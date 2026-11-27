Самое главное:
Организации учитывают движение денег в рублях на расчетных счетах на счете 51. ИП, освобожденные от бухучета, применять этот счет не обязаны.
Дебет счета 51 — поступления, кредит — списания.
Основание для записи в учете — банковская выписка с платежными документами.
Комиссии банка за расчетно-кассовое обслуживание списывайте на счет 91.
Ошибки в проводках по счету 51 искажают отчетность и вызывают вопросы у ФНС.
Что такое счет 51 в бухгалтерском учете
Счет 51 «Расчетные счета» обобщает информацию о наличии и движении денег в рублях на расчетных счетах организации в банках. Это следует из инструкции по применению Плана счетов.
Счет 51 — активный. Дебетовое сальдо показывает остаток денег на расчетных счетах. Поступления отражают по дебету, списания — по кредиту.
Если у организации несколько расчетных счетов, в том числе в одном банке, аналитический учет ведите по каждому договору банковского счета отдельно. Так вы сверите данные бухучета с банковскими выписками по каждому банку.
Остаток по каждому расчетному счету в аналитическом учете должен совпадать с остатком в соответствующей банковской выписке на ту же дату. Общее сальдо счета 51 равно сумме остатков по всем учитываемым на нем расчетным счетам.
Первичные документы по операциям с расчетным счетом
Каждую операцию по расчетному счету подтверждайте первичным документом. Без документа проводка не имеет основания.
Документ
Назначение
Основание
Платежное поручение
Распоряжение клиента банку перевести деньги со счета
Платежное требование
Распоряжение получателя денег списать сумму со счета плательщика
Банковская выписка
Подтверждает все поступления и списания за период
Внутренний документ банка
Инкассовое поручение
Списание средств в бесспорном порядке: налоги, решения суда
Платежное поручение
Платежное поручение — распоряжение владельца счета банку перевести определенную сумму на счет получателя. Документ оформляйте по форме из положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П.
С помощью платежных поручений оформляют:
оплату товаров, работ, услуг поставщикам;
перечисление налогов и страховых взносов в бюджет;
возврат кредитов и уплату процентов;
выплату заработной платы сотрудникам;
прочие расходные операции.
При приеме платежного поручения банк проверяет достаточность средств. Если денег не хватает, по общему правилу распоряжение возвращают. В очередь не исполненных в срок его помещают в случаях, предусмотренных законодательством или договором с банком.
Банковская выписка
Банковская выписка — основной документ, на основании которого бухгалтер отражает операции по счету 51. Выписка содержит:
входящий и исходящий остаток;
перечень операций за период с датой, суммой, с реквизитами плательщика или получателя и назначением платежа;
ссылки на номера платежных документов.
Операции в бухучете отражайте по дате списания или зачисления денег банком, а не по дате формирования платежного поручения. Это принципиальный момент, который часто вызывает ошибки.
Типовые проводки по поступлению денег на расчетный счет
Самые распространенные проводки по дебету счета 51.
Операция
Дебет
Кредит
Пояснение
Поступила оплата от покупателя
51
62
Погашена дебиторская задолженность
Получен аванс от покупателя
51
62 (субсчет «Авансы полученные»)
Предоплата в счет будущей поставки
Возврат предоплаты от поставщика
51
60 (субсчет «Авансы выданные»)
Поставщик вернул неиспользованный аванс
Наличные из кассы внесены и зачислены на расчетный счет одной датой
51
50
Самостоятельное внесение
Поступление с другого расчетного счета
51
57
Переводы в пути между счетами
Зачислены проценты на остаток
51
91.01
Прочий доход организации
Получен кредит или заем
51
66 (67)
Краткосрочный (долгосрочный) заем
Возврат переплаты по налогу
51
68
Возврат из бюджета
Внесен вклад в уставный капитал
51
75
Оплата доли участником
Типовые проводки по списанию денег с расчетного счета
Самые распространенные проводки по кредиту счета 51.
Операция
Дебет
Кредит
Пояснение
Оплата поставщику за товары, работы, услуги
60
51
Погашена кредиторская задолженность
Перечислен аванс поставщику
60 (субсчет «Авансы выданные»)
51
Предоплата в счет будущей поставки
Возврат аванса покупателю
62 (субсчет «Авансы полученные»)
51
Расторжение договора, возврат предоплаты
Перечислен ЕНП
68 (ЕНС)
51
Перечисление денег на единый налоговый счет в качестве единого налогового платежа
Перечислена заработная плата
70
51
Выплата на карты сотрудников
Выданы деньги под отчет
71
51
Перевод на карту подотчетного лица
Комиссия банка за РКО
91.02
51
Прочий расход
Погашение кредита или займа
66 (67)
51
Возврат основного долга
Перевод на другой расчетный счет
57
51
Переводы в пути
Оплата по претензии контрагенту
76
51
Урегулирование спора
Учет банковских комиссий за расчетно-кассовое обслуживание
Банки взимают комиссии за обслуживание расчетного счета: ежемесячную плату по тарифу, комиссию за каждый платеж, за снятие наличных, за внесение средств.
Комиссии за РКО списывайте проводкой — Дт 91.02 Кт 51.
Банки списывают комиссию тремя способами:
автоматически при каждой операции — комиссия идет отдельной строкой в выписке;
периодически по итогам месяца по тарифному плану, например ежемесячная плата за пакет услуг;
единовременно при отдельных операциях, не входящих в пакетное обслуживание.
На УСН «доходы минус расходы» банковские комиссии учитывайте в составе расходов по ст. 346.16 НК. Комиссию подтвердите банковской выпиской.
