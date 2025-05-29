Овердрафт или обычный кредит: что выбрать бизнесу в 2025 году

Что такое овердрафт
Практически любой бизнес не застрахован от кассовых разрывов — ситуации, когда у компании или ИП временно не хватает денег на обязательные расходы. Например, нужно перечислить заработную плату сотрудникам, но предназначенные для этого деньги пошли на срочный ремонт оборудования. Или наступил срок внесения платежа за аренду помещения, а крупный клиент задержал оплату.
Обычное кредитование в подобных случаях уже давно превратилось в привычный и понятный инструмент. С овердрафтом сложнее: этот банковский продукт продолжает вызывать массу вопросов.
Если говорить простыми словами, овердрафт — это кредитование расчетного счета. После его подключения можно списать со счета больше, чем на нем есть в момент совершения платежа.
По сути, банк разрешает клиенту «уходить в минус», но в пределах установленного лимита. Даже если деньги на счете закончились, вы сможете продолжать проводить платежи, пока лимит не будет исчерпан. В дальнейшем долг погашается автоматически при поступлении денег на счет юрлица или ИП.
В отличие от обычного кредита, у овердрафта два значимых срока.
Общий срок самого овердрафта. В зависимости от банка, его подключают на период от нескольких месяцев до нескольких лет — чаще всего на срок не более 38 месяцев.
Срок погашения по отдельному траншу. В большинстве банков погасить долг нужно за 45–60 дней. И после можно снова пользоваться заемными деньгами в полном объеме, если возникнет такая необходимость.
У ООО «Ромашка» подключен овердрафт, лимит — 1 500 000 ₽. Договор с банком действует до 31 декабря 2026 года, а срок погашения каждого транша составляет 60 дней.
1 апреля 2025 года компания взяла у банка 500 000 ₽. Вернуть заемные средства нужно до 30 мая 2025 года. Также разрешается использовать остаток лимита в 1 000 000 ₽. Воспользоваться полным лимитом — 1 500 000 ₽ — ООО «Ромашка» сможет после погашения задолженности.
Действительно ли овердрафт лучше кредита
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные отличия обычного кредита от овердрафта.
Размер и сроки:
Овердрафт. Овердрафт доступен для клиентов, у которых открыт расчетный счет в банке и которые платят налоги. Также банк должен быть уверен в платежеспособности и надежности бизнеса: вероятность одобрения заявки и лимит зависят от оборота по счету. Как правило, банки устанавливают лимит на уровне 50–70% от среднего оборота.
Кредит. Обычное кредитование — значительно большие суммы и длительный срок (до нескольких лет). Кредиты используют для масштабирования бизнеса, модернизации оборудования и решения других глобальных задач.
Процедура оформления:
Овердрафт. Подключение овердрафта — это относительно простая процедура, особенно для постоянных клиентов банка. Если нужна небольшая сумма, обеспечение обычно не требуется.
Кредит. Оформление кредита занимает гораздо больше времени и требует предоставления более обширного пакета документов. Нередко для получения заемных средств необходимо наличие залога или поручителей.
Условия начисления процентов:
Овердрафт. Проценты начисляются только на использованную сумму и за дни фактического использования.
Кредит. Проценты рассчитываются ежемесячно и на всю сумму, даже если вы не пользуетесь деньгами.
Погашение задолженности:
Овердрафт. Долг по овердрафту банк спишет автоматически при любом поступлении денег на счет, к которому он подключен. Задолженность считается погашенной только после выплаты всей суммы.
Кредит. Платежи по обычному кредиту проводят в соответствии с графиком.
Клиентам Ак Барс Банка доступен овердрафт для юридических лиц и ИП на сумму до 5 000 000 ₽. Подключить овердрафт просто:
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Кому подойдет овердрафт
Овердрафт — оптимальное решение при кассовых разрывах, особенно учитывая тот факт, что появляются они чаще всего неожиданно. Когда у компании или ИП возникает потребность в деньгах, времени на оформление обычного кредита нет: одобрение заявки — не самая быстрая процедура.
При подключенном овердрафте у бизнеса есть возможность расплатиться по обязательствам в любой момент, а не ждать решения банка каждый раз, когда срочно нужны деньги. Если потребность в заемных средствах у бизнеса есть не на постоянной основе, а периодически, то овердрафт поможет сэкономить. Как мы уже говорили, проценты платят только за время фактического пользования деньгами.
Еще один важный момент — цели, на которые можно использовать овердрафт. И хотя овердрафт не является целевым кредитом, это не означает, что тратить деньги допускается без ограничений. По общему правилу, этот инструмент предназначен для решения таких задач, как:
расчеты с контрагентами и бюджетом (включая уплату налогов);
перечисление заработной платы;
внесение арендной платы, а также оплата связи и ЖКУ.
Выдать этими деньгами заем или приобрести на них ценные бумаги не получится. Также овердрафт не допускается использовать для закрытия задолженности перед банком и для увеличения уставного капитала.
У каждого банка свои условия и требования к подключению овердрафта. Как правило, получить его могут компании и ИП со стабильным финансовым положением и регулярными поступлениями денег на расчетный счет. Большинство банков подключают овердрафт для бизнеса, который работает не менее 12 месяцев.
Овердрафт от Ак Барс Банка вы можете использовать для покрытия кассовых разрывов в бизнесе, расчетов с контрагентами и выплаты заработной платы. Доступная сумма — от 1 000 001 ₽ до 5 000 000 ₽, ставка определяется индивидуально. Клиенты Ак Барс Банка могут подключить овердрафт на срок до 38 месяцев. Что касается условий погашения, то здесь все стандартно: основной долг погашается не позднее 60 календарных дней с момента выдачи транша, средства банк спишет автоматически по мере поступления на счет, проценты — ежемесячно.
Среди ключевых преимуществ предложения Ак Барс Банка — быстрое решение от двух часов без посещения банка, отсутствие залога и минимум документов. Для подключения овердрафта потребуется оформить заявку, предоставить паспорт руководителя юридического лица или ИП, а также выписку с расчетного счета (или счетов) за последние 12 полных месяцев.
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