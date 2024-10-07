Как ускорить работу бухгалтерии: 5 способов повысить эффективность

Способ 1. Повышение квалификации сотрудников
Регулярное обучение — залог эффективной работы специалистов практически любого подразделения, и бухгалтерия не является исключением. Напротив, бухгалтерский учет — это та сфера, в которой часто происходят всевозможные изменения: вносятся поправки в действующее законодательство, возникают новые методики и требования.
Сотрудники, которые постоянно повышают свою квалификацию, лучше понимают появляющиеся технологии и методики, находятся в курсе всех новшеств и, соответственно, работают быстрее и эффективнее.
Регулярное повышение квалификации в первую очередь выгодно самому работодателю: высококвалифицированный сотрудник допускает меньше ошибок и в целом работает качественно.
Способ 2. Оптимизация бизнес-процессов
Бухгалтерам, особенно в небольших компаниях, часто приходится выполнять несвойственные им задачи. Иногда проще самостоятельно заняться получением какой-либо информации, чем все-таки добиться ее предоставления коллегами из другого подразделения.
Такой подход действительно может показаться эффективным, но когда подобные ситуации повторяются регулярно, это начинает негативно сказываться на выполнении бухгалтером своих непосредственных обязанностей.
Решить эту проблему помогает аудит всех процессов. Как правило, его результатом становится перераспределение функций между подразделениями и усовершенствование процессов.
Способ 3. Разработка четких правил и процедур
Отсутствие регламентов и инструкций приводит к хаосу: растет количество ошибок, которые могут дорого обойтись бизнесу. Помимо этого организовать работу в такой ситуации достаточно сложно, а, значит, увеличивается риск, что важные задачи будут выполняться несвоевременно или не выполняться вообще.
Практика показывает, что при наличии грамотно составленных и полных регламентов и инструкций производительность труда сотрудников возрастает.
Когда бухгалтер точно знает, что от него требуется и как это сделать, скорость работы заметно увеличивается.
Способ 4. Внедрение ЭДО и электронного архива
Внедрение электронного документооборота (ЭДО) значительно оптимизирует деятельность не только бухгалтерского отдела, но и всей организации в целом. Преимущества этой системы очевидны:
Обработка цифровых документов происходит в несколько раз быстрее по сравнению с бумажными аналогами.
Упрощается отслеживание документации, а поиск нужных файлов в электронном архиве занимает считанные секунды вместо часов.
Возможность одновременной работы нескольких сотрудников с одним документом в режиме реального времени исключает необходимость распечатки материалов.
ЭДО позволяет бухгалтерам подавать отчетность в большинство контролирующих органов в электронном виде. Это освобождает время, ранее затрачиваемое на посещение различных инстанций, для решения более важных задач компании.
Некоторые организации все еще сомневаются в необходимости перехода на ЭДО, ссылаясь на высокую стоимость и длительность процесса внедрения. Однако опыт компаний, уже использующих эту систему, показывает, что она позволяет сэкономить значительные суммы. Также повышение эффективности работы с документами минимизирует риски налоговых нарушений и связанных с ними штрафов.
Способ 5. Автоматизация бухгалтерского учета
Автоматизация помогает избавиться от рутинных задач и наконец-то перестать тратить время на однообразную работу. Это становится возможным за счет внедрения специального программного обеспечения. Такие программные продукты решают сразу несколько наболевших вопросов:
Ускоряют процесс обработки данных.
Экономят ресурсы.
Увеличивают степень точности и надежности данных.
Повышают прозрачность процессов.
Упрощают подготовку отчетности.
Какие направления работы можно автоматизировать? Автоматизации подлежат, как мы уже говорили, рутинные процессы — расчет налогов, заполнение форм и другие подобные действия. В результате выигрывают и сотрудники бухгалтерских служб, и владельцы бизнеса: получать актуальную информацию и контролировать все процессы можно из любой точки.
Один из видов автоматизации — внедрение RPA-роботов
Этот способ повышения эффективности работы бухгалтерии вызывает больше всего вопросов. И если с классической автоматизацией сегодня большая часть профессионального сообщества уже разобралась, то с роботизацией пока сложнее.
RPA — это специальная программа, которая способна имитировать действия человека. Она заставляет программного робота следовать набору инструкций и взаимодействовать с пользовательским интерфейсом.
Роботы RPA нужны для того, чтобы ускорить выполнение рутинной работы. При этом важно понимать, что роботизация и автоматизация — это взаимодополняющие инструменты. Робот может работать вместе с другими решениями, которые уже внедрены в компании, но он не способен заменить, например, программу для автоматизации бухгалтерского и налогового учета.
Компания «Аксиоматика» специализируется на роботизированной автоматизации процессов RPA — это одно из ключевых направлений. Обширный опыт в разработке программного обеспечения и ориентация на результат позволяют предложить клиентам те решения, которые максимально отвечают их потребностям и специфике деятельности.
Как понять, что вашей бухгалтерии нужен робот
Значительную часть рабочего времени бухгалтера занимает выполнение монотонных задач. В результате важные для развития бизнеса вопросы постоянно откладываются на потом: все ресурсы буквально «съедает» рутина. Из-за постоянной работы над однообразными задачами начинают появляться ошибки, а производительность падает.
С подобными ситуациями приходилось сталкиваться каждому бухгалтеру. И если раньше решение было только одно — это расширение штата, то сейчас часть задач — причем тех, которые отнимают много времени — возможно «перераспределить» на робота.
Роботы RPA умеют:
Обрабатывать первичную документацию.
Проводить сверку с контрагентами.
Рассчитывать заработную плату.
Собирать и обрабатывать данные для заполнения отчетов.
Проверять отчетность на соответствие требованиям.
Обрабатывать входящую и исходящую документацию.
Бухгалтер в это время может сконцентрироваться на задачах, выполнить которые робот пока не способен.
Если вы готовы сделать работу своей бухгалтерии более эффективной, компания «Аксиоматика» обеспечит внедрение программных роботов RPA в ваш бизнес. Возможности компании и множество успешно реализованных проектов позволяют браться за решение задач любой сложности, причем по сравнению с «классической» автоматизацией RPA внедряется гораздо быстрее, а стоимость роботов ниже.
Оставляйте заявку, и команда «Аксиоматики» подберет для вас лучшее решение.
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