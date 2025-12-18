Новая декларация по НДС с 2026 года: что изменится

Самое главное:
За I квартал 2026 года по НДС отчитываемся на новом бланке.
Изменятся разделы декларации, порядок ее заполнения и электронный формат.
Отчитываться по НДС будем в те же сроки.
Чек-лист подготовки к новой НДС-декларации.
Проект изменений к декларации по НДС: когда применять
ФНС разработала проект приказа о внесении изменений в форму декларации по НДС — его можно найти на портале проектов НПА (ID проекта 162622). Правки вносят в действующий приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Прежнюю форму НДС-декларации (ред. от 05.11.2024) в последний раз используйте для отчета за IV квартал 2025 года.
Измененную форму следует применять, начиная с отчетности за I квартал 2026 года.
Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке до 31 марта 2026 года и получите скидку 50% на обслуживание РКО в течение трех месяцев! Скидка действует со следующего месяца после открытия счета, а в месяце открытия стоимость обслуживания — 0 рублей.
Декларация по НДС с 2026 года: что нового
При разработке обновлений учли все изменения, которые внесли в главу 21 НК законами от 17.11.2025 № 417-ФЗ, от 28.11.2025 № 425-ФЗ, в том числе:
повышение основной ставки НДС 20% до 22%;
снижение с 60 млн до 20 млн рублей порога доходов на УСН, при котором не действует освобождение от уплаты НДС;
отмену освобождения от налога операций с банковскими картами;
расширение перечня не облагаемых НДС операций.
Какие изменения появятся в НДС-декларации с 2026 года:
1. Обновят разделы декларации:
В раздел 3 (расчет налога к уплате / возмещению) добавят строки для отражения новых ставок НДС 22%, 22/122 и 18,03%.
В раздел 8 (сведения из книги покупок) и в приложение 1 к нему внесут строки для номера и даты счета-фактуры, выданного при отгрузке в счет полученной ранее предоплаты.
В раздел 9 (сведения из книги продаж) и приложение 1 к нему добавят строки, в которых следует указывать номер и дату авансового счета-фактуры. Сумму налога по ставке 22% следует отражать в строке, в которой сейчас указывают налог по ставке 20%, суммы по ставкам 20% или 18% — в строках, в которых сейчас отражают налог по ставке 18%.
В новой редакции будет изложен раздел 10 (сведения из журнала учета счетов-фактур, выставленных в интересах третьих лиц по договорам комиссии, транспортной экспедиции, агентским договорам) и раздел 1 о сумме налога к уплате (возмещению).
2. Изменения коснутся кодов операций, не облагаемых НДС, и облагаемых по ставке 0% из приложения № 1 к Порядку заполнения декларации. Показали в таблице несколько вариантов кодов, которые отменят и добавят в новой форме декларации по НДС.
Отменят коды:
Добавят коды:
3. Приложение № 3 к Порядку заполнения дополнят кодами 83, 87, 88 и 89, определяющими налоговый период для глав КФХ, снимающихся с учета в качестве ИП.
4. Заменят штрих-коды на страницах формы.
5. В соответствие с обновленной формой приведут пункты Порядка заполнения декларации 3.1–3.3, 33.4–33.11, 38, 38.1, добавят пункт 50.7.
5. Обновят форматы для подачи декларации по НДС в электронной форме.
Оформите кредит для малого и среднего бизнеса в Ак Барс Банке до 31 декабря 2025 года и зафиксируйте ставку на один или два года на выгодных условиях. После завершения льготного периода процент по кредиту устанавливается индивидуально.
Сроки сдачи деклараций по НДС в 2026 году
В 2026 году сроки представления деклараций останутся прежними — не позднее 25 числа по завершении отчетного квартала (ст. 174 НК).
С учетом переносов из-за выходных сроки будут следующими:
за I квартал 2026 — 27 апреля 2026 года;
за II квартал 2026 — 27 июля 2026 года;
за III квартал 2026 — 26 октября 2026 года;
за IV квартал 2026 — 25 января 2027 года.
Декларацию по НДС нужно сдавать только в электронном формате.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Чек-лист: как подготовиться к работе с новой декларацией по НДС
Первую отчетность по новой форме предстоит сдавать только в апреле 2026 года, но подготовиться к этому лучше заранее:
Если сейчас вы применяете УСН и освобождены от НДС, проверьте, не будет ли превышен лимит доходов 20 млн рублей по итогам 2025 года. Если с 1 января станете плательщиком НДС, вам придется ежеквартально отчитываться по налогу.
Проверьте настройки своей учетной программы в части ставок НДС и кодов операций.
Обновите программное обеспечение и проверьте его на соответствие новым форматам отчетности.
Получайте доход от размещения средств на депозитах для малого бизнеса в Ак Барс Банке. Заработайте до 14,98% годовых в рублях, открыв депозит на длительный срок, или до 14,85% при размещении средств всего на один день. Для размещения депозита не обязательно посещать офис банка — клиентам доступно дистанционное оформление.
Читайте также:
Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса.
Возврат по эквайрингу 2026: как вернуть деньги, если клиент рассчитался картой через терминал.
Налог с доходов по вкладам ИП на УСН: как платить в 2025 году и что изменится с 2026.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFGuS4Jt
Начать дискуссию