Если хотите сравнить расходы на РКО, изучите пакеты Ак Барс Банка. Открытие расчетного счета бесплатное, а обслуживание может стоить 0 рублей в месяц при выполнении условий выбранного тарифа. В пакетах предусмотрены платежи, корпоративные карты и снятие наличных без комиссии в пределах установленных лимитов.
Особенности учета отдельных операций по расчетному счету
Кроме стандартных платежных поручений, есть операции с нюансами: СБП, эквайринг и переводы между своими счетами. Разберем каждую.
Оплата через СБП
Расчеты через Систему быстрых платежей растут. Через СБП бизнес может принимать оплату от покупателей и проводить доступные переводы. Комиссия зависит от вида операции, категории деятельности и тарифа банка. Прием оплаты от физлиц через СБП обычно обходится дешевле карточного эквайринга, но сравнивать нужно конкретные тарифы.
В бухучете операции через СБП отражайте стандартными проводками по счету 51. Разница — в назначении платежа и скорости зачисления. Бухгалтеру важно убедиться, что в выписке платеж корректно идентифицирован и привязан к договору с контрагентом.
Эквайринг и удержание комиссии
Ниже показан вариант удержания комиссии до зачисления денег для организации, имеющей право на вычет НДС по услугам банка. Проводки по себестоимости и НДС с самой продажи в таблице не рассматриваются.
Операция
Дебет
Кредит
Признана выручка от продажи
62
90.01
Отражена оплата покупателем через эквайринг
57
62
Зачислены деньги за вычетом комиссии
51
57
Отражена удержанная комиссия, включая НДС, в расчетах с банком
76
57
Учтена стоимость услуг банка без НДС
91.02
76
Выделен предъявленный банком НДС
19
76
НДС принят к вычету при выполнении условий
68, субсчет НДС
19
Если комиссия удержана до зачисления выручки, ее удержание не отражают по кредиту счета 51. В таблице для расчетов с банком использован счет 76. Если банк списывает вознаграждение отдельной операцией с расчетного счета, в учете отражают фактическое списание по кредиту счета 51.
Удержанная комиссия банка не уменьшает сумму выручки. Предъявленный покупателю НДС исключают из налоговых доходов по правилам НК. Возможность учесть комиссию в расходах зависит от налогового режима: на УСН «доходы» она налоговую базу не уменьшает, а на УСН «доходы минус расходы» учитывается при выполнении установленных условий.
Предъявленный банком НДС учитывают отдельно. При наличии права на вычет и выполнении установленных условий его принимают к вычету. Если права на вычет нет, налог учитывают в стоимости услуги или расходах по применимым правилам. Приведенная таблица показывает вариант с вычетом НДС.
Переводы между собственными расчетными счетами
Если даты списания денег с одного расчетного счета и зачисления на другой не совпадают, перевод отражают через счет 57 «Переводы в пути»:
Дт 57 Кт 51 — деньги списаны со счета отправителя;
Дт 51 Кт 57 — деньги зачислены на счет получателя.
Если списание и зачисление отражаются одной датой, возможна проводка Дт 51 по счету-получателю Кт 51 по счету-отправителю.
5 ошибок в учете операций по расчетному счету
1. Операция отражена по дате платежного поручения, а не по дате списания. Платежное поручение отправили 28-го числа, а списание произошло 29-го или 1-го числа следующего месяца. В учете операцию отражайте по дате из банковской выписки.
2. Путаница с авансами. Некоторые бухгалтеры признают полученную от покупателя предоплату текущей выручкой. До фактической отгрузки товаров или оказания услуг эти деньги — кредиторская задолженность и учитываются на субсчете «Авансы полученные» счета 62. Выданный поставщику аванс нельзя сразу списать в расходы. Его учитывают как дебиторскую задолженность на счете 60. После исполнения поставщиком обязательств аванс зачитывают, а полученные товары, работы или услуги отражают как актив или расход по применимым правилам учета.
3. Комиссия банка не отражена в учете. Если банк списывает комиссию автоматически, бухгалтер иногда забывает провести ее отдельной проводкой. Это занижает расходы и искажает финансовый результат.
4. Нет сверки выписки с учетными данными. Регулярная сверка сальдо по счету 51 с банковской выпиской помогает вовремя выявить неучтенные операции или ошибочные записи.
5. Контрагент не проверен перед оплатой. Перевод денег сомнительному контрагенту может привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания и отказу в операциях по счету. Банки и налоговые органы мониторят операции на признаки транзитности, обналичивания и других действий, которые говорят о нелегальной деятельности или нарушении закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Как упростить учет операций по расчетному счету
Ручной ввод проводок по каждой банковской операции требует много времени и повышает риск ошибок. Современные банковские сервисы автоматизируют процесс.
Ак Барс Банк предлагает четыре пакета РКО с разным количеством счетов, платежей и корпоративных карт. Обслуживание может быть бесплатным при выполнении условий выбранного пакета.
Бизнесу также доступны онлайн-бухгалтерия и сервис проверки контрагентов в интернет-банке: он оценивает риски при создании платежного поручения и предупреждает о возможных последствиях.
После онлайн-заявки банк предлагает получить реквизиты счета через пять минут; порядок завершения открытия и подписания документов уточняйте в банке.
Что важно знать об операциях по расчетному счету
Счет 51 «Расчетные счета» — основной счет для безналичных операций в рублях. Дебет — поступления, кредит — списания.
Основание для проводок — банковская выписка с платежными документами.
Операции отражайте по дате списания или зачисления банком, а не по дате платежного поручения.
Комиссии за РКО списывайте на счет 91, субсчет «Прочие расходы».
Ежемесячно сверяйте сальдо по счету 51 с банковской выпиской. Это полезная процедура внутреннего контроля, которая помогает вовремя найти и исправить расхождения.
Автоматизация учета через банковские сервисы снижает риск ошибок и экономит время бухгалтера.
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