Как вести учет в розничной торговле: инструкция для бизнеса

За каждой продажей в розничном магазине стоит не только продавец, но и четкий, грамотно выстроенный учет. Правильное ведение учета — это способ понять, куда уходят деньги, откуда приходит доход, и как оптимизировать каждый процесс.

Из чего состоит учет в розничной торговле

Розничная торговля — это когда компании или предприниматели продают товары напрямую обычным покупателям через магазины или интернет поштучно или в небольшом количестве для личного пользования.

Цель любого бизнеса — заработать деньги и розничная торговля не исключение. Для достижения этой цели важно решить две ключевые задачи:

Найти товары, которые пользуются высоким спросом и приносят стабильную прибыль. Обеспечить постоянное наличие этих товаров на полке, чтобы покупатели могли совершать покупки регулярно.

Такие задачи решаются легко, когда в магазине выстроена и отлажена система учета, и предприниматель всегда может оперативно получить информацию по наличию и остаткам того или иного товара, доходах, расходах, наиболее продаваемых позициях, себестоимости продукции, наличию денег на счетах и в кассе и т. д.

Поэтому в учете в розничной торговли выделяют два основных блока:

товарный учет;

учет продаж.

Разберем отдельно каждое направление.

Как вести товарный учет в розничной торговле

Товарный учет — это учет движения товаров. Он состоит из нескольких этапов:

1. Поступление товаров от поставщика. На этапе приемки товара важно тщательно проверять соответствие наименований и количество фактически поставленного товара с позициями в товарной накладной или УПД к этой поставке.

2. Оприходование. Принятый товар нужно внести в учетную систему. Бухгалтерский учет в розничной торговле ведут мелкими партиями или поштучно.

Магазины могут учитывать товары двумя способами:

По закупочной цене — стоимости, за которую они их купили. Тогда в учете формируют проводки: Дт 41 Кт 60 — поступил товар; Дт 19 Кт 60 — принят к учету НДС по поступившему товару.

По отпускной цене — стоимости, за которую продают с выделением наценки. Тогда к указанным выше проводкам нужно добавить: Дт 41 Кт 42 — учтена наценка.



Главное — выбранный метод отразить в учетной политике.

3. Перемещение товаров в магазине. Это может быть вынос товара со склада в торговый зал или перемещение между точками, если у предпринимателя несколько магазинов или складов. Любое передвижение оформляйте накладной на внутреннее перемещение.

В бухгалтерском учете для этого создают несколько центров учета, а перемещение отражают проводкой:

Дт 41 (Склад) Кт 41 (Отдел игрушек) — товары со склада переместили в торговый зал отдела игрушек.

4. Выбытие товаров. Причинами выбытия могут быть:

продажа;

естественная убыль;

порча, бой, окончание срока годности;

использование в хозяйственных нуждах.

Об учете продаж подробнее расскажем ниже. А в последних трех случаях нужно составить акт с указанием причины списания товаров и сделать следующие проводки:

Дт 94 Кт 41 — факт порчи (боя, кражи) товаров отражен в учете;

Дт 44 Кт 94 — списана стоимость товаров в пределах норм естественной убыли;

Дт 76 (73) Кт 94 — виновное в порче (бое, краже) лицо установлено;

Дт 91 Кт 94 — виновное лицо не установлено или причина порчи — форс-мажор;

Дт 26 Кт 41 — товары использованы на хознужды магазина.

5. Фиксация возвратов. В определенных случаях покупатели вправе вернуть товары в магазин. Если покупатель вернул товар надлежащего качества, задача магазина — восстановить эту позицию в учете для дальнейшей продажи другому покупателю. Если товар возвращен из-за брака или порчи, его нужно списать.

6. Инвентаризация — проверка соответствия фактического наличия товаров данным учета. Ее цель — выявить излишки и недостатки как по предприятию в целом, так и отдельно по материально-ответственным лицам. Например, за товар на складе отвечает кладовщик, в торговом зале — продавец.

Регулярность проведения инвентаризации обеспечит полноту картины о наличии товаров в магазине, его складах, а анализ ее результатов поможет разобраться в причинах расхождений — пересортица, ошибки в учете, кражи.

Небольшие розничные точки часто ведут учет товаров вручную в тетрадях или Excel. Но такой способ ведения учета товаров чреват ошибками из-за человеческого фактора. Он занимает много времени на обобщение данных, подведение итогов и не отображает картинку в реальном времени. Ручным учетом нельзя пользоваться при работе с маркированными товарами и алкоголем.

Учет товаров — сложный процесс, особенно если магазин работает с большим ассортиментом. Использование специальных товароучетных программ и сканеров штрих-кодов упрощает учет и исключает ошибки при идентификации товаров и их количества как на этапе приемки, так и при дальнейшем перемещении. Благодаря автоматизации в товарном учете:

бухгалтер или владелец магазина могут сформировать отчеты по различным показателям одним нажатием кнопки за считанные секунды;

время проведения инвентаризации сокращается;

можно отслеживать остатки товаров в режиме реального времени;

продавцы работают быстрее.

А еще товароучетные программы можно синхронизировать с онлайн-кассами, и тогда продажа или возврат товара будут мгновенно отражаться в учете, риск продать товар минуя кассу исключен.

Ак Барс Банк предлагает бизнесу в розничной торговле комплексное решение для приема платежей — товароучетная система и онлайн-касса с сервисами для работы с маркированными товарами. Решение позволяет предпринимателям автоматизировать бизнес-процессы и соответствовать требованиям законодательства в области маркировки и оборота товаров.

Как вести учет продаж в розничной торговле

Организация учета продаж товаров в рознице — одна из важнейших составляющих работы всего магазина, так как за день через него могут пройти несколько десятков или сотен покупателей. Важно правильно рассчитать каждого, принять деньги, обеспечить их сохранность и внесение на счет в банке, а также оперативно и правильно перечислить деньги покупателю, который вернул товар.

Для приема оплаты в магазине должна быть установлена зарегистрированная в ФНС онлайн-касса с фискальным накопителем. Эти устройства позволяют собирать, хранить и передавать через ОФД информацию о продажах и возвратах в налоговую службу. Ак Барс Банк берет на себя регистрацию в ФНС и ОФД онлайн кассы и фискального накопителя, а также замену ФН после окончания срока действия.

Чтобы покупатели могли оплачивать товары с помощью банковской карты, нужно подключить торговый эквайринг. С предложением от Ак Барс Банка услугой торгового эквайринга можно пользоваться с оплатой от 499 рублей в месяц. Подключайтесь к современному решению и обеспечьте комфорт своим покупателям уже сегодня!

В розничной торговле можно не использовать счет 62 для учета продаж по каждому покупателю, а отражать поступление денег как выручку за день на счете 90.1.

Проводки по приему оплаты от покупателей показали в таблице:

Способ приема оплаты Проводка Описание операции Наличные Дт 50 Кт 90.1 Получена наличная оплата от покупателя Через эквайринг Дт 51 (57) Кт 90.1 Получена выручка от продажи товаров в розницу Дт 91.2 Кт 51 (57) Списана комиссия за эквайринг

После учета выручки нужно отразить в бухгалтерском учете выбытие проданных товаров:

Дт 90.2 Кт 41 — списана себестоимость проданных товаров;

Дт 90.2 Кт 42 (сторно) — списана торговая наценка при учете по отпускным ценам.

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