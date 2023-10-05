ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений

Исследование CNews отражает текущую ситуацию в сегменте Software as a Service («ПО как услуга»). В рейтинге учитывались общая выручка компании, в том числе от продаж в сегменте SaaS. В этом году в рейтинге приняло участие 45 крупнейших компаний России.

По данным исследования, спрос на SaaS в России растет в 2 раза быстрее всего IT-рынка. Из-за импортозамещения спрос на санкционно-независимые отечественные продукты также заметно вырос.

По оценке CNews, большей популярностью на IT-рынке пользуются сервис отчетности, онлайн-бухгалтерии и ЭДО. Более 20 лет ГК «Астрал» активно развивает именно эти направления.

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