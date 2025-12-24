Патент для ИП в 2026 году: что изменилось, порядок работы

Изменение № 2. Увеличение стоимости патента в некоторых регионах

Во многих регионах РФ произошло существенное увеличение стоимости патента по некоторым видам деятельности. В большинстве случаев это затронуло перевозки, как пассажирские так грузовые, и розничную торговлю.

Например, в Москве стоимость патента на деятельность такси с 41 184 руб. в 2025 году увеличилась до 107 958 руб. в 2026 году. Еще больше поднялась стоимость патента по аналогичному виду деятельности в Самарской области. В 2025 году размер налога по услугам перевозки пассажиров за полный год составлял 22 377 руб., в 2026 году заплатить придется уже 114 950 руб.

Узнать точную стоимость патента на 2026 год в привязке к конкретному региону и виду деятельности можно на сайте ФНС. Калькулятор уже обновился, данные в нем актуальны.

Если ИП подал заявление и получил патент до увеличения его стоимости, он может отказаться от него до начала его действия. Для этого в ИФНС потребуется направить соответствующее заявление в простой письменной форме. Если ИП только подал заявление на патент, но сам патент еще получил, он также может обратиться в налоговую с просьбой аннулировать ранее направленное заявление.

Если же предприниматель, получив патент, не проверил его стоимость и начал по нему работать, отказаться от уже действующего патента он просто так не сможет. Отказ от применения ПСН с его перерасчетом, возможен только при закрытии ИП или полном прекращении вида деятельности, в отношении которого был получен патент.