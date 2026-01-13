Как ИП на УСН работать с НДС в 2026 году: кто должен платить налог, освобождение, порядок

Самое главное:
Снизился лимит доходов, при котором нужно будет платить НДС на УСН в 2026 году.
Доходы для расчета лимита определяются кассовым методом.
Когда ИП становится плательщиком НДС, у него возникает ряд новых для него обязанностей.
НДС и УСН в 2026 году: общий контекст изменений
Налоговая реформа 2025–2026 годов направлена на поэтапное вовлечение упрощенцев в систему НДС. Основная логика изменений — снижение лимита доходов, при превышении которого бизнес обязан платить НДС.
Для ИП на УСН это означает, что статус «без НДС» больше не гарантирован даже при относительно небольших оборотах. Уже в 2026 году порог для освобождения от НДС существенно снижается.
Кто из ИП на УСН обязан платить НДС в 2026 году
Ключевой критерий — размер дохода: с 1 января 2026 года ИП на УСН становится плательщиком НДС, если его доход за предыдущий календарный год превысил 20 млн рублей.
Доходы для расчета лимита определяются по правилам УСН — кассовым методом, по мере поступления денег на банковский счет или в кассу предпринимателя. Если ИП наряду с УСН работает по патенту, при расчете лимита он должен учесть все свои доходы, в том числе по патентной деятельности.
Если доход за 2025 год не превышает указанного лимита, предприниматель продолжает пользоваться освобождением от уплаты НДС в течение 2026 года (п.1 ст. 145 НК). Новые ИП также освобождаются от уплаты НДС, пока их доходы не достигнут 20 млн рублей.
Важно учитывать, что законодательством предусмотрено поэтапное снижение лимита на освобождение от НДС:
2026 год — 20 млн руб.
2027 год — 15 млн руб.
2028 год — 10 млн руб.
Таким образом, даже ИП с умеренными оборотами должны заранее оценивать налоговые последствия и быть готовыми к уплате НДС.
Если ИП начал 2026 год с освобождением от НДС, но в течение года его доходы превысили 20 млн рублей, он утрачивает право на освобождение:
статус плательщика НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения (п. 5 ст. 145 НК);
с этого момента необходимо начислять НДС по операциям реализации и выполнять все обязанности налогоплательщика.
Какие ставки НДС применяют ИП на УСН в 2026 году
С 2026 года действует обновленная система ставок НДС (ст. 164 НК):
22% — стандартная ставка (с правом на вычет входного НДС);
10% — льготная ставка для социально значимых товаров (по перечню НК);
0% — для экспортных операций и иных случаев, предусмотренных законом;
5% и 7% — специальные пониженные ставки, которые могут применяться ИП на УСН без права на вычет входного НДС.
Ставка 7% автоматически применяется взамен 5%, когда доходы упрощенца с начала года превысили сумму 272,5 млн рублей (п. 8 ст. 164 НК).
При выборе ставки ИП на УСН необходимо учитывать, что ставка НДС сама по себе не показывает реальную налоговую нагрузку — при больших расходах с НДС выгодно сохранять право на вычет. Поэтому важно заранее просчитать варианты с разными ставками.
Пример. Предприниматель осуществляет оптовую торговлю. Рассчитаем сумму НДС при выборе разных ставок для следующей ситуации: выручка ИП без НДС за I квартал 2026 составит 16 млн рублей (НДС предъявлен сверху), при этом входящий НДС по закупленным товарам и прочим затратам составит 3 млн рублей.
Вариант 1 — ИП выбрал пониженную ставку НДС 5%.
НДС, предъявленный покупателям, составит 800 тыс. руб. (16 млн руб. * 5%).
Вычеты применить нельзя.
Сумма НДС к уплате в бюджет – 800 тыс. рублей.
Вариант 2 – ИП выбрал стандартную ставку НДС 22%.
НДС, предъявленный покупателям, составит 3 520 тыс. руб. (16 млн руб. * 22%).
Вычеты – 3 млн руб.
Сумма НДС к уплате в бюджет – 520 тыс. рублей (3 520 тыс. руб. – 3 000 тыс. руб.).
Вывод: при существенной доле вычетов ставка 22 % может быть выгоднее специальной.
Важно учитывать, что при выборе специальных ставок НДС (5%/7%) их придется применять в течение трех лет. Тем, кто впервые перешел на пониженные ставки в 2026 году, разрешили вернуться к общей ставке 22% в течение первого года (п. 9 ст. 164 НК).
Порядок работы с НДС для ИП на УСН
Уведомлять налоговую о начале начисления НДС или применении специальных ставок не требуется. Она узнает о выбранной ставке из декларации.
Если ИП становится плательщиком НДС, у него возникают стандартные обязанности:
начисление НДС при реализации товаров, работ или услуг;
выставление счетов-фактур с выделением НДС;
ведение книги продаж и книги покупок;
сдача деклараций по НДС — ежеквартально, в электронном виде;
уплата НДС в установленные сроки — налог можно уплачивать равными частями в течение следующего квартала.
Пример. По итогам I квартала 2026 года Предприниматель рассчитал сумму НДС к уплате — 720 тыс. рублей.
Данную сумму он указывает в декларации за I квартал, которую необходимо сдать до 27 апреля 2026 (поскольку 25 апреля — выходной).
При этом уплачивать полученную сумму налога ИП сможет тремя частями: по 240 тыс. рублей в срок до 28 апреля, 28 мая, 29 июня 2026.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
На что ИП стоит обратить внимание уже сейчас
Чтобы обязанность уплачивать НДС не стала неожиданностью, предпринимателям на УСН важно регулярно отслеживать накопленный с начала года доход.
И в случае приближения его размера к лимиту рекомендуем заранее:
Проанализировать, какая ставка НДС будет экономически оправданной для вашего бизнеса.
Пересмотреть договоры с контрагентами и формирование цен, при необходимости подписать дополнительные соглашения.
Подготовить кассовую технику к переходу на НДС — настроить указание НДС в кассовых чеках.
Обновить учетную систему и скорректировать необходимые настройки.
Настроить ЭДО — обеспечить возможность электронной сдачи деклараций и отправку счетов-фактур контрагентам.
