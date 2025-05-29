Овердрафт или обычный кредит: что выбрать бизнесу в 2025 году

Что такое овердрафт

Практически любой бизнес не застрахован от кассовых разрывов — ситуации, когда у компании или ИП временно не хватает денег на обязательные расходы. Например, нужно перечислить заработную плату сотрудникам, но предназначенные для этого деньги пошли на срочный ремонт оборудования. Или наступил срок внесения платежа за аренду помещения, а крупный клиент задержал оплату.

Обычное кредитование в подобных случаях уже давно превратилось в привычный и понятный инструмент. С овердрафтом сложнее: этот банковский продукт продолжает вызывать массу вопросов.

Если говорить простыми словами, овердрафт — это кредитование расчетного счета. После его подключения можно списать со счета больше, чем на нем есть в момент совершения платежа.

По сути, банк разрешает клиенту «уходить в минус», но в пределах установленного лимита. Даже если деньги на счете закончились, вы сможете продолжать проводить платежи, пока лимит не будет исчерпан. В дальнейшем долг погашается автоматически при поступлении денег на счет юрлица или ИП.

В отличие от обычного кредита, у овердрафта два значимых срока.

Общий срок самого овердрафта. В зависимости от банка, его подключают на период от нескольких месяцев до нескольких лет — чаще всего на срок не более 38 месяцев.

Срок погашения по отдельному траншу. В большинстве банков погасить долг нужно за 45–60 дней. И после можно снова пользоваться заемными деньгами в полном объеме, если возникнет такая необходимость.

У ООО «Ромашка» подключен овердрафт, лимит — 1 500 000 ₽. Договор с банком действует до 31 декабря 2026 года, а срок погашения каждого транша составляет 60 дней.

1 апреля 2025 года компания взяла у банка 500 000 ₽. Вернуть заемные средства нужно до 30 мая 2025 года. Также разрешается использовать остаток лимита в 1 000 000 ₽. Воспользоваться полным лимитом — 1 500 000 ₽ — ООО «Ромашка» сможет после погашения задолженности.