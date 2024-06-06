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Локальные нормативные акты

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Большинство работодателей должны принимать ЛНА, но не все из них обязательные. Рассказываем, какие ЛНА должны быть в каждой компании, и какие работодатели могут их не утверждать.
Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие ООО обязаны принимать ЛНА

Ответ — компании, в которых работает хотя бы один сотрудник по трудовому договору. Исключение — микропредприятия, которые заключают трудовые договоры с сотрудниками по форме, утвержденной постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858. В такой ситуации все положения, которые обычно указывают в ЛНА, прописывают в трудовом договоре.

Какие ЛНА должны быть у каждого ООО

Универсального перечня ЛНА в законе нет. Иногда в ТК или других НПА прямо указано, что всем работодателям необходимо принять конкретный ЛНА — именно о них расскажем ниже. Но бывает, что необходимость принятия ЛНА возникает в связи со спецификой деятельности или организацией труда в компании.

Например, если в компании есть конфиденциальная информация, которая подлежит защите, работодатель издает положение о коммерческой тайне (ст. 11 закона № 98-ФЗ). В других случаях издавать такой ЛНА не нужно.

Правила внутреннего трудового распорядка

Это ЛНА, который закрепляет, как организованы трудовые отношения между работодателем и его сотрудниками. Например, в нем обязательно прописывают (ч. 4 ст. 189 ТК):

  • правила приема и увольнения работников;

  • права, обязанности и ответственность сотрудников и работодателя;

  • время работы и отдыха;

  • меры поощрения и взыскания.

Дополнительно в нем можно прописать и другие правила — например, ввести дресс-код для сотрудников и запретить им грубо общаться с коллегами и клиентами (письмо Роструда от 18.03.2021 № ПГ/04981-6-1, письмо Минтруда от 16.09.2016 № 14-2/В-888).

Положение об оплате труда

Этот ЛНА устанавливает систему оплату труда в компании: определяет размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера. Правила премирования можно прописать и в другом ЛНА — например, в самостоятельном положении о премировании или ПВТР (Руководство, утв. приказом Роструда от 11.11.2022 № 253).

Штатное расписание

Специалисты Роструда признают этот документ локальным актом, который закрепляет, каким образом распределены трудовые обязанности между всеми сотрудниками компании (письмо Роструда от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1). В него включают такие сведения:

  • информацию о структурных подразделениях компании;

  • число сотрудников в каждом подразделении;

  • их должности, специальности и профессии;

  • размеры должностных окладов.

Есть одна особенность: поскольку штатное расписание непосредственно не связано с трудовой деятельностью сотрудника, знакомить его с таким ЛНА необязательно. Исключение — если такая обязанность работодателя закреплена в его ЛНА, коллективном договоре, соглашениях (письмо Роструда от 15.05.2014 № ПГ/4653-6-1).

Чтобы не тратить время на разработку штатного расписания, работодатель вправе использовать форму № Т-3, утвержденную постановлением Госкомстата от 05.01.04 № 1.

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График отпусков

Этот документ также признают локальным актом (ч. 1 ст. 123 ТК, письмо Роструда от 15.02.2021 № ПГ/01488-6-1). В нем указывают, какие сотрудники, в какой момент и на какое время идут в отпуск. Документ обязателен и для работодателя, и для его сотрудников, стороны трудового договора не могут проигнорировать его положения.

Обычно работодатели используют унифицированную форму № Т-7, утвержденную постановлением Госкомстата от 05.01.04 № 1. Но можно разработать собственную форму. Главное — прописать выбранный вариант в учетной политике компании.

Положение об обработке персональных данных

Такой документ может называться иначе. Главное, чтобы в нем были зафиксированы правила работы с персональными данными сотрудников: как их получать, хранить, передавать, защищать и уничтожать (ст. 86 ТК).

Закон о персональных данных устанавливает конкретные требования к содержанию ЛНА компании — они перечислены в п. 2 ч. 1 ст. 18.1 закона № 152-ФЗ. Так, необходимо включить в ЛНА:

  • все цели обработки персональных данных;

  • категории и перечень персональных данных, которые обрабатывают для достижения каждой из целей;

  • категории субъектов таких данных;

  • способы и сроки обработки и хранения данных;

  • правила их уничтожения.

В остальном работодатель вправе дополнить содержание ЛНА положениями, которые требуются с учетом специфики его деятельности (письмо Роскомнадзора от 19.10.2021 № 08-71063). Например, обычно в положение об обработке персональных данных включают и нормы об их защите — это позволяет не множить ЛНА в этой области.

ЛНА в сфере противодействия коррупции

Закон № 273-ФЗ напрямую не обязывает организации принимать ЛНА для предупреждения коррупции. По закону компания должна принимать меры в этой сфере, а в ст. 13.1 закона № 273-ФЗ даже закреплен их примерный перечень. Но в законе не указано, каких действий организации будет достаточно для соблюдения нормативных требований.

На практике организации обычно принимают кодекс этики и служебного поведения сотрудников, а также ЛНА, где прописывают, какие процедуры и мероприятия реализует компания для предупреждения коррупции. Его можно назвать антикоррупционной политикой или положением о противодействии коррупции.

В качестве опоры и подсказки при разработке ЛНА можно использовать Методические рекомендации Минтруда. В него можно включить нормы о конфликте интересов, правила обмена деловыми подарками и другие положения с учетом специфики деятельности организации.

Обратите внимание: принимать антикоррупционные ЛНА обязаны все организации, в том числе микропредприятия. На такие ЛНА не распространяется ст. 309.2 ТК, поскольку она разрешает субъектам МСП не принимать ЛНА, которые содержат нормы трудового права. Антикоррупционное законодательство частью трудового права не является.

За то, что организация не утвердила ЛНА в сфере противодействия коррупции, к ответственности ее не привлекут. Но ее могут оштрафовать за другие нарушения. Например, если в ходе проверки ее деятельности прокурор узнает об отсутствии ЛНА в сфере противодействия коррупции, обяжет его разработать, а компания этого не сделает, ее привлекут к ответственности по ст. 17.7 КоАП.

Также организацию могут привлечь к ответственности за то, что она не предприняла все возможные меры, чтобы предотвратить совершение ее сотрудником коррупционного правонарушения (ст. 19.28 КоАП, постановление ВС от 21.02.2018 № 5-АД17-110).

Сотрудников знакомят с ЛНА непосредственно перед заключением трудового договора либо после внесения в них изменений в процессе трудовой деятельности. Если в организации внедрен кадровый ЭДО, процесс ознакомления займет минимум времени. В Астрал iКЭДО предусмотрен модуль ЛНА для автоматической генерации пакета документов и контроля подписания: оптимизируйте документооборот и освободите время для эффективной работы.

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