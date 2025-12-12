Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса

На конкретных примерах показали, как рассчитать налоговую нагрузку для ИП и компаний при выходе на маркетплейсы.

При выборе налогового режима нужно учитывать ряд критериев: ограничения по годовому доходу, количеству сотрудников, налоговые ставки.

Реализация товаров собственного производства разрешена на спецрежимах — ЕСХН, ПСН, НПД. Для перепродажи товаров на маркетплейсах эти системы не подходят.

Для продажи товаров на маркетплейсах подойдет любая система налогообложения — ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН (с патентом на производственную деятельность) или НПД. Но выгодна не каждая — потребуются точные расчеты.

Можно выбрать из шести систем налогообложения (СНО): ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД. Для продажи товаров на маркетплейсах подходят все эти системы, но некоторые — с большими ограничениями. Также нужно учитывать ряд ключевых факторов: форму бизнеса — ИП или ООО, где селлер закупает товар или он сам его производит, величину доходов.

Особенности систем налогообложения: коротко об отличиях

В большинстве случаев селлеры заходят на маркетплейсы в статусе ИП. Индивидуальные предприниматели могут остановиться на любой из шести систем налогообложения. Компании — только на ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН. При этом ПСН и НПД для торговли на маркетплейсах ИП используют не так часто из-за больших ограничений. Главное отличие СНО — в размере налоговой ставки и количестве налогов, которые нужно платить: Налоговый режим Налоговая ставка ОСНО Общая система налогообложения Для ИП: по ставкам НДФЛ 13–22% с дохода.

Для организаций: налог на прибыль 25%.

НДС: 22% (10%) УСН «Доходы» Упрощенная система налогообложения, налоговая база — доходы Налог с доходов — 6%.

НДС: по общим ставкам с правом вычета входящего налога — 22% (10%) или по пониженным ставкам — 5 и 7%. С 2026 года уплата НДС для бизнеса на УСН начинается после достижения лимита по доходу в 20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года УСН «Доходы минус расходы» Упрощенная система налогообложения, налоговая база — разница между доходами и расходами Налог — 15%. Минимальный налог — 1%.

НДС: по общим ставкам с правом вычета входящего налога — 22% (10%) или по пониженным ставкам — 5 и 7%. С 2026 года уплата НДС для бизнеса на УСН начинается после достижения лимита по доходу в 20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года АУСН Автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоматизированная) Ставки по налогам: 8% — налоговая база «Доходы»;

20% — НБ «Доходы минус расходы»;

3% — если начисленный налог оказался меньше минимального или получен убыток ПСН Патентная система налогообложения Стоимость патента ЕСХН Единый сельхозналог Ставка по налогу — 6% с прибыли. НДС — 10 или 22%. Освобождение от налога, если доходы за предыдущий год не превысили 60 млн руб. НПД Налог на профессиональный доход 4% — по доходам от продаж физлицам; 6% — по доходам от продаж юрлицам Для продажи собственной продукции подходят ЕСХН, НПД, ПСН. Перепродажа чужих товаров допускается на налоговых режимах ОСНО, УСН, АУСН.

ОСНО

Применять ОСНО могут ИП и организации. Отдельное заявление о переходе на ОСНО подавать не нужно: система закрепляется за бизнесом автоматически при регистрации. Чаще всего общую систему выбирает средний и крупный бизнес, который не хочет ограничивать себя по доходам и количеству сотрудников. Например, ООО «Швейное ателье» занимается пошивом одежды, обуви, сумок, головных уборов и аксессуаров: все вещи реализуются на маркетплейсах и через сеть магазинов офлайн по всей стране. В компании работает 233 сотрудника, а планируемый доход на конец года — 533 млн руб. Компания выбирает ОСНО, чтобы не попасть под ограничения на других системах налогообложения. Как правило, ОСНО невыгодна для малого бизнеса из-за небольших доходов.

