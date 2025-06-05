Исламский банкинг в 2025 году: полезные инструменты для бизнеса

Особенности исламского банкинга
Но сначала — несколько слов о специфике исламской системы банковских услуг. В ее основе находятся принципы шариата, которые определяют перечень запретов и разрешенных действий. Так, под запретом находятся проценты, определенные виды предпринимательской деятельности (например, производство алкоголя и табачной продукции), инвестирование в традиционные фьючерсы и торговля несуществующими товарами в целом.
При этом исламский банкинг готов предложить альтернативу традиционным банковским инструментам: его продукты создаются на основе стандартов AAOIFI. Это позволяет клиентам — и частным лицам, и бизнесу — пользоваться различными инструментами без нарушения религиозных норм.
Исламский банкинг с широким спектром инструментов для бизнеса предлагает Ак Барс Банк. Банковские продукты разработаны Центром исламского банкинга Ак Барс Банка при содействии Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Соответствие предлагаемых Ак Барс Банком инструментов для бизнеса нормам и принципам шариата подтверждается одобрением Совета улемов ДУМ Республики Татарстан.
Какие инструменты для бизнеса доступны предпринимателям
Как мы уже говорили, исламский банкинг обеспечивает возможность пользоваться привычными инструментами, но с соблюдением религиозных и этических норм. Рассказываем, как это работает.
Исламский расчетный счет
При использовании обычного расчетного счета многие банки начисляют проценты на остаток. Для предпринимателя-мусульманина это недопустимо.
Исламский расчетный счет устроен по-другому. Деньги предпринимателя находятся на отдельном счете, и банк их не может использовать для финансирования запрещенных шариатом операций. По сути, исламский расчетный счет обеспечивает учет и хранение денег по нормам ислама.
Открыть исламский расчетный счет можно в Ак Барс Банке — счет по нормам шариата.
Исламская корпоративная карта
Еще один востребованный инструмент для бизнеса — исламская корпоративная карта, которая привязывается к исламскому расчетному счёту.
При выпуске исламской корпоративной карты банк хранит деньги клиента на отдельном счете и потому может гарантировать, что они не будут использоваться на финансирование запрещенных операций. Есть и ряд других особенностей.
Исламской бизнес-картой не получится оплатить запрещенные товары и услуги. К ним относятся, например, алкогольные напитки.
Проценты на остаток по таким картам не начисляются, но в Ак Барс Банке есть возможность получать халяльный кешбэк за траты в категориях, которые не нарушают законы шариата. Плата за обслуживание исламской корпоративной карты не предусмотрена. Также не нужно платить за снятие наличных через банкоматы.
Закажите исламскую корпоративную карту Ак Барс Банка и получите круглосуточный доступ к средствам, возможность пользоваться картой, соблюдая нормы шариата, и получать халяльный кешбэк.
Исламский факторинг
Обычный факторинг противоречит нормам шариата: брать и выдавать деньги под проценты запрещено. Исламский факторинг позволяет воспользоваться преимуществами этого продукта без нарушения религиозных норм.
Как это возможно? Операции представляют собой торговую сделку: банк становится партнером клиента и разделяет часть рисков с поставщиком. При этом он не берет проценты и оказывает услуги по управлению дебиторской задолженностью.
Исламский факторинг в Ак Барс Банке имеет ряд преимуществ:
Помогает выйти на новые рынки и найти новых поставщиков.
Позволяет увеличить оборотные средства — с отсрочкой на 120 дней, без процентов и комиссий.
Помогает управлять дебиторской задолженностью, при этом полностью соответствует нормам шариата.
Исламское финансирование Мурабаха
Мурабаха предполагает продажу активов с наценкой, которая добавлена к затратам. Оплата товара происходит с отсрочкой на определенную дату, которая была согласована сторонами.
При финансировании Мурабаха для бизнеса между банком и клиентом заключается специализированный договор Мурабаха. Инструмент, разработанный согласно шариатскому стандарту AAOIFI № 8 «Мурабаха», предусматривает фиксированную стоимость рассрочки, отсутствие страхования залогового обеспечения и дополнительных комиссий за услуги.
Финансирование Мурабаха может быть направлено на приобретение оборотных и внеоборотных активов.
Ак Барс Банк предлагает финансирование Мурабаха для бизнеса. Финансовый продукт разработан в строгом соответствии с нормами шариата. Фиксированная стоимость рассрочки, нет страхования залогового обеспечения и дополнительных комиссий за услуги, а также пени за просрочку.
Исламский торговый эквайринг
Очередная альтернатива востребованному продукту — исламский торговый эквайринг, позволяющий принимать безналичную оплату, переводы по Системе быстрых платежей, а также платежи по QR-коду. То есть по своему функционалу он нисколько не уступает обычному торговому эквайрингу.
При этом исламский торговый эквайринг работает в соответствии с нормами шариата. Это означает, что пользоваться исламским торговым эквайрингом могут предприниматели, деятельность которых не противоречит нормам исламского права. Из преимуществ, доступных клиентам Ак Барс Банка при подключении исламского торгового эквайринга — бесплатное зачисление денег на расчетный счет дважды в сутки, бесплатное предоставление и настройка терминала и отсутствие требований по минимальному обороту.
И еще о нескольких полезных инструментах для бизнеса, которые доступны в рамках исламского банкинга:
СПБ для исламского бизнеса. Система быстрых платежей — действительно удобный инструмент, и чтобы у предпринимателей-мусульман была возможность пользоваться всеми его возможностями, Ак Барс Банк разработал первую СПБ для исламского бизнеса с зачислением день в день. Она подключается к исламскому счету и соответствует нормам шариата. Для подключения СПБ для исламского бизнеса в Ак Барс Банке не нужно посещать офис.
Исламский лизинг. У исламского лизинга также есть свои особенности: отсутствуют проценты, пени и штрафы по договору, а сумма договора остается фиксированной на протяжении всего срока. Это позволяет клиентам приобретать имущество в лизинг без нарушения норм шариата.
Финансирование лизинговых организаций. Этот инструмент предназначен для организаций, которые занимаются предоставлением финансовой аренды согласно нормам шариата. Финансирование лизинговых организаций как инструмент исламского банкинга предполагает отсутствие ссудных процентов.
Подключить услугу в Ак Барс Банке
Бесплатно открыть расчетный счет, оформить корпоративную карту или подключить торговый эквайринг? С инструментами для бизнеса от Ак Барс Банка, разработанными на основе норм шариата и исламской этики, вы получите доступ к лучшим решениям на привлекательных условиях.
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