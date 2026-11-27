Что такое счет 51 в бухгалтерском учете

Счет 51 «Расчетные счета» обобщает информацию о наличии и движении денег в рублях на расчетных счетах организации в банках. Это следует из инструкции по применению Плана счетов.

Счет 51 — активный. Дебетовое сальдо показывает остаток денег на расчетных счетах. Поступления отражают по дебету, списания — по кредиту.

Если у организации несколько расчетных счетов, в том числе в одном банке, аналитический учет ведите по каждому договору банковского счета отдельно. Так вы сверите данные бухучета с банковскими выписками по каждому банку.

Остаток по каждому расчетному счету в аналитическом учете должен совпадать с остатком в соответствующей банковской выписке на ту же дату. Общее сальдо счета 51 равно сумме остатков по всем учитываемым на нем расчетным счетам.