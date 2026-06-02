Гарантийные обязательства по 44-ФЗ: обеспечение, размер и порядок исполнения

Гарантийные обязательства — это подтверждение, что поставщик берет на себя обязательства по обслуживанию товара, ремонту или восстановлению результатов работ после приемки по контракту.
Гарантийные обязательства всегда включаются в контракты, связанные с поставкой машин и оборудования. В остальных случаях — на усмотрение заказчика.
Заказчики могут установить в контракте требование об обеспечении гарантийных обязательств. У исполнителя есть выбор — внести обеспечение своими деньгами или оформить независимую (банковскую) гарантию.
Что такое гарантийные обязательства по закону № 44-ФЗ
Сфера государственных закупок регулируется законом от 04.05.2013 № 44-ФЗ и основана на принципах открытости, честной конкуренции и единства контрактной системы.
Гарантийные обязательства — это одновременно «страховка» для госзаказчиков и одна из точек входа в тендеры для исполнителей:
Заказчик должен быть уверен, что получит качественный товар или работы.
А если во время эксплуатации товар выйдет из строя или испортятся результаты работ, то исполнитель готов компенсировать ущерб. Решить проблему можно без обращения в суд.
Например, строительная компания выиграла контракт по 44-ФЗ на замену крыши. Работы были выполнены в срок, и заказчик принял результаты. В дождливый сезон крыша начала протекать, в архивном помещении испортились бумаги. На дату приемки невозможно было установить, что работы выполнены некачественно. По контракту действовали гарантийные обязательства: это значит, подрядчик обязан устранить дефекты даже после сдачи объекта.
Гарантийные обязательства по 44-ФЗ устанавливаются обязательно, если предмет контракта связан с поставкой машин или оборудования. В отдельных случаях заказчик может установить это требование на свое усмотрение, чтобы быть уверенным в исполнителе.
Пункт о наличии гарантийных обязательств указывается в тендерной документации — например, в извещении или приглашении на участие в закрытой закупке (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Из чего состоят гарантийные обязательства
В широком смысле гарантийные обязательства подразумевают обслуживание товара или объекта работ после приемки. Устанавливаются четкие обязанности для исполнителя и сроки. Точнее понять суть гарантии помогают ее элементы:
Гарантия качества — подтверждение, что товар или результаты работ останутся надлежащего качества в течение всего срока эксплуатации. А если что-то сломается или выйдет из строя, то исполнитель бесплатно исправит неполадки.
Гарантийный срок — промежуток времени, в течение которого действуют обязательства исполнителя: обслуживать товар, проводить ремонты и восстановления.
Объем предоставления гарантий — перечень неполадок и поломок, которые должен исправлять исполнитель. Гарантия распространяется на товар, работы целиком или на отдельные комплектующие.
Гарантийное обслуживание — обязанность исполнителя чинить товар или переделывать результаты работ.
В чем отличия между ОГО и ОИК
Обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) и обеспечение исполнения контракта (ОИК) — это два разных вида обеспечительных мер в госзакупках. На практике поставщики их нередко путают.
Оба обеспечения предоставляются собственными деньгами или независимой гарантией, но между ними есть и серьезные отличия. Сравнили ОГО и ОИК в таблице:
Критерий
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение исполнения контракта
Обязательство
Обслуживание товара, ремонт и восстановление результатов работ после подписания документов о приемке
Поставка товара, оказание услуг или выполнение работ
Сроки
До приемки, когда контракт почти исполнен
До заключения контракта и начала работ
Размер
Не более 10% от НМЦК
От 5 до 30% от НМЦК
Гарантия качества — это только часть инструмента «страховки», которым пользуются госзаказчики по 44-ФЗ. В дополнение заказчик может прописать в контракте условие об обеспечении гарантийных обязательств (ОГО). Соглашаясь на финансовое обеспечение, поставщик подтверждает, что берет на себя обязательства по обслуживанию товара, ремонту и устранению неполадок в течение установленного срока гарантии.
У поставщиков есть на выбор два способа предоставления обеспечительной меры (ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ):
Собственными деньгами. Поставщик вносит деньги на счет заказчика. Сумма временно «замораживается» до окончания срока обслуживания. Деньги останутся у заказчика, если исполнитель нарушит обязательства. Если нарушений не будет, то деньги вернутся поставщику.
Независимой (банковской) гарантией. Это документ, который выдают банки или другие организации по ч. 1 ст. 45 закона № 44-ФЗ. Чаще всего участники закупок обращаются в банки, которые выступают в роли гаранта. Если исполнитель не выполнит обязательства, то банк выплатит компенсацию заказчику.
Участник закупки выбирает способ на свое усмотрение. Например, независимую гарантию выгодно оформлять компаниям и ИП, которые не хотят брать деньги из оборота на обеспечение гарантийных обязательств. Внести ОГО собственными деньгами разумно, если бизнес участвует в тендерах нечасто, есть свободные средства и срок исполнения контракта небольшой.
Во время гарантийного срока разрешается менять способ предоставления обеспечительной меры: собственные средства (депозит) заменить на независимую гарантию и наоборот. Также взамен старой НГ можно предоставить новую гарантию, оформленную в этом же или другом банке (ч. 7 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Заказчики устанавливают сумму обеспечения гарантийных обязательств самостоятельно и указывают ее в тендерной документации. Размер ОГО не должен превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Например, институт заключил контракт на поставку компьютеров. Стартовая цена госконтракта — 1 млн руб. Максимально допустимый размер ОГО — 100 тыс. руб. (10% от НМЦК).
