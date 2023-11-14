Как сделать отметку о медосмотре в путевом листе по новым правилам

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения, которые устанавливают новый порядок и периодичность проведения медицинских осмотров, а так же разрешают использование данных, полученные от дистанционных медицинских осмотров, для отметки в электронных путевых листах.

Почему отметка о медосмотре в путевом листе обязательна

Этого требуется законодательство. За отсутствие такой отметки предусмотрены штрафные санкции. Компанию оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей, а её руководителя — на сумму до 5 тысяч рублей (п. 2 ст. 12.31.1 КоАП).

Существуют предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

Предрейсовый медицинский осмотр обязателен для всех учреждений, занимающихся эксплуатацией транспорта. Послерейсовый медицинский осмотр должен проводиться транспортными компаниями и организациями, занимающимися автоперевозками пассажиров и опасных грузов.

Это требование медицинской проверки водителей закреплено в законе от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ.

Основная цель предрейсовых медицинских осмотров водителей — выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, которые могут препятствовать выполнению трудовых обязанностей, включая алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также остаточные явления такого опьянения.

Нововведения в правилах заполнения путевого листа

С 1 сентября 2023 года в силу вступили изменения, принятые приказом Минздрава от 30 мая № 266н и законом 629-ФЗ.

По результатам послерейсового осмотра ранее ставилась отметка «прошёл послерейсовый медицинский осмотр», после чего лист подписывал медицинский работник.

По новым правилам в путевом листе должны фиксироваться дата, время и результат медицинского осмотра. Если были выявлены признаки воздействия вредных и/или опасных производственных факторов, острые профессиональные заболевания или отравление, а также признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в отметке указываются соответствующие дополнительные данные.

Согласно закону № 629-ФЗ, при оформлении электронного путевого листа теперь разрешено использовать данные предрейсового и послерейсового осмотров, проведённых дистанционно.

Перед выходом водителя в рейс медработник заполняет Титул 2 — показания предрейсового медосмотра. После заезда в гараж (при пассажирской перевозке) заполняется Титул 6, содержащий данные о послерейсовом медосмотре.

Использование результатов дистанционных медосмотров возможно только в определённых случаях. Например, если проводится медосмотр водителей, занятых организованной перевозкой детских групп или опасных грузов, или если проводится медосмотр водителей, работа которых связана с регулярной перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении по маршрутам, протяжённость которых превышает 300 километров.

Для оформления электронного путевого листа наличие медицинского работника в штате компании необязательно — медицинская организация может быть сторонней, а подписание титулов предрейсового и послерейсового осмотров производить по результатам дистанционного медосмотра.

Таким образом, новые правила позволяют быстро оформлять электронные путевые листы, даже если у компании в штате нет своего медработника.

Сервисы удаленного медосмотра — в помощь

По мнению Максима Владимирова, исполнительного директора MedPoint24, сервисы дистанционного медицинского обследования способствуют экономии различных видов ресурсов.

Во-первых, это деньги: содержание собственного медицинского персонала и специализированных кабинетов обходится значительно дороже, чем использование подобных сервисов. Эта экономия сразу же сказывается на финансовом состоянии компании.

Во-вторых, это время: дистанционный медосмотр занимает всего около трёх минут, что в пять раз быстрее обычного осмотра. Это исключает возможность влияния человеческого фактора на объективность результатов.

Наконец, это сохранение человеческих ресурсов: высококвалифицированные специалисты являются ценным активом компании.

Работодателям важно сохранить их и не тратить время и деньги на поиск и обучение новичков. Сервисы дистанционного медосмотра предоставляют ценную информацию о состоянии здоровья сотрудников и позволяют управлять рисками.

Для оперативной передачи электронных медицинских документов через единую государственную информационную систему (ГИС ЭПД) необходимо подключиться к этой системе. Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся на электронном документообороте (ЭДО), предлагает пользователям системы 1С подключить свои продукты к обмену данными через сервис 1C-ЭПД. Для внесения данных в документы перевозчика медицинской компании необходимо пройти авторизацию в системе.

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