УСН

УСН предусматривает два вида налогообложения в зависимости от налоговой базы: Доходы. Бизнес уплачивает 6% с общего дохода, расходы не имеют значения. Доходы минус расходы. Бизнес определяет разницу между доходом и расходами и платит налог по ставке 15%. Минимальный налог — 1%. УСН выгодна, если у бизнеса меньше 130 работников, а доходы не достигают порогового значения для применения НДС. Например, ИП Ершов Ю. А. продает на маркетплейсах деревянные изделия собственного производства: сувениры, новогодние украшения, наборы для детского творчества. Затраты предпринимателя минимальны — на закупку материала, поэтому он выбирает УСН «Доходы». Бизнес растет: ИП Ершов арендует цех, нанимает работников, покупает оборудование. Расходы возрастают — на зарплаты рабочим, ремонт техники, аренду помещения, оплату электроэнергии. После анализа данных и расчетов предприниматель понимает, что для него будет выгоднее перейти на УСН «Доходы минус расходы». С 1 января 2026 года лимит доходов для применения УСН — 490,5 млн руб. Максимальное количество работников — 130. Для юрлиц: максимальная доля участия других организаций — 25%, отсутствие филиалов и обособленных структур. С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН становятся плательщиками НДС при доходах за 2025 год более 20 млн руб. Общие налоговые ставки: 10 и 22% — позволяют использовать вычет по НДС. Пониженные ставки: 5% — при доходе от 20 до 250 млн руб. (272,5 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год);

АУСН

Бизнес выбирает АУСН за простоту условий: не нужно платить НДС, вести учет доходов и расходов. АУСН применяется во всех регионах, где ее ввели. Подать заявление о переходе можно в ЛК ФНС (кабинет налогоплательщика) или через уполномоченный банк. Налоговая база на АУСН такая же, что и на УСН, но размер ставок отличается: 8% — доходы.

20% — с разницы между доходами и расходами. Минимальная ставка 3%, если рассчитанный налог ниже минимального или в бизнесе зафиксированы убытки. Плательщики АУСН освобождаются от страховых взносов: юрлица не платят за работников, ИП — за себя и за работников. Действует только фиксированная сумма взноса на травматизм. В 2026 году — 2 959 руб. за весь год независимо от количества работников. АУСН подходит малому бизнесу и небольшим компаниям, которые соответствуют параметрам: Имеют не больше пяти сотрудников.

Доход за год — до 60 млн руб.

Открыли счет в уполномоченном банке. Например, в список уполномоченных банков входит Ак Барс Банк (дата включения в реестр — 03.11.2022 год).

Для юрлиц: максимальная доля участия других организаций — 25%, отсутствие филиалов и обособленных структур. Применять АУСН одновременно с другими системами налогообложения нельзя. Есть и другие ограничения, например — по видам деятельности. Все они прописаны в законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

ПСН

ПСН — это патентная система налогообложения. Применять спецрежим могут только ИП. Стоимость патента отличается в зависимости от региона и вида деятельности. На ПСН предприниматели освобождены от других видов налогов. Они платят только фиксированную сумму (стоимость патента) — это и есть налог. Но для торговли на маркетплейсах есть большие ограничения. На ПСН продавать через маркетплейсы можно только продукцию собственного производства: например, изделия из кожи или имбирные пряники. Для этого нужно получить соответствующий патент на производство. Для перепродажи товаров ПСН не походит. Требования к ИП для применения патента: Доход за год — не больше 20 млн руб. по итогам 2025 года. По итогам 2026 и 2027 года пороговые значения будут постепенно снижаться — сначала до 15 млн руб., затем до 10 млн руб. Доходы по всем патентным видам деятельности суммируются (если у ИП их несколько). При совмещении ПСН и УСН учитывается совокупный доход (это влияет на лимит для применения ПСН). Наличие не больше 15 работников: по трудовым договорам или ГПД (исключение — самозанятые). Если у ИП не один патент, то учитывается общее количество работников. Коротко: ПСН не подходит для перепродажи товаров на маркетплейсах. ИП может получить несколько патентов — на разные виды деятельности или в разных регионах.

ЕСХН

НПД