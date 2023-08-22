Увольнение дистанционного работника по дополнительным основаниям

Дистанционная работа стала неотъемлемой частью современного рынка труда, позволяющей сотрудникам трудиться удалённо, без необходимости ехать в офис. А с новыми возможностями появляются и новые нюансы. В том числе затрагивающие вопросы увольнения дистанционных работников.

В данной статье речь пойдёт об особенностях увольнения сотрудников на удаленке по дополнительным основаниям.

Мы расскажем о том, что может послужить основанием для увольнения, рассмотрим ограничения, которые существуют при увольнении по ст. 312.8 ТК, а также дадим рекомендации по корректному оформлению процесса прекращения трудовых отношений.

Общие основания для увольнения дистанционного работника

Процесс увольнения дистанционных работников во многом аналогичен тому, как это происходит у их офисных коллег. Сотрудники на удаленке также подвержены общим основаниям увольнения, предусмотренным Трудовым кодексом. Вот самые распространённые примеры:

По соглашению сторон (ст. 78 ТК).

Дистанционный сотрудник и работодатель могут совместно принять решение об увольнении. Суть этого основания заключается в том, что обе стороны достигли договорённости о прекращении трудовых отношений — при этом условия увольнения определяются соглашением. Кроме того, может быть предусмотрена компенсация.

По инициативе работника (ст. 80 ТК).

Сотрудник на удалёнке имеет право написать заявление об увольнении по собственному желанию. Согласно закону, он обязан предупредить работодателя за 2 недели. Однако до окончания этого срока работник может передумать и отозвать заявление.

По инициативе работодателя (ст. 81 ТК).

Работодатель вправе уволить дистанционного сотрудника по общим основаниям, предусмотренным ТК.

Эти основания включают в себя изменения в работе организации (ликвидация, сокращение штата), а также факторы, связанные с работником (несоответствие должности, грубые нарушения трудовых обязанностей и другое). При этом увольнение должно соответствовать законодательству и обеспечивать социальную защиту работника.

Важно отметить, что дистанционный сотрудник не может быть уволен за прогулы, так как удаленный формат работы не предполагает привязки к стационарному рабочему месту.

Главным приоритетом в данном случае является выполнение непосредственных трудовых обязанностей и поддержание связи с руководителем и коллегами через интернет или телефон.

Дополнительные основания для увольнения дистанционных работников

Статья 312.8 ТК предоставляет работодателям дополнительные основания для увольнения дистанционных сотрудников.

Эти основания применяются при специфических ситуациях, возникающих в контексте дистанционной работы, и обеспечивают соблюдение прав и интересов как сотрудников, так и работодателей.

1. Отсутствие взаимодействия с работодателем более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины (ч. 1 ст. 312.8 ТК).

Это основание позволяет работодателю реагировать на ситуацию, когда дистанционный сотрудник перестает поддерживать связь с работодателем и не выполняет свои трудовые обязанности.

По статье 312.8 ТК, если сотрудник не вступает в контакт с работодателем более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.

2. Изменение местности выполнения трудовой функции, повлекшее невозможность выполнения обязанностей на прежних условиях (ч. 2 ст. 312.8 ТК).

Актуально в тех случаях, когда дистанционный сотрудник меняет место проживания, и это негативно влияет на его возможность эффективно выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором.

Если изменение местности делает невозможным или затруднительным выполнение обязанностей на прежних условиях (например, из-за разницы во времени, недоступности интернета), работодатель может применить это основание для увольнения.

Особенности увольнения удаленных работников по ст. 312.8 ТК

Увольнение удалённых сотрудников по дополнительным основаниям, предусмотренным статьей 312.8 ТК, имеет свои ограничения и особенности.

Так, при отсутствии взаимодействия с работодателем более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины, дистанционного сотрудника нельзя уволить в период его временной нетрудоспособности, а также в период отпуска. Кроме того, согласно ТК, увольнение по этому основанию не допускается в отношении определённых категорий работников:

беременных женщин;

женщин с ребёнком в возрасте до 3 лет;

одиноких матерей, отцов или опекунов, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида в возрасте до 18;

родителя или опекуна, являющегося кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

родителя или опекуна, являющегося единственным кормильцем ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, которая воспитывает трёх и более малолетних детей, если другой родитель или опекун не трудоустроен.

Кроме того, работников, которым не исполнилось 18 лет, можно уволить по ч. 1 ст. 312.8 ТК лишь при условии, что на это дадут своё согласие соответствующая государственная инспекция труда и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При использовании основания для увольнения дистанционного работника в связи с изменением местности выполнения трудовой функции (ч. 2 ст. 312.8 ТК), необходимо учитывать, что это основание не применяется к сотрудникам, работающим дистанционно на временной основе (непрерывно в течение не более 6 месяцев, либо периодически).

Как сформулировать причины увольнения по ст. 312.8 ТК

Требования ТК о соблюдении точных формулировок причин увольнения зачастую приводит к тому, что кадровики делают в трудовых книжках записи, чуть ли не полностью цитирующие статьи ТК. Это не совсем корректно. Указывая причины увольнения в трудовой, следует избегать лишних подробностей.

Например, можно использовать формулировку: «Уволен в связи с отсутствием без уважительной причины взаимодействия с работодателем более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса работодателя, часть первая статьи 312.8 Трудового кодекса Российской Федерации». Или «Уволен в связи с изменением местности выполнения трудовой функции и невозможностью исполнения обязанностей по трудовому договору на прежних условиях, часть вторая статьи 312.8. Трудового кодекса Российской Федерации».

Приказ об увольнении дистанционного работника следует составлять с использованием таких же формулировок, не перегруженных избыточной информацией.

Какие документы-основания должны быть указаны в приказе об увольнении

В связи с тем, что ТК не дает явных указаний относительно документов, на основании которых можно уволить дистанционного работника, следует руководствоваться логикой.

Для увольнения дистанционного работника из-за отсутствия взаимодействия нужно подтвердить 2 факта: что сотрудник действительно не выходил на связь более двух дней и что у него не было для этого уважительных причин.

Для прекращения трудовых отношений по ч. 1 ст. 312.8 ТК потребуются:

докладная записка (или акт), фиксирующая срок, в течение которого работник не выходил на связь;

уведомление работнику о необходимости предоставить письменные объяснения;

объяснительная записка работника (или акт о непредоставлении письменных объяснений).

В случае изменения местности необходимо зафиксировать невозможность не только выполнения своих должностных обязанностей, но сохранения прежних условий трудового договора.

Например, возникшую необходимость выплаты работодателем районного коэффициента в связи с переездом сотрудника на Крайний Север.

Таким образом, в качестве документов оснований для прекращения трудовых отношений по ч. 2 ст. 312.8 ТК могут быть:

заявление (служебная записка) работника об изменении местности выполнения трудовой функции;

копия листа паспорта с пропиской, справка или иной документ, свидетельствующий об изменении места выполнения трудовой функции.

Все упомянутые документы следует документально оформить и включить в приказ о расторжении трудового договора. Это позволит обеспечить юридическую обоснованность решения и предоставить понятную основу для увольнения дистанционного работника.

Закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ разрешает электронный документооборот с сотрудниками на удаленке, поэтому приказ об увольнении дистанционного работника можно подписать в электронном виде. Однако при этом работодатель обязан выслать бумажный оригинал приказа с уведомлением по почте в течение трёх дней.

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