Что вам грозит за несданную отчетность: от штрафа до вылета из ЕГРЮЛ

Сдача отчетности — это непосредственная обязанность бухгалтера. Бухгалтеров можно сравнить со студентами, которые живут весело от сессии до сессии. Бухгалтеры же радуются от отчетности до отчетности.

Какие сроки сдачи отчетности?

В основном отчетность сдается поквартально. Но для каждой формы собственности и системы налогообложения свои особенности.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО):

При упрощенной системе налогообложения (УСН): оплата налогов производится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего после отчетного периода. IV квартал — исключение: налоги должны быть уплачены до 31 марта, в этот же срок сдается годовая декларация.

При общей системе налогообложения (ОСНО): сроки сдачи отчетности зависят от вида налога:

Декларация по НДС — ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего после отчетного периода.

Налог на прибыль — ежеквартально, до 28 числа месяца, следующего после отчетного периода, годовая — до 28 марта.

Индивидуальный предприниматель (ИП):

При УСН: налоговая декларация сдается 1 раз в год — до 30 апреля. Но налоги уплачиваются ежеквартально.

При ОСНО: декларация по НДС — 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Декларация по форме 3-НДФЛ подается до 30 апреля.

При патентной системе налогообложения сдавать отчетность не требуется. Оплачиваются патент и страховые взносы.

Для организаций и ИП с сотрудниками есть дополнительные ежеквартальные отчеты: расчет 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, 4-ФСС и СЗВ-М.

При условии, что дата уплаты налога или сдачи отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок переносится на первый рабочий день после.

Отчетность сдается обязательно. Предприятия или ИП, не ведущие активную деятельность, могут сдавать единую упрощенную декларацию. Единая упрощенная декларация заменяет отчеты по НДС, налогу на прибыль или УСН. Остальную отчетность нужно сдавать отдельно.

Можно не сдавать 6-НДФЛ (если не было выплат сотрудникам) и декларацию по имуществу (если нет объектов налогообложения). У налогоплательщика есть выбор сдавать нулевые декларации по каждому виду налога или единую налоговую декларацию.

Единую упрощенную декларацию может подать как организация, так и предприниматель.

Но нужно учитывать условия, при которых организация получает право сдачи упрощенной декларации (согласно п. 2 статьи 80 НК и приказу Минфина России от 10.07.2007 № 62н):

Движения средств не должно быть в течение всего отчетного периода ни в кассе, ни на расчетном счете, т.е. остаток средств остается неизменен. Имеется ввиду любой приход и расход по кассовой книге или выписке из банка. Комиссия за ведение расчетного счета или оплата штрафов считается движением средств.

Объект налогообложения по тем налогам, плательщиком которых является предприятие, отсутствует в течение всего отчетного периода. Исключением являются те налоги, по которым организация должна отчитываться только при наличии объекта налогообложения (налог на имущество).

Единая упрощенная декларация сдается до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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Что будет, если не сдать отчетность в срок?

За непредоставление в срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) предусмотрен штраф. Сумма штрафа — 5% от суммы неуплаченного налога взыскивается за каждый месяц просрочки, в том числе неполный месяц.

Максимальная сумма штрафа — 30% от суммы неуплаченного налога.

Минимальная сумма штрафа — 1000 рублей (такая сумма назначается в в.т. при отсутствии нулевой отчетности).

Суммы установлены статьей 119 Налогового Кодекса РФ.

При наличии смягчающих или отягчающих обстоятельств штраф для налогоплательщика может быть уменьшен или увеличен соответственно. Все условия изложены в статьях 112 и 114 НК РФ.

Если резюмировать, смягчающими обстоятельствами считаются сложное финансовое положение лица, привлекаемого к ответственности, тяжелые личные и семейные обстоятельства — размер штрафа уменьшается минимум в 2 раза.

Отягчающими обстоятельствами является повторное совершение налогового правонарушения — размер штрафа увеличивается в 2 раза от первоначальной суммы.

При совершении двух и более налоговых правонарушений одним лицом санкции применяются по отношении к каждому правонарушению в отдельности.

За непредставление в срок документов и иных сведений о налогах и сборах, если это не является нарушением Налогового Кодекса, предусмотрен штраф в размере 200 рублей за каждый документ (согласно статье 126 НК РФ).

За непредоставление в срок документов о прибыли (или убытках) от иностранной организации предусмотрен штраф 500 000 рублей. Сроки предоставления отчетности указаны в п.5 статьи 25.15 НК РФ.

Наказание за самый, казалось, простой и неприметный отчет — СЗВ-М, составляет 500 рублей с человека. Например, не отчитавшись за 20 сотрудников, страхователь получит штраф — 10 000 рублей

За непредоставление отчетности в срок может быть наказано и должностное лицо. Форма наказания — предупреждение или штраф. Возможный размер штрафа от 300 до 500 рублей согласно статье 15.5, статье 23.1 КоАП РФ.

