Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году

Когда вы открыли новый бизнес, возникает обязанность подавать отчеты в налоговую, СФР, статистику. На состав отчетности влияют форма бизнеса — ООО или ИП, наличие наемных работников, а также выбранная система налогообложения. Разберем подробнее, что и когда сдавать в 2024 году.

Упрощенная система налогообложения

Самая популярная система налогообложения для малого бизнеса — УСН, что вполне оправданно, ведь размер налоговой нагрузки важен для развития, особенно на старте.

Подробнее о выборе системы налогообложения для ИП рассказывали здесь.

Какие отчеты сдают предприниматели и компании на упрощенке, показали в таблице:

Налог / форма отчета Кто сдает Периодичность представления Сроки сдачи в 2024 году Декларация по УСН ИП и ООО раз в год до 25.03.2025 — ООО до 25.04.2025 — ИП Книга учета доходов и расходов ИП и ООО по требованию налоговой определяются индивидуально Бухгалтерская отчетность ООО раз в год до 31.03.2025

Декларацию по УСН можно сдавать на бумажном носителе, если средняя численность сотрудников не превышает 100 человек.

Бухгалтерскую отчетность сдавайте только в электронном виде, независимо от размера бизнеса. При этом малые предприятия могут формировать ее по упрощенной форме. Состав форм бухгалтерской отчетности определен в приказе Минфина от 02.07.2010 № 66н.

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Основная система налогообложения

Предприниматели и компании на ОСНО обязаны отчитываться чуть чаще. Какие отчеты нужно сдавать при применении ОСНО показали в таблице:

Налог / форма отчета Кто сдает Периодичность представления Сроки сдачи в 2024 году Декларация по НДС ИП и ООО раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Декларация по налогу на прибыль ООО раз в квартал / раз в месяц* до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом/месяцем* Декларация по НДФЛ ИП раз в год до 30.04.2025 Бухгалтерская отчетность ООО раз в год до 31.03.2025 Декларация по налогу на имущество ООО раз в год** до 25.02.2025

*в зависимости от выбранного метода расчета налога на прибыль.

**при наличии облагаемого налогом имущества.

Налоговые отчеты можно сдавать на бумажном носителе, если средняя численность работников не превышает 100 человек. Исключение — декларация по НДС, ее необходимо сдавать только в электронном виде, подписывая КЭП. Бухгалтерская отчетность также всегда сдается электронно.

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Если в отчетном периоде отсутствовала деятельность и не было движений по расчетному счету и кассе, можно сдать единую упрощенную декларацию. Она заменяет следующие отчеты: декларацию по налогу на прибыль и НДС — при ОСНО, ежегодную декларацию по УСН. Единая упрощенная декларация сдается поквартально, срок ее представления — до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отчетность по сотрудникам

При наличии наемных работников количество отчетов резко увеличивается. ИП и ООО, у которых есть сотрудники, сдают следующие отчеты:

Форма отчета Периодичность представления Сроки сдачи в 2024 году Персонифицированные сведения о физлицах раз в месяц до 25 числа месяца, следующего за отчетным 6-НДФЛ раз в квартал* до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Расчет по страховым взносам раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ЕФС-1 Раздел 2 раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ЕФС-1 Подраздел 1.1 при кадровых событиях не позднее следующего дня после события при приеме, увольнении, заключении или расторжении ГПД.

до 25 числа месяца, следующего за месяцем события в случае кадровых перемещений и других событий, которые требуют отчета ЕФС-1 Подраздел 1.2 раз в год не позднее 27.01.2025

*отчет сдается только при наличии выплат, облагаемых НДФЛ.

Способ представления отчетов по сотрудникам, электронно или на бумажном носителе, могут выбрать только предприниматели и организации с численностью работников не более 10 человек. Все остальные обязаны отчитываться только в электронном виде.

Уведомления о начисленных суммах налогов

С 2023 года расчеты с бюджетом осуществляются через Единый налоговый счет (ЕНС). Это означает, что практически все платежи в бюджет предприниматели и организации производят на ЕНС с указанием единого КБК, а затем налоговая уже распределяет эти деньги на КБК соответствующих налогов.

Узнать, какие именно налоги должен уплатить ИП или ООО, налоговая инспекция может из сданных деклараций. В тех случаях, когда платежи в бюджет производятся до того, как налогоплательщик предоставит декларации, нужно подавать уведомление о начисленных суммах налогов.

Установлен единый срок уплаты налогов — 28 число соответствующего месяца. Уведомление необходимо подавать не позднее 25 числа соответствующего месяца.

Исключение из этого правила — НДФЛ. По этому налогу с 2024 года установлен срок уплаты дважды в месяц: не позднее 28 числа — по суммам налога с доходов за период с 1 по 22 число текущего месяца, не позднее 5 числа следующего месяца — по суммам налога с доходов за период с 23 числа до конца месяца.

Соответственно, уведомления по НДФЛ нужно подать также два раза в месяц: до 25 числа текущего месяца и до 3 числа следующего месяца.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения

С 2022 года в четырех регионах РФ действует эксперимент по применению АУСН. Это Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. Данную систему налогообложения может выбрать совсем небольшой бизнес с доходом не более 60 млн руб. в год и числом сотрудников не более 5 человек.

При выборе АУСН предприниматель или организация освобождаются почти от всех отчетов, кроме бухгалтерской отчетности и сведений о трудовой деятельности и стаже сотрудников. Все расчеты по АУСН должны вестись через уполномоченные банки.

Ак Барс Банк зарегистрирует ИП или ООО на АУСН. На этом режиме не нужно сдавать отчетность в ФНС, платить взносы за сотрудников, а учет доходов и расходов для начисления налога банк делает автоматизировано.

Про главные нюансы АУСН ранее рассказали здесь. А кому подойдет такой режим налогообложения рассказали здесь.

Статистическая отчетность

Помимо отчетов в налоговую и СФР, организации и предприниматели подают отчетность в органы статистики. Список статформ зависит от вида деятельности бизнеса, его размера и других показателей. Проверить, нужно ли сдавать отчетность в статистику можно на официальном сайте.

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