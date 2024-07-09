Как уволить сотрудника

Увольнение сотрудника может быть вызвано разными обстоятельствами: от реструктуризации компании до желания самого работника. Чтобы избежать трудовых споров и судебных разбирательств, важно корректно провести процедуру увольнения, следуя требованиям законодательства.

Какие основания для увольнения указаны в ТК

В Трудовом кодексе РФ описано несколько оснований для прекращения трудовых отношений.

Увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК)

Особенность такого вида расторжения трудового договора — добровольное и согласованное желание работника и работодателя. В этом случае стороны достигают договорённости о прекращении трудовых отношений