Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера 

Что такое депозит
Депозит — это счет в банке, на котором компания, предприниматель или просто физлицо может разместить свободные деньги, а банк будет выплачивать доход за то, что деньги лежат на этом счете. Условие — снять деньги с депозита и получить причитающийся доход можно только, если они пролежат на депозитном счете в течение оговоренного в договоре срока.
Размер дохода зависит:
от срока, в течение которого деньги будут лежать на депозите, и владелец счета не будет ими пользоваться;
от процентной ставки по депозиту.
Например, овернайт в Ак Барс Банке позволяет получить доход до 18,75% годовых в рублях. Так компания сможет заработать даже, когда деньги свободны всего один день.
Также на сумму дохода влияют возможности пополнения счета и частичного снятия денег до окончания срока депозита по договору.
Сумма на депозитном счете в конце срока складывается из:
тела депозита — первоначально внесенной суммы;
сумм пополнения и частичного снятия денег;
начисленных процентов.
Внесенные на депозит деньги — это собственные средства владельца счета, а начисленные проценты — это доход. На этом и основан бухгалтерский учет операций по банковским депозитам.
Как отражать депозит в учете
Отражать депозиты в бухгалтерском учете можно двумя способами. Каким именно, компания решает самостоятельно, и закрепляет решение в учетной политике.
1 способ. Депозит — это специальный счет в банке, и для него используют в плане счетов сч. 55.3. А в бухгалтерском балансе он будет отражен в разделе II, строка 1250 «Денежные средства» вместе с деньгами компании на других счетах и в кассе.
2 способ. Депозит — это финансовое вложение, так как депозит приносит владельцу денег доход. Для финансовых вложений предусмотрен сч. 58.3 (п. 3 ПБУ 19/02).
Если компания использует счет 58, денежные средства на депозитах она будет отражать в балансе:
как прочие внеоборотные активы в строке 1170 для депозитов со сроком размещения более 12 месяцев;
как оборотные активы в строке 1240 для депозитов со сроком размещения 12 месяцев и менее.
Если компанию интересуют долгосрочные финансовые вложения, она может выбрать один из трех депозитов в Ак Барс Банке для длительного размещения средств: Базовый, Залоговый или Управляемый.
Вне зависимости от выбранного способа учета, проводки по зачислению денег на депозит и по возврату депозита, аналогичны:
Дебет
Кредит
Операция
55.3, 58.3
51, 52
Компания пополнила депозитный счет
51, 52
55.3, 58.3
Деньги с депозитного счета вернулись на текущий расчетный счет
Пополнение и вывод собственных средств с депозитного счета — это просто движение собственных средств. Налогообложения здесь не возникает.
Как отражать в учете проценты по депозиту
Проценты по депозиту — это прочие доходы компании.
Учет процентов по депозиту несколько сложнее учета тела, так как здесь появляются доход и контрагент-источник дохода — банк.
А еще условия договора могут предусматривать капитализацию или нет. В первом случае — начисленные промежуточные проценты банк присоединяет к телу депозита и дальнейший доход считает уже от общей суммы. Во втором — банк начисляет проценты на текущий счет клиента.
Дебет
Кредит
Операция
76
91.1
Компания начислила доход в виде процентов по банковскому депозиту
51, 52
76
Банк зачислил доход по депозиту на текущий рублевый или валютный счет компании
55.3, 58.3
76
Капитализация — банк зачислил промежуточный доход по депозиту на депозитный счет
51, 52
55.3, 58.3
Банк закрыл депозит и вернул деньги вместе с процентами
В налоговом учете проценты по депозиту — внереализационный доход. При методе начисления проценты по депозитам учитывают ежемесячно, вне зависимости от даты фактического начисления банком. Но при заключении договора в середине месяца, допустимо учесть проценты в конце срока вклада. Для организаций на УСН учет процентов происходит в день их фактического получения.
Управляйте свободными деньгами с Ак Барс Банком. Выберите подходящий депозит с оптимальными условиями: от 1 дня до 3 лет, с пополнением или частичным изъятием средств. Для размещения средств ходить никуда не надо — открыть депозит можно через систему дистанционного банковского обслуживания.
Читайте также:
Как подать уведомление о начале бизнеса в 2025 году: новые правила.
Овердрафт или обычный кредит: что выбрать бизнесу в 2025 году.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJtDJkp
Начать дискуссию