Чем отличается эквайринг от онлайн-кассы

Эквайринг — банковская услуга, с помощью которой бизнес принимает оплату картами. В магазине для этого используют POS-терминал: покупатель прикладывает карту или смартфон, банк обрабатывает платеж, а затем перечисляет деньги продавцу.

Онлайн-касса — контрольно-кассовая техника (ККТ), которая фиксирует расчеты, формирует фискальные чеки и передает сведения в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Она используется не только при безналичной оплате, но и при расчетах наличными.

Основные различия:

Ситуация Эквайринг Онлайн-касса Покупатель платит картой Проводит банковскую операцию Формирует фискальный чек Покупатель платит наличными Не используется Фиксирует расчет и формирует чек Продавец проверяет операцию Видит сведения о платеже в банковской системе Получает данные о продаже, включая товары, количество и стоимость Покупателю выдают документ Слип — подтверждение банковской операции Кассовый чек — подтверждение расчета с фискальными реквизитами Бизнес подключает оборудование Заключает договор с банком на эквайринг Регистрирует ККТ в ФНС и подключает ОФД, кроме предусмотренных законом исключений

Слип терминала и кассовый чек легко перепутать. Оба могут быть напечатаны на термобумаге, но содержат разные сведения. На слипе обычно указаны сумма оплаты, дата операции и часть номера банковской карты. В фискальном чеке — наименования товаров, цены, данные продавца, регистрационный номер ККТ, фискальные реквизиты и QR-код.