Патент для ИП в 2026 году: что изменилось, порядок работы

Самое главное:
Лимит по доходам, позволяющий применять ПСН, снижен в 2026 году до 20 млн руб.
Возможность перерасчета стоимости патента в меньшую сторону закреплена на законодательном уровне.
Грузоперевозки и розничную торговую оставили под ПСН.
Из патентных видов деятельности исключили услуги уличных патрулей, вахтеров сторожей и охранников.
Изменение № 1. Снижение лимита по доходу для работы на ПСН
В 2025 году лимит по доходам, который позволяет работать на патентной системе налогообложения, составляет 60 млн руб. В течение трех лет этот лимит постепенно будет снижаться до 10 млн руб.:
в 2026 году — до 20 млн руб.
в 2027 году — до 15 млн руб.
в 2028 последующих годах — до 10 млн руб.
Для того чтобы применять в 2026 году ПСН, ИП должен заработать за 2025 год не более 20 млн руб. Соответственно, и в 2026 году будет действовать такой же лимит: если предприниматель получит доход свыше 20 млн руб. он утратит право на применение этого режима с начала того периода, на который был выдан патент.
Таким образом, в 2025 году предприниматели, чей доход превысил 20 млн руб., но не превысил 60 млн руб., могут работать на ПСН, но с 2026 года они должны будут применять УСН, АУСН или ОСНО.
Для расчета лимита учитывается реальный, а не потенциально возможный доход, отраженный в патенте. ИП на ПСН обязаны вести книгу учета доходов (КУД), в которой должны отражать все полученные по патентной деятельности доходы:
При совмещении патентной и упрощенной системы учитываются доходы, полученные по обоим режимам налогообложения.
При совмещении ПСН и ОСНО или ПСН и ЕСХН в расчет нужно брать доходы только от патентной системы.
Изменение № 2. Увеличение стоимости патента в некоторых регионах
Во многих регионах РФ произошло существенное увеличение стоимости патента по некоторым видам деятельности. В большинстве случаев это затронуло перевозки, как пассажирские так грузовые, и розничную торговлю.
Например, в Москве стоимость патента на деятельность такси с 41 184 руб. в 2025 году увеличилась до 107 958 руб. в 2026 году. Еще больше поднялась стоимость патента по аналогичному виду деятельности в Самарской области. В 2025 году размер налога по услугам перевозки пассажиров за полный год составлял 22 377 руб., в 2026 году заплатить придется уже 114 950 руб.
Узнать точную стоимость патента на 2026 год в привязке к конкретному региону и виду деятельности можно на сайте ФНС. Калькулятор уже обновился, данные в нем актуальны.
Если ИП подал заявление и получил патент до увеличения его стоимости, он может отказаться от него до начала его действия. Для этого в ИФНС потребуется направить соответствующее заявление в простой письменной форме. Если ИП только подал заявление на патент, но сам патент еще получил, он также может обратиться в налоговую с просьбой аннулировать ранее направленное заявление.
Если же предприниматель, получив патент, не проверил его стоимость и начал по нему работать, отказаться от уже действующего патента он просто так не сможет. Отказ от применения ПСН с его перерасчетом, возможен только при закрытии ИП или полном прекращении вида деятельности, в отношении которого был получен патент.
Ак Барс Банк предлагает для малого и среднего бизнеса кредит с фиксированной ставкой:
на 1 год — от 17,5%
на 2 года — от 16,5%
После льготного периода для каждого клиента устанавливается индивидуальная ставка.
Кредиты доступны на предпринимательские цели: покрытие кассовых разрывов, пополнение оборотных средств, рефинансирование, покупка оборудования, ремонт и модернизация основных средств.
Оформляйте заявку на один или несколько кредитных продуктов до 31 декабря 2025 года.
Изменение № 3. Перерасчет стоимости патента в меньшую сторону при изменении физпоказателей
Если у ИП изменились физические показатели его деятельности, он может обратиться в налоговую инспекцию для перерасчета стоимости патента. Для этого нужно направить соответствующее заявление — в течение 10 рабочих дней со дня изменения физпоказателей.
Такая ситуация может возникнуть, когда патент, например, взяли на определенное количество автомобилей, но в процессе деятельности часть из них была выведена из строя.
Получив от ИП заявление, ИФНС выдаст ему новый патент с новыми показателями и пересчитает стоимость старого патента, исходя из реального срока его действия.
Возможность перерасчета стоимости патента при изменении физпоказателей есть и сейчас, но на законодательном уровне это закреплено.
Изменение № 4. Увеличение коэффициента дефлятора для ПВД
Для расчета размера налога по ПСН используют потенциально возможный доход. Его устанавливают региональные власти отдельно для каждого вида патентной деятельности в привязке к физпоказателю.
Регионы могут корректировать ПВД на коэффициент-дефлятор, который ежегодно утверждает Минэкономразвития. В 2025 году его размер составляет 1,144, а в 2026 — 1,253.
Узнать о том, подлежит ли ПВД корректировке на данный коэффициент, можно из регионального закона, утвердившего ПСН на территории субъекта.
Так, например, на коэффициент-дефлятор корректируется ПВД в Москве. Соответственно, даже если власти на следующий год ПВД оставляют без изменения, стоимость патента все равно будет ежегодно немного увеличиваться.
Ваши свободные средства могут работать на вас. Разместите их на депозите для малого бизнеса в Ак Барс Банке и получайте дополнительный доход.
Доход до 14,98% годовых в рублях на тарифе «Базовый».
Срок размещения — от 1 дня до 3 лет.
Страхование вклада на сумму до 1,4 млн рублей.
Превращайте остатки на счете в стабильный доход.
Изменение № 5. Отмена ПСН для некоторых видов деятельности
Изначально законопроектом планировалось исключить из патентных видов деятельности розничную торговлю через стационарные объекты и грузоперевозки. Закон 425-ФЗ от 28.11.2025 эти изменения не утвердил, оставив предпринимателям право применять ПСН по розничной торговле и грузоперевозкам.
Но, для некоторых видов деятельности ПСН все же отменили. К ним относятся услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров (закон № 359-ФЗ от 29.09.2025).
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Подведем итоги
Работать по патенту в 2026 году смогут ИП, чей доход за 2025 год и в течение 2026 года составил не более 20 млн руб.
В большинстве регионов существенно выросла стоимость патента, поэтому перед подачей заявления, рекомендуем уточнить размер налога по ПСН на сайте ФНС.
Грузоперевозчики и розничная торговля смогут применять ПСН в 2026 году.
Плательщиками НДС ИП на ПСН станут только в том случае, если утратят право на применение этого режима и будут переведены на ОСНО или УСН с обязанность уплаты этого налога.
Читайте также:
Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса.
Возврат по эквайрингу 2026: как вернуть деньги, если клиент рассчитался картой через терминал.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJ1WLYg
Начать дискуссию