Как ИП на УСН работать с НДС в 2026 году: кто должен платить налог, освобождение, порядок

Кто из ИП на УСН обязан платить НДС в 2026 году

Ключевой критерий — размер дохода: с 1 января 2026 года ИП на УСН становится плательщиком НДС, если его доход за предыдущий календарный год превысил 20 млн рублей.

Доходы для расчета лимита определяются по правилам УСН — кассовым методом, по мере поступления денег на банковский счет или в кассу предпринимателя. Если ИП наряду с УСН работает по патенту, при расчете лимита он должен учесть все свои доходы, в том числе по патентной деятельности.

Если доход за 2025 год не превышает указанного лимита, предприниматель продолжает пользоваться освобождением от уплаты НДС в течение 2026 года (п.1 ст. 145 НК). Новые ИП также освобождаются от уплаты НДС, пока их доходы не достигнут 20 млн рублей.

Важно учитывать, что законодательством предусмотрено поэтапное снижение лимита на освобождение от НДС:

2026 год — 20 млн руб.

2027 год — 15 млн руб.

2028 год — 10 млн руб.

Таким образом, даже ИП с умеренными оборотами должны заранее оценивать налоговые последствия и быть готовыми к уплате НДС.

Если ИП начал 2026 год с освобождением от НДС, но в течение года его доходы превысили 20 млн рублей, он утрачивает право на освобождение:

статус плательщика НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения (п. 5 ст. 145 НК);

с этого момента необходимо начислять НДС по операциям реализации и выполнять все обязанности налогоплательщика.