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после окончания работ — деньгами или независимой гарантией. Только после этого заказчик сможет подписать документы о приемке (ч. 7.1 ст. 94 закона № 44-ФЗ). В интересах поставщика — не нарушать условия договора о предоставлении ОГО.
Рекомендация: выбор банка и оформление независимой гарантии лучше не откладывать на последний день. Банкам требуется время на оценку поставщика и вынесение решения. В случае отказа придется обращаться в другой банк. В результате можно упустить сроки подачи заявки на выгодный тендер. Оптимальный срок оформления НГ — за 2–3 недели до участия закупке.
В договоре заказчик прописывает срок, на который требуется обеспечение. Независимая гарантия должна не менее чем на один месяц превышать срок обязательств (ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ). Чтобы рассчитать срок действия независимой гарантии, нужно посмотреть на срок действия договора и срок гарантийных обязательств.
Например, поставщик заключил контракт по 44-ФЗ, который действует до 31 августа 2026 года. Срок действия гарантийных обязательств — еще один год. Поставщику нужно получить независимую гарантию, которая будет действовать минимум до 30 сентября 2027 года.
В случае, если поставщик предоставлял ОГО собственными средствами, то заказчик обязан вернуть деньги после выполнения гарантийных обязательств. На это заказчикам отведены четкие сроки:
30 дней — если закупка проводилась на общих основаниях;
15 дней — если закупка осуществлялась с преимуществом для малого бизнеса и СОНКО по ч. 3 ст. 30 закона № 44-ФЗ.
В некоторых случаях обеспечение гарантийных обязательств не применяется. Об этом — ниже.
Освобождение от обеспечения
Закон устанавливает случаи, когда ОГО не применяется в закупках по 44-ФЗ. Например, если заказчик заключает контракт:
С казенным учреждением.
С организацией, которая оказывает услугу по выдаче кредита (банк или другая кредитная организация).
С поставщиком из числа СМП или СОНКО — если закупка проводится с преимуществом для этих категорий. Исполнителю нужно подтвердить свой опыт работы в госзаказе.
Основание — ч. 8 ст. 96 закона № 44-ФЗ.
Для подтверждения опыта поставщик должен дать ссылки на реестр контрактов. Заказчик проверяет информацию на соответствие критериям:
наличие у поставщика минимум трех исполненных контрактов за последние три года;
сумма исполненных контрактов превышает начальную стоимость текущей закупки;
в отношении прошлых контрактов не применялись неустойки.
Основание — ч. 8.1 ст. 96 закона № 44-ФЗ.
Какие ошибки допускают поставщики и заказчики
Контракт с гарантийными обязательствами требует от сторон внимательности и правильного исполнения своих обязанностей. И поставщики, и заказчики могут допустить ошибки.
Ошибка 1. Участники закупок предоставляют гарантии со сроками действия, которые не превышают на месяц гарантийные обязательства. Заказчики вынуждены отклонять такие обеспечения.
Ошибка 2. Размер гарантии устанавливается на весь срок. Из-за этого нельзя со временем снизить размер обеспечения.
Ошибка 3. Заказчики упускают сроки возврата денег, внесенных поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств. В законе 44-ФЗ установлены четкие сроки: 30 дней на возврат обеспечения, если закупка проводилась на общих основаниях, и 15 дней, если поставщик из числа СМП или СОНКО.
Часто задаваемые вопросы
Заказчики обязаны установить гарантийные обязательства в контрактах на поставку машин и оборудования. В остальных случаях — на усмотрение заказчика: если на срок эксплуатации требуется обслуживание товара, ремонт или восстановление результатов работ.
Что такое обеспечение гарантийных обязательств?
Это финансовый механизм защиты от недобросовестных исполнителей. Поставщики могут предоставить ОГО собственными деньгами или независимой гарантией. Для заказчика — это заверение, что товар будет обслуживаться в течение установленного срока.
Кто из поставщиков освобождается от обеспечения по 44-ФЗ?
Обеспечение не применяется в отношении поставщиков, перечисленных в ч. 8 ст. 96 закона № 44-ФЗ. Исполнители из числа СМП и СОНКО освобождаются от обеспечения, если подтвердят свой опыт работы в госзаказе.
Должен ли заказчик согласовать проект независимой гарантии?
Заказчики не обязаны проводить предварительные проверки НГ. Взаимодействовать с банком для оформления независимой гарантии в соответствии с требованиями тендерной документации — это задача поставщика. Поступившую независимую гарантию (не проект, а сам документ) заказчик рассматривает в течение трех рабочих дней. Несоответствующие требованиям гарантии отклоняются (ч. 5, 6 ст. 45 закона № 44-ФЗ).
Какой способ обеспечения ГО выгоднее — деньги или независимая гарантия?
Если у бизнеса есть свободные оборотные средства, которые можно изъять без ущерба для деятельности, то деньги — это оптимальный вариант. Чаще всего участники закупок используют независимые гарантии от банков. Заказчики также охотнее работают с НГ, так как в роли гаранта выступает финансовая организация.
