Новая декларация по НДС с 2026 года: что изменится

Проект изменений к декларации по НДС: когда применять

ФНС разработала проект приказа о внесении изменений в форму декларации по НДС — его можно найти на портале проектов НПА (ID проекта 162622). Правки вносят в действующий приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Прежнюю форму НДС-декларации (ред. от 05.11.2024) в последний раз используйте для отчета за IV квартал 2025 года.

Измененную форму следует применять, начиная с отчетности за I квартал 2026 года.