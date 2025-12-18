8063 Премиум 4 мобил Х
Новая декларация по НДС с 2026 года: что изменится

С 2026 года в силу вступают масштабные поправки к Налоговому кодексу, которые затронут и порядок расчета налога на добавленную стоимость. Поэтому с начала 2026 года изменится форма декларации по НДС. Рассказываем об основных новшествах в отчетной форме.

Самое главное:

  • За I квартал 2026 года по НДС отчитываемся на новом бланке.

  • Изменятся разделы декларации, порядок ее заполнения и электронный формат.

  • Отчитываться по НДС будем в те же сроки.

  • Чек-лист подготовки к новой НДС-декларации.

Проект изменений к декларации по НДС: когда применять

ФНС разработала проект приказа о внесении изменений в форму декларации по НДС его можно найти на портале проектов НПА (ID проекта 162622). Правки вносят в действующий приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Прежнюю форму НДС-декларации (ред. от 05.11.2024) в последний раз используйте для отчета за IV квартал 2025 года.

Измененную форму следует применять, начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

Декларация по НДС с 2026 года: что нового

При разработке обновлений учли все изменения, которые внесли в главу 21 НК законами от 17.11.2025 № 417-ФЗ, от 28.11.2025 № 425-ФЗ, в том числе:

  • повышение основной ставки НДС 20% до 22%;

  • снижение с 60 млн до 20 млн рублей порога доходов на УСН, при котором не действует освобождение от уплаты НДС;

  • отмену освобождения от налога операций с банковскими картами;

  • расширение перечня не облагаемых НДС операций.

Какие изменения появятся в НДС-декларации с 2026 года:

1. Обновят разделы декларации:

  • В раздел 3 (расчет налога к уплате / возмещению) добавят строки для отражения новых ставок НДС 22%, 22/122 и 18,03%.

  • В раздел 8 (сведения из книги покупок) и в приложение 1 к нему внесут строки для номера и даты счета-фактуры, выданного при отгрузке в счет полученной ранее предоплаты.

  • В раздел 9 (сведения из книги продаж) и приложение 1 к нему добавят строки, в которых следует указывать номер и дату авансового счета-фактуры. Сумму налога по ставке 22% следует отражать в строке, в которой сейчас указывают налог по ставке 20%, суммы по ставкам 20% или 18% — в строках, в которых сейчас отражают налог по ставке 18%.

  • В новой редакции будет изложен раздел 10 (сведения из журнала учета счетов-фактур, выставленных в интересах третьих лиц по договорам комиссии, транспортной экспедиции, агентским договорам) и раздел 1 о сумме налога к уплате (возмещению).

2. Изменения коснутся кодов операций, не облагаемых НДС, и облагаемых по ставке 0% из приложения № 1 к Порядку заполнения декларации. Показали в таблице несколько вариантов кодов, которые отменят и добавят в новой форме декларации по НДС.

Отменят коды:

Добавят коды:

  • 1010277 оказание услуг по обслуживанию банковских карт;

  • 1010278 услуги, оказываемые организациями по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов (в т. ч. сбор, обработка и предоставление информации по операциям с банковскими картами);

  • 1010831 передача госорганам безвозмездно имущества для предупреждения, диагностики и лечения коронавирусной инфекции

  • 1010842 передача объектов недвижимости, изымаемых для госнужд, за которые налогоплательщику предоставляется компенсация;

  • 1011235 работы по договору строительного подряда, заключенного с физлицом согласно закону от 22.07.2024 № 186-ФЗ;

  • 1011236 выплата банками процентов драгметаллами в слитках (по договору банковского вклада в драгметаллах);

  • 1011237 размещение банками не размещенных во вклады драгметаллов;

3. Приложение № 3 к Порядку заполнения дополнят кодами 83, 87, 88 и 89, определяющими налоговый период для глав КФХ, снимающихся с учета в качестве ИП.

4. Заменят штрих-коды на страницах формы.

5. В соответствие с обновленной формой приведут пункты Порядка заполнения декларации 3.1–3.3, 33.4–33.11, 38, 38.1, добавят пункт 50.7.

5. Обновят форматы для подачи декларации по НДС в электронной форме.

Сроки сдачи деклараций по НДС в 2026 году

В 2026 году сроки представления деклараций останутся прежними — не позднее 25 числа по завершении отчетного квартала (ст. 174 НК).

С учетом переносов из-за выходных сроки будут следующими:

  • за I квартал 2026 27 апреля 2026 года;

  • за II квартал 2026 27 июля 2026 года;

  • за III квартал 2026 26 октября 2026 года;

  • за IV квартал 2026 25 января 2027 года.

Декларацию по НДС нужно сдавать только в электронном формате.

Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок

От открытия до пополнения счета

Чек-лист: как подготовиться к работе с новой декларацией по НДС

Первую отчетность по новой форме предстоит сдавать только в апреле 2026 года, но подготовиться к этому лучше заранее:

  • Если сейчас вы применяете УСН и освобождены от НДС, проверьте, не будет ли превышен лимит доходов 20 млн рублей по итогам 2025 года. Если с 1 января станете плательщиком НДС, вам придется ежеквартально отчитываться по налогу.

  • Проверьте настройки своей учетной программы в части ставок НДС и кодов операций.

  • Обновите программное обеспечение и проверьте его на соответствие новым форматам отчетности.

