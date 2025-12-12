Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса

Самое главное:
Для продажи товаров на маркетплейсах подойдет любая система налогообложения — ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН (с патентом на производственную деятельность) или НПД. Но выгодна не каждая — потребуются точные расчеты.
Реализация товаров собственного производства разрешена на спецрежимах — ЕСХН, ПСН, НПД. Для перепродажи товаров на маркетплейсах эти системы не подходят.
При выборе налогового режима нужно учитывать ряд критериев: ограничения по годовому доходу, количеству сотрудников, налоговые ставки.
На конкретных примерах показали, как рассчитать налоговую нагрузку для ИП и компаний при выходе на маркетплейсы.
Бизнес заходит на маркетплейс: какую систему налогообложения выбрать
Можно выбрать из шести систем налогообложения (СНО): ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД. Для продажи товаров на маркетплейсах подходят все эти системы, но некоторые — с большими ограничениями. Также нужно учитывать ряд ключевых факторов: форму бизнеса — ИП или ООО, где селлер закупает товар или он сам его производит, величину доходов.
Особенности систем налогообложения: коротко об отличиях
В большинстве случаев селлеры заходят на маркетплейсы в статусе ИП.
Индивидуальные предприниматели могут остановиться на любой из шести систем налогообложения. Компании — только на ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН.
При этом ПСН и НПД для торговли на маркетплейсах ИП используют не так часто из-за больших ограничений.
Главное отличие СНО — в размере налоговой ставки и количестве налогов, которые нужно платить:
Налоговый режим
Налоговая ставка
ОСНО
Общая система налогообложения
УСН «Доходы»
Упрощенная система налогообложения, налоговая база — доходы
С 2026 года уплата НДС для бизнеса на УСН начинается после достижения лимита по доходу в 20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года
УСН «Доходы минус расходы»
Упрощенная система налогообложения, налоговая база — разница между доходами и расходами
С 2026 года уплата НДС для бизнеса на УСН начинается после достижения лимита по доходу в 20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года
АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоматизированная)
Ставки по налогам:
ПСН
Патентная система налогообложения
Стоимость патента
ЕСХН
Единый сельхозналог
Ставка по налогу — 6% с прибыли.
НДС — 10 или 22%. Освобождение от налога, если доходы за предыдущий год не превысили 60 млн руб.
НПД
Налог на профессиональный доход
4% — по доходам от продаж физлицам;
6% — по доходам от продаж юрлицам
Для продажи собственной продукции подходят ЕСХН, НПД, ПСН. Перепродажа чужих товаров допускается на налоговых режимах ОСНО, УСН, АУСН.
ОСНО
Применять ОСНО могут ИП и организации. Отдельное заявление о переходе на ОСНО подавать не нужно: система закрепляется за бизнесом автоматически при регистрации. Чаще всего общую систему выбирает средний и крупный бизнес, который не хочет ограничивать себя по доходам и количеству сотрудников.
Например, ООО «Швейное ателье» занимается пошивом одежды, обуви, сумок, головных уборов и аксессуаров: все вещи реализуются на маркетплейсах и через сеть магазинов офлайн по всей стране. В компании работает 233 сотрудника, а планируемый доход на конец года — 533 млн руб. Компания выбирает ОСНО, чтобы не попасть под ограничения на других системах налогообложения.
Как правило, ОСНО невыгодна для малого бизнеса из-за небольших доходов.
УСН
УСН предусматривает два вида налогообложения в зависимости от налоговой базы:
Доходы. Бизнес уплачивает 6% с общего дохода, расходы не имеют значения.
Доходы минус расходы. Бизнес определяет разницу между доходом и расходами и платит налог по ставке 15%. Минимальный налог — 1%.
УСН выгодна, если у бизнеса меньше 130 работников, а доходы не достигают порогового значения для применения НДС.
Например, ИП Ершов Ю. А. продает на маркетплейсах деревянные изделия собственного производства: сувениры, новогодние украшения, наборы для детского творчества. Затраты предпринимателя минимальны — на закупку материала, поэтому он выбирает УСН «Доходы».
Бизнес растет: ИП Ершов арендует цех, нанимает работников, покупает оборудование. Расходы возрастают — на зарплаты рабочим, ремонт техники, аренду помещения, оплату электроэнергии. После анализа данных и расчетов предприниматель понимает, что для него будет выгоднее перейти на УСН «Доходы минус расходы».
