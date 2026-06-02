Гарантийные обязательства по 44-ФЗ: обеспечение, размер и порядок исполнения

Что такое гарантийные обязательства по закону № 44-ФЗ

Сфера государственных закупок регулируется законом от 04.05.2013 № 44-ФЗ и основана на принципах открытости, честной конкуренции и единства контрактной системы.

Гарантийные обязательства — это одновременно «страховка» для госзаказчиков и одна из точек входа в тендеры для исполнителей:

Заказчик должен быть уверен, что получит качественный товар или работы.

А если во время эксплуатации товар выйдет из строя или испортятся результаты работ, то исполнитель готов компенсировать ущерб. Решить проблему можно без обращения в суд.

Например, строительная компания выиграла контракт по 44-ФЗ на замену крыши. Работы были выполнены в срок, и заказчик принял результаты. В дождливый сезон крыша начала протекать, в архивном помещении испортились бумаги. На дату приемки невозможно было установить, что работы выполнены некачественно. По контракту действовали гарантийные обязательства: это значит, подрядчик обязан устранить дефекты даже после сдачи объекта.

Гарантийные обязательства по 44-ФЗ устанавливаются обязательно, если предмет контракта связан с поставкой машин или оборудования. В отдельных случаях заказчик может установить это требование на свое усмотрение, чтобы быть уверенным в исполнителе.

Пункт о наличии гарантийных обязательств указывается в тендерной документации — например, в извещении или приглашении на участие в закрытой закупке (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ).