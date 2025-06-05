Исламский банкинг в 2025 году: полезные инструменты для бизнеса

Какие инструменты для бизнеса доступны предпринимателям

Как мы уже говорили, исламский банкинг обеспечивает возможность пользоваться привычными инструментами, но с соблюдением религиозных и этических норм . Рассказываем, как это работает.

Исламский расчетный счет

Открыть исламский расчетный счет можно в Ак Барс Банке — счет по нормам шариата.

Исламский расчетный счет устроен по-другому. Деньги предпринимателя находятся на отдельном счете, и банк их не может использовать для финансирования запрещенных шариатом операций. По сути, исламский расчетный счет обеспечивает учет и хранение денег по нормам ислама.

При использовании обычного расчетного счета многие банки начисляют проценты на остаток . Для предпринимателя-мусульманина это недопустимо.

Исламская корпоративная карта

Еще один востребованный инструмент для бизнеса — исламская корпоративная карта, которая привязывается к исламскому расчетному счёту.

При выпуске исламской корпоративной карты банк хранит деньги клиента на отдельном счете и потому может гарантировать, что они не будут использоваться на финансирование запрещенных операций. Есть и ряд других особенностей.

Исламской бизнес-картой не получится оплатить запрещенные товары и услуги. К ним относятся, например, алкогольные напитки.

Проценты на остаток по таким картам не начисляются, но в Ак Барс Банке есть возможность получать халяльный кешбэк за траты в категориях, которые не нарушают законы шариата. Плата за обслуживание исламской корпоративной карты не предусмотрена. Также не нужно платить за снятие наличных через банкоматы.