С 1 января 2026 года лимит доходов для применения УСН — 490,5 млн руб. Максимальное количество работников — 130.
Для юрлиц: максимальная доля участия других организаций — 25%, отсутствие филиалов и обособленных структур.
С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН становятся плательщиками НДС при доходах за 2025 год более 20 млн руб. Общие налоговые ставки: 10 и 22% — позволяют использовать вычет по НДС. Пониженные ставки:
5% — при доходе от 20 до 250 млн руб. (272,5 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год);
7% — до 450 млн руб. (490,5 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год).
АУСН
Бизнес выбирает АУСН за простоту условий: не нужно платить НДС, вести учет доходов и расходов. АУСН применяется во всех регионах, где ее ввели. Подать заявление о переходе можно в ЛК ФНС (кабинет налогоплательщика) или через уполномоченный банк.
Налоговая база на АУСН такая же, что и на УСН, но размер ставок отличается:
8% — доходы.
20% — с разницы между доходами и расходами. Минимальная ставка 3%, если рассчитанный налог ниже минимального или в бизнесе зафиксированы убытки.
Плательщики АУСН освобождаются от страховых взносов: юрлица не платят за работников, ИП — за себя и за работников. Действует только фиксированная сумма взноса на травматизм. В 2026 году — 2 959 руб. за весь год независимо от количества работников.
АУСН подходит малому бизнесу и небольшим компаниям, которые соответствуют параметрам:
Имеют не больше пяти сотрудников.
Доход за год — до 60 млн руб.
Открыли счет в уполномоченном банке. Например, в список уполномоченных банков входит Ак Барс Банк (дата включения в реестр — 03.11.2022 год).
Для юрлиц: максимальная доля участия других организаций — 25%, отсутствие филиалов и обособленных структур.
Применять АУСН одновременно с другими системами налогообложения нельзя.
Есть и другие ограничения, например — по видам деятельности. Все они прописаны в законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
ПСН
ПСН — это патентная система налогообложения. Применять спецрежим могут только ИП. Стоимость патента отличается в зависимости от региона и вида деятельности.
На ПСН предприниматели освобождены от других видов налогов. Они платят только фиксированную сумму (стоимость патента) — это и есть налог.
Но для торговли на маркетплейсах есть большие ограничения. На ПСН продавать через маркетплейсы можно только продукцию собственного производства: например, изделия из кожи или имбирные пряники. Для этого нужно получить соответствующий патент на производство. Для перепродажи товаров ПСН не походит.
Требования к ИП для применения патента:
Доход за год — не больше 20 млн руб. по итогам 2025 года. По итогам 2026 и 2027 года пороговые значения будут постепенно снижаться — сначала до 15 млн руб., затем до 10 млн руб. Доходы по всем патентным видам деятельности суммируются (если у ИП их несколько). При совмещении ПСН и УСН учитывается совокупный доход (это влияет на лимит для применения ПСН).
Наличие не больше 15 работников: по трудовым договорам или ГПД (исключение — самозанятые). Если у ИП не один патент, то учитывается общее количество работников.
Коротко: ПСН не подходит для перепродажи товаров на маркетплейсах. ИП может получить несколько патентов — на разные виды деятельности или в разных регионах.
ЕСХН
ЕСХН — это единый налог для сельхозпроизводителей. Налоговая ставка составляет 6%. НДС — 10 или 22%. Налогоплательщик получает освобождение от НДС, если доход за год не превышает 60 млн руб.
Применять ЕСХН могут ИП и предприятия, которые продают продукцию от своей сельхоздеятельности.
Например, ИП Перминов Д. К. работает в сфере сельского хозяйства: выращивает на продажу овощи и фрукты. Предприниматель сушит продукцию в дегидраторе, собирает в вакуумные упаковки и реализует сублиматы на маркетплейсах. Если бы предприниматель покупал овощи и фрукты для переработки, то ему нельзя было бы применять ЕСХН.
Ключевое условие для работы на ЕСХН — доходы от реализации сельхозпродукции должны составлять не менее 70% в общей сумме доходов. Если пороговое значение ниже, то следует выбрать другой налоговый режим.
НПД
Применять НПД могут физлица и ИП. Самозанятые уплачивают налог со своих доходов:
4% — если деньги от реализации товара поступают от физлиц;
6% — если оплата получена от юрлиц;
Плательщики НПД фиксируют свои доходы в мобильном приложении «Мой налог» или в ЛК на сайте ФНС (в веб-версии в личном кабинете есть раздел «Самозанятый»).