Блокировка расчетного счета организации

Федеральная налоговая служба может заблокировать расчетный счет при просрочке сдачи декларации по НДС, прибыли, имуществу, расчета по страховым взносам или расчета 6-НДФЛ.

Для блокировки достаточно не сдать хотя бы одну декларацию или расчет. Операции по счету приостановят, если срок просрочки — более 20 рабочих дней (п.п.1 п. 3 статья 76 НК РФ).

При этом налоговые органы могут уведомить налогоплательщика о возможной блокировке счета в связи с непредставлением отчетности не позднее, чем за 14 дней до непосредственной блокировки (п. 3.3. ст. 76 НК РФ). Уведомление можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Но обратите внимание, что предупреждение — не обязанность, ФНС может и не высылать уведомление.

Разблокировка счета происходит только после оплаты задолженности и решения налоговой инспекции о разблокировке.

Исключение из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Из ЕГРЮЛ исключаются недействующие организации. Такой считается компания, которая в течение 12 последних месяцев:

не предоставляла какой-либо отчетности по налогам и сборам;

не производила никаких расчетов хотя бы по одному из банковских счетов.

Для индивидуальных предпринимателей условия для исключения из ЕГРИП такие же, только срок больше — 15 месяцев.

Чтобы компания или ИП попали в список на исключение из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должны выполняться оба условия одновременно (пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона о регистрации юридических лиц и ИП). При наличии только одного пункта, например, движения по счетам нет, а нулевая отчетность сдается, организация не может быть исключена из реестра. Поэтому еще раз напоминаем о важности сдачи отчетности, даже если доходов у предприятия не было и, к примеру, деятельность приостановлена.

За наличие задолженностей перед государством организация или ИП также могут быть исключены из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, причем долг в бюджет может быть принят, как безнадежный к взысканию.

При принятии решения об исключении компании из реестров действующих организаций оно публикуется в Вестнике государственной регистрации. В этот момент можно проверить в Вестнике, не начался ли административный процесс исключения (подписка на издание платное, бесплатно узнать об изменениях можно из выписки организации).

При этом никакого другого уведомления для ИП или организации не приходит. Там же прописывается, каким образом можно остановить процесс исключения. По прошествии 3-х месяцев со дня публикации решения, при отсутствии возражений, организация или ИП исключаются из реестра.

Есть еще 2 пункта, при наличии которых организацию или ИП могут исключить из ЕГРЮЛ (ЕГРИП):

Невозможность самостоятельной ликвидации компании из-за отсутствия достаточных средств для процедуры у организации и ее учредителей.

Наличие или внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРНИП) сроком более полугода с момента внесения. Это могут быть сведения об адресе организации, директоре или учредителе. Получить отметку о недостоверности сведений можно, если у организации или ИП есть хотя бы один из шести признаков:

Для организаций зарегистрированных до 01.08.2016:

Генеральный директор возглавляет более 50 иных предприятий. Управляющая компания, выполняющая функции гендиректора, возглавляет более 50 иных юридических лиц. Участник организации числится в более 50 иных компаниях. По адресу компании зарегистрировано более 50 иных организаций. Поступила информация о смерти лица, находящегося на должности генерального директора. Срок дисквалификации лица, занимающего должность генерального директора, не истек.

Для организаций зарегистрированных после 01.08.2016 (отличается количество юридических лиц):

Генеральный директор возглавляет более 5 иных организаций. Управляющая компания, выполняющая функции гендиректора, возглавляет более 20 иных юридических лиц. Участник организации числится в более 10 иных компаниях. По адресу компании зарегистрировано более 10 иных организаций.

5 и 6 пункты аналогичны.

Чтобы вовремя обнаружить отметку о недостоверности, необходимо регулярно проверять выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Это можно сделать на сайте ФНС в специальном сервисе по ссылке https://egrul.nalog.ru/. Важно проверить все разделы выписки.

Если обнаружили отметку, стоит поторопиться — у компании есть 30 дней на внесение изменений в реестр или доказательство достоверности сведений. Срок отсчитывается с того дня, когда налоговая отправила уведомление о недостоверности.

Если не успели в положенный срок, то действия налоговой в случае исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно будет обжаловать в вышестоящей инспекции или через суд.

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Самым неприятным последствием исключения ИП из реестра является запрет на повторную регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в течение трех лет.

Статья 22.4. «Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа» вступила в силу 1 сентября 2020 года как поправка к Федеральному закону № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

После внесения изменений в феврале 2021 года начались массовые исключения индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП, т.к. многие приостановили свою деятельность из-за пандемии и не сдали декларации за 2019 год.

Об исключении предприниматели зачастую узнавали уже по факту и не сразу. Так что напоминаем еще раз, что сдача отчетности обязательна даже при отсутствии деятельности, чтобы избежать подобных ситуаций.

Как сдать отчетность вовремя и не забыть?

Всегда кажется, что забыть про отчетность невозможно. Но сроки везде разные и дел так много, что не успеешь оглянуться, а дата сдачи уже прошла.

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