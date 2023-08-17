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Подотчет, командировки

Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 

Разберем, как отражать в учете расходы на оплату услуг VIP-зала аэропорта бизнес-картой с точки зрения трудового, налогового и бухгалтерского законодательства.
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Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Внутренняя политика компаний часто предусматривает повышенные тарифы суточных, премиальный класс обслуживания в транспорте, номера повышенной комфортности в гостиницах, корпоративные карты для оплаты командировочных расходов и другие привилегии для работников на руководящих позициях. 

Как работать с корпоративной картой 

Корпоративные карты — инструмент, который делает расчеты юрлиц и предпринимателей проще и быстрее. 

Компания самостоятельно решает и закрепляет во внутренних документах, кто из сотрудников вправе пользоваться бизнес-картой. Затем бухгалтер перечисляет на счет карты сумму, а работник оплачивает ей товары и услуги.

Совершать личные покупки корпоративной картой запрещено, она предусмотренатолько для целей бизнеса: хозяйственные нужды, закупка материалов для производства, командировочные расходы и прочие (п. 2.5 положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П).

Нужно ли отчитываться о расходах по бизнес-карте зависит от организационно-правовой формы бизнеса и применяемой системы налогообложения:

  • ИП на УСН «Доходы», ПСН и НПД не обязаны вести бухучет и не учитывают расходы при определении налогооблагаемой базы. Поэтому они вправе не отчитываться о расходах, совершенных с использованием корпоративной карты.

  • ИП на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы» учитывают документально подтвержденные расходы при исчислении налогов, поэтому все покупки с применением корпоративных карт должны быть подтверждены документами. 

  • Работники юрлиц при расчетах с помощью бизнес-карты обязаны составить авансовый отчет и также приложить к нему документы, подтверждающие траты.

Расчеты с использованием корпоративных карт — это безналичные расчеты. На них не распространяется действие НПА по кассовым операциям (указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У). А при оплате товаров, работ или услуг, в том числе в VIP-зале аэропорта, бизнес-картой продавец или заказчик обязан выдавать плательщику кассовый чек (п. 2 ст. 1.2, ст. 1.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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Трудовое законодательство

Направляя работника в командировку, работодатель обязуется взять на себя все расходы, связанные с командировкой (ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 168 ТК):

  • проезд;

  • проживание;

  • прочие согласованные расходы.

Что касается прочих расходов, то их перечень и объемы оплаты должны фиксироваться в локальных актах работодателя: коллективный договор, положение о командировках (п. п. 11, 24постановления Правительства от 13.10.2008 № 749).

Поэтому работник вправе получить компенсацию за оплату услуг VIP-зала аэропорта только в том случае, если эта опция предусмотрена внутренней документацией компании и при предоставлении документа, подтверждающего расход, даже если услуги оплачены корпоративной картой.

По возвращении из командировки у работника есть 3 дня на сдачу в бухгалтерию авансового отчета, чеков и прочих документов.

Налогообложение

Налог на прибыль

В целях исчисления налога на прибыль командировочные расходы относят к прочим, связанным с производством и реализацией, и признают в день утверждения авансового отчета (пп. 12 п. 1 ст. 264, пп. 5 п. 7 ст. 272 НК).

Минфин считает правомерным отнесение услуг VIP-зала аэропорта к командировочным расходам, если они документально подтверждены и экономически обоснованы (письмо Минфина от 05.03.2014 № 03-03-10/9545).

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НДФЛ

Выплата командировочных расходов сотруднику не подпадает под обложение НДФЛ, если расходы фактически осуществлены, документально подтверждены и являются целевыми (п. 1 ст. 217 НК). Сюда же относятся и затраты на дорогу туда и обратно, сборы за услуги аэропортов. Не важно, какой картой были оплачены услуги: личной или корпоративной.

Однако услуги VIP-залов аэропорта не включаются в состав сборов за услуги аэропортов (приказ Минтранса от 17.07.2012 № 241), а НК не содержит нормы по этому поводу. Поэтому на вопрос о правомерности исключения компенсации стоимости услуг VIP-зала аэропорта из доходов работника, подлежащих обложению НДФЛ, однозначно ответить нельзя. 

Так если в письме от 06.09.2007 № 03-05-06-01/99 Минфин высказывает точку зрения в пользу удержания НДФЛ с выплаты компенсации стоимости услуг VIP-залов, то в письме от 25.10.2013 № 03-04-06/45215 считает, что НДФЛ удерживать не нужно. Да и судебная практика противоречива. 

Страховые взносы

Перечень командировочных расходов, которые не подпадают под обложение страховыми взносами по единому тарифу содержится в п. 2 ст. 422 НК, а страховыми взносами на травматизм — в п. 2 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ. Итак, не облагаются страховыми взносами расходы на командировки, которые:

  • фактически произведены и документально подтверждают расходы на проезд в место командирования и обратно;

  • сборы за услуги аэропортов;

  • комиссионные сборы.

Что касается премиального обслуживания в аэропортах, то ФСС и ПФР считают, что на эти расходы необходимо начислять страховые взносы. Эта позиция отражена в совместном письме ПФР № НП-30-26/9660, ФСС № 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014. Полагаем, что после объединения фондов в единый Социальный фонд, мнение не поменялось.

В этом случае работодатель должен начислить страховые взносы в месяце, когда был утвержден авансовый отчет по оплаченным бизнес-картой расходам в VIP-зале аэропорта.

При этом Верховный суд в определении от 12.05.2016 № 309-КГ16-3829 по делу № А76-8425/2015 занял иную позицию: предусмотренные локальным нормативным актом расходы работодателя по обслуживанию в VIP-залах аэропортов командированного работника являются командировочными и не подлежат обложению страховыми взносами. 

Работодателю же остается самостоятельно решать:

  • начислять и платить страховые взносы во избежание претензий со стороны СФР;

  • экономить на начислении взносов с выплаты компенсации стоимости услуг VIP-залов и быть готовым отстаивать свою позицию в суде.

Чтобы повышенный комфорт и пребывание работника в VIP-зале аэропорта не обернулось дополнительными расходами в виде страховых взносов и риска претензий со стороны ФНС и СФР пользуйтесь премиальной картой МИР Supreme Business Ак Барс Банка с бесплатным обслуживанием. Держателям карт доступно бесплатное посещение VIP-залов аэропортов по всей России и за рубежом, а также круглосуточный личный помощник и страхование от рисков во время путешествий.

Бухгалтерский учет

В бухучете командировочные расходы, в том числе и оплату услуг привилегированного зала аэропорта, относятся к управленческим и признаются расходами по обычным видам деятельности (п. 7 ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н).

Суммы расходов, оплаченные корпоративной картой, учитывают как задолженность работника по выданному авансу, которая закрывается при проведении в бухгалтерском учете авансового отчета с приложением документов, подтверждающих расход. Проводки выглядят так:

Дт 71 Кт 55 — работник оплатил бизнес-картой услуги VIP-зала аэропорта;

Дт 26 Кт 71 — бухгалтер отразил в учете авансовый отчет по командировке, который предоставил командированный работник вместе с чеком, подтверждающим расходы в VIP-зале аэропорта;

Дт 26 Кт 69 — начислены страховые взносы.

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