данных сторон.

Специалисты комплаенс-подразделения участвуют в рассмотрении обращений и жалоб клиентов. Комплаенс-культура обязывает каждого сотрудника банка соблюдать нормы деловой этики и профессионального поведения. Крайне важен принцип справедливого и равного отношения к клиентам.

Кроме того, комплаенс-подразделение банка ведет профилактическую работу с клиентами, чтобы не допустить нарушения ими законодательства. Предупреждает о возможных ограничительных мерах, а при наличии проблем — подсказывает, как действовать в рамках установленных норм и требований.

Немного о банковском законодательстве

Каждый банк обязан подчиняться установленным правовым нормам, например:

Положение ЦБ от 16.12.2003 № 242-П обязывает все кредитные учреждения организовывать службы внутреннего контроля;

обязывает все кредитные учреждения организовывать службы внутреннего контроля; Положение ЦБ от 02.03.2012 № 375-П устанавливает требования к правилам внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по которым должны работать банковские службы;

устанавливает требования к правилам внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по которым должны работать банковские службы; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязывает банки отслеживать и препятствовать совершению операций, связанных с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма;

обязывает банки отслеживать и препятствовать совершению операций, связанных с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ требует от банков проведения валютного контроля по международным переводам клиентов.

Так как нелегальные операции часто носят трансграничный характер, то борьба с ними идет на международном уровне. С этой целью помимо российских разработаны международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Разработкой этих стандартов и контролем за их исполнением всеми странами мира занимается специальная организация — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Центробанк активно взаимодействует с FATF в сфере ПОД/ФТ.

Мониторинг клиентов проводится банками в соответствии с Методическими рекомендациями Банка России, в частности:

№ 18-МР от 21.07.2017;

№ 19-МР от 26.06.2019.

Уже к концу 2021 года на базе Банка России планируется запустить информационную платформу «Знай своего клиента». С ее помощью комплаенс- подразделения получат доступ к сведениям о рисках, связанных с каждым клиентом, а также о его контрагентах. Законопроект (№ 1116371-7) находится на рассмотрении в Госдуме.

Что грозит банку за нарушение законодательства

При несоблюдении требований законодательства или умышленному их нарушению банку могут выставить внушительные штрафы или лишить лицензии.

Штрафы могут быть наложены не только на сам банк, но и на его сотрудников, которые несут ответственность за соблюдение процедур внутреннего контроля.

Как комплаенс-подразделение проверяет клиентов

Для начала банк проверяет каждого нового клиента еще на этапе открытия расчетного счета. Ведь до того, как заключить договор, банк должен убедиться, что организация реально существует, клиент не мошенник и открыл предприятие для ведения бизнеса, а не для незаконного вывода денег.

Подробно о причинах, по которым потенциальному клиенту откажут в заключении договора и способах решения этой проблемы, мы рассказывали в этой статье: Когда банк может отказать в открытии счета.

На протяжении всего периода сотрудничества между банком и клиентом служба комплаенса тщательно отслеживает все его финансовые операции.

В частности подозрение могут вызвать:

нетипичные для деятельности компании операции;

несоразмерность налоговых платежей уровню доходов;

отсутствие ожидаемых операций по счетам, непосредственно связанных с работой бизнеса;

низкая зарплата работников;

резкое снижение размера выручки;

постоянные переводы на карты физлиц, не связанные с оплатой труда и т. д.

Особое внимание уделяется контролю за международными платежами.

О том, как вести внешнеэкономическую деятельность в рамках установленных требований мы рассказывали в статье: Какие документы нужно предъявить банку для успешного прохождения валютного контроля.

Если какие-то операции клиента вызвали подозрение, комплаенс-контроль запрашивает документы о происхождении денег и экономическом смысле сомнительных операций. В качестве меры пресечения незаконной деятельности служба может приостановить банковское обслуживание по счету.

Если же необходимые документы представлены в срок, доходы легальны, а расходы понятны и объяснимы, то доступ к счетам восстанавливается.

О том, как правильно переводить деньги физлицам, чтобы не навлечь на свою компанию неприятности, мы рассказывали в статье: Как вести расчеты с физическими лицами, чтобы банк не заблокировал счет.

Важно помнить, что работа службы комплаенса строится на взаимодействии с клиентом. Если у специалистов возникли вопросы, они могут позвонить в офис компании, написать на электронную почту, направить запрос через интернет-банк. Такие обращения не стоит игнорировать.

Если сотрудник комплаенс-подразделения банка звонит клиенту, а он бросает трубку, не отвечает на запросы, значит, ему есть что скрывать. В таком случае банк вправе отказать клиенту в обслуживании.

Не менее важно своевременно сообщать в банк об изменениях, которые происходят с бизнесом. Например: переезд на новый адрес, смена руководителя или учредителя, изменение контактных данных. Постоянное нахождение клиента на связи с банком — залог успешного сотрудничества на долгие годы.