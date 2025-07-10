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Бухгалтерский учет
Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера 

Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера 

Депозиты — это дополнительный источник дохода без усилий. Главное — выбрать тот, который принесет наибольший доход, а также не забыть отразить этот доход в учете.

Что такое депозит

Депозит — это счет в банке, на котором компания, предприниматель или просто физлицо может разместить свободные деньги, а банк будет выплачивать доход за то, что деньги лежат на этом счете. Условие — снять деньги с депозита и получить причитающийся доход можно только, если они пролежат на депозитном счете в течение оговоренного в договоре срока.

Размер дохода зависит:

  • от срока, в течение которого деньги будут лежать на депозите, и владелец счета не будет ими пользоваться;

  • от процентной ставки по депозиту.

Например, овернайт в Ак Барс Банке позволяет получить доход до 18,75% годовых в рублях. Так компания сможет заработать даже, когда деньги свободны всего один день. 

Также на сумму дохода влияют возможности пополнения счета и частичного снятия денег до окончания срока депозита по договору.

Сумма на депозитном счете в конце срока складывается из:

  • тела депозита — первоначально внесенной суммы;

  • сумм пополнения и частичного снятия денег;

  • начисленных процентов.

Внесенные на депозит деньги — это собственные средства владельца счета, а начисленные проценты — это доход. На этом и основан бухгалтерский учет операций по банковским депозитам.

Как отражать депозит в учете

Отражать депозиты в бухгалтерском учете можно двумя способами. Каким именно, компания решает самостоятельно, и закрепляет решение в учетной политике.

  • 1 способ. Депозит — это специальный счет в банке, и для него используют в плане счетов сч. 55.3. А в бухгалтерском балансе он будет отражен в разделе II, строка 1250 «Денежные средства» вместе с деньгами компании на других счетах и в кассе.

  • 2 способ. Депозит — это финансовое вложение, так как депозит приносит владельцу денег доход. Для финансовых вложений предусмотрен сч. 58.3 (п. 3 ПБУ 19/02).

Если компания использует счет 58, денежные средства на депозитах она будет отражать в балансе: 

  • как прочие внеоборотные активы в строке 1170 для депозитов со сроком размещения более 12 месяцев;

  • как оборотные активы в строке 1240 для депозитов со сроком размещения 12 месяцев и менее.

Если компанию интересуют долгосрочные финансовые вложения, она может выбрать один из трех депозитов в Ак Барс Банке для длительного размещения средств: Базовый, Залоговый или Управляемый.

Вне зависимости от выбранного способа учета, проводки по зачислению денег на депозит и по возврату депозита, аналогичны:

Дебет

Кредит

Операция

55.3, 58.3

51, 52

Компания пополнила депозитный счет

51, 52

55.3, 58.3

Деньги с депозитного счета вернулись на текущий расчетный счет

Пополнение и вывод собственных средств с депозитного счета — это просто движение собственных средств. Налогообложения здесь не возникает.

Как отражать в учете проценты по депозиту

Проценты по депозиту — это прочие доходы компании. 

Учет процентов по депозиту несколько сложнее учета тела, так как здесь появляются доход и контрагент-источник дохода — банк. 

А еще условия договора могут предусматривать капитализацию или нет. В первом случае — начисленные промежуточные проценты банк присоединяет к телу депозита и дальнейший доход считает уже от общей суммы. Во втором — банк начисляет проценты на текущий счет клиента.

Дебет

Кредит

Операция

76

91.1

Компания начислила доход в виде процентов по банковскому депозиту

51, 52

76

Банк зачислил доход по депозиту на текущий рублевый или валютный счет компании

55.3, 58.3

76

Капитализация — банк зачислил промежуточный доход по депозиту на депозитный счет

51, 52

55.3, 58.3

Банк закрыл депозит и вернул деньги вместе с процентами

В налоговом учете проценты по депозиту — внереализационный доход. При методе начисления проценты по депозитам учитывают ежемесячно, вне зависимости от даты фактического начисления банком. Но при заключении договора в середине месяца, допустимо учесть проценты в конце срока вклада. Для организаций на УСН учет процентов происходит в день их фактического получения.

Управляйте свободными деньгами с Ак Барс Банком. Выберите подходящий депозит с оптимальными условиями: от 1 дня до 3 лет, с пополнением или частичным изъятием средств. Для размещения средств ходить никуда не надо — открыть депозит можно через систему дистанционного банковского обслуживания.

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