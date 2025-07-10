Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера 

Что такое депозит

Депозит — это счет в банке, на котором компания, предприниматель или просто физлицо может разместить свободные деньги, а банк будет выплачивать доход за то, что деньги лежат на этом счете. Условие — снять деньги с депозита и получить причитающийся доход можно только, если они пролежат на депозитном счете в течение оговоренного в договоре срока.

Размер дохода зависит:

от срока, в течение которого деньги будут лежать на депозите, и владелец счета не будет ими пользоваться;

от процентной ставки по депозиту.

Например, овернайт в Ак Барс Банке позволяет получить доход до 18,75% годовых в рублях. Так компания сможет заработать даже, когда деньги свободны всего один день.

Также на сумму дохода влияют возможности пополнения счета и частичного снятия денег до окончания срока депозита по договору.

Сумма на депозитном счете в конце срока складывается из:

тела депозита — первоначально внесенной суммы;

сумм пополнения и частичного снятия денег;

начисленных процентов.

Внесенные на депозит деньги — это собственные средства владельца счета, а начисленные проценты — это доход. На этом и основан бухгалтерский учет операций по банковским депозитам.