ФНС рассчитывает налог на основании зафиксированных доходов и до 12 числа следующего месяца направляет самозанятому уведомление. Крайний срок уплаты налога — до 28 числа месяца, в котором получено налоговое уведомление.
Ограничения для самозанятых:
Доход не выше 2,4 млн руб.
Отсутствие работников. Разрешается оформить договор ГПХ на разовые услуги или работы.
Продажа товаров собственного производства. Перепродавать товар самозанятые не могут.
Например, самозанятая Татьяна собственноручно изготавливает предметы декора, бижутерию, разные аксессуары. Она продает их на маркетплейсе, учет доходов ведет в приложении «Мой налог». Средний заработок — 50 тыс. рублей. НПД — самый выгодный налоговый режим для Татьяны.
После превышения годового дохода в 2,4 млн руб. или в случае продажи чужих товаров самозанятому нужно перейти на другую систему налогообложения.
Как компании выбрать СНО для торговли на маркетплейсе в 2026 году
Разберем на конкретных примерах, как рассчитать нагрузку по налогам. Остановимся на ОСНО, УСН и АУСН. В расчет не будем брать ЕСХН, так как этот режим селлеры используют редко — он подходит только для сельскохозяйственной сферы.
Пример. ООО «Умелец» производит товары: канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, настольные игры. Товары будут продаваться на маркетплейсах. Предполагаемый годовой доход компании без НДС — 17 млн руб., расходы без НДС — 3 млн руб. Приведем упрощенный расчет:
1. ОСНО. (17 000 000 — 3 000 000) х 25% = 3 500 000 руб. + НДС с реализации.
2. УСН 6% «Доходы». 17 000 000 х 6% = 1 020 000 руб. Доход не превышает 20 млн руб., поэтому НДС отсутствует.
3. УСН 15% «Доходы минус расходы». (17 000 000 — 3 000 000) х 15% = 1 000 000 руб. = 2 100 000 руб.
НДС платить не нужно.
4. АУСН 8% «Доходы». 17 000 000 х 8% = 1 360 000 руб.
5. АУСН 20% «Доходы минус расходы». (17 000 000 — 3 000 000) х 20% = 2 800 000 руб.
Методом упрощенного расчета компания понимает, что выгоднее всего для нее УСН «Доходы».
Как ИП выбрать СНО для торговли на маркетплейсе в 2026 году
Пример. ИП Ершов Ю. А. будет продавать изделия из дерева собственного производства. Область деятельности относится к народному промыслу. Предполагаемый годовой доход предпринимателя на маркетплейсе — 7 млн руб., расходы — 2 млн руб. (с учетом комиссионных отчислений платформе).
Патент не нужно рассчитывать, так как это фиксированная сумма к уплате. Например, стоимость патента в Москве на изготовление изделий народного художественного промысла на 2026 год — 49 619 руб.
1. ОСНО. НДФЛ: (7 000 000 — 2 000 000 ₽) × 13% = 650 000 руб. + НДС
2. УСН 6% «Доходы». 7 000 000 × 6% = 420 000 руб.
Доход не превышает 20 млн руб., поэтому НДС отсутствует.
3. УСН 15% «Доходы минус расходы». (7 000 000 — 2 000 000) × 15% = 750 000 руб.
Доход не превышает 20 млн руб., поэтому НДС отсутствует.
4. АУСН 8% «Доходы». 7 000 000 × 8% = 560 000 руб.
5. АУСН 20% «Доходы минус расходы». (7 000 000 — 2 000 000) × 20% = 1 000 000 руб.
6. ИП на НПД. Покупатели на маркетплейсах — физлица, поэтому считаем налог по ставке 4%. 7 000 000 х 4% = 280 000 руб.
Кроме того ИП платят фиксированные суммы страховых взносов — 57 390 руб. в 2026 году (их не платят ИП на НПД и АУСН). Дополнительно ИП платят страховые взносы на ОПС в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей в год. Если ИП на УСН или ПСН работает без сотрудников, он может вычесть сумму страховых взносов за себя из налога.
Предпринимателю из нашего примера выгоднее использовать спецрежим — ПСН. Но применять его можно только при продаже товаров собственного производства и патент должен быть именно на производство этой продукции. Если бы ИП занимался перепродажей, выгоднее было бы работать на УСН «Доходы» (в том числе с учетом суммы страховых взносов).
