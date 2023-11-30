Кейс ООО «АНГИЛ-ТРАНС»: Грузоперевозки с Астрал.ЭДО

Мы поговорили с представителями компании и выяснили, как они решили внедрить сервис электронного документооборота, какие проблемы с помощью него удалось решить и как поменялся к лучшему весь процесс работы.

Компания ООО «АНГИЛ-ТРАНС» более 20 лет предоставляет услуги грузоперевозки и логистики по всей территории РФ. С сервисом Астрал.ЭДО компания познакомилась в 2021 году.

Как все начиналось

Самой большой проблемой для нас была даже не рассылка документов, а получение подписанных экземпляров от клиентов.

Нам удалось получить все неподписанные за два года документы весьма простым способом: отправив их по ЭДО «ленивым» клиентам, которые не хотели отправлять нам наши экземпляры почтой. Их просто подписали, и нет проблем!

Маленькие проблемы компаний грузоперевозки

У транспортных компаний передача документов и их количество — больной вопрос. Заказчики оплачивают оказанные услуги после получения оригиналов документов спустя 10 рабочих дней. Ранее все документы передавались почтой или курьером. Сроки оплаты в связи с этим отодвигались значительно. Внедрение ЭДО с заказчиками было приоритетной задачей.

Для этой цели выбрали сервис Астрал.ЭДО. Хоть в 2021 году он не был таким продвинутым, как сегодня, но всегда хорошо работала техподдержка, и разработчики прислушивались к пожеланиям клиентов.

У нас при внедрении ЭДО больше проблем возникало с убеждением клиентов перейти на электронный документооборот, чем с технической стороной вопроса. Постепенно все большая часть заказчиков перешла на электронные документы. На данный момент 95% клиентов, даже маленькие фирмы и ИП предпочитают получать от нас электронные документы.

Сроки оплаты наших услуг значительно сократились, как и расходы на отправку документации. С поставщиками также стало проще. Уменьшили мы и расход бумаги, внесли свой вклад в сохранение лесов.

Что в результате

Астрал.ЭДО — наш надежный и удобный ресурс электронного документооборота с контрагентами. Он постоянно развивается и становится все более совершенным, не теряя при этом доступности по цене. В следующем году нам предстоит внедрение электронных транспортных накладных в документооборот. Думаю с Астрал.ЭДО этот процесс пройдет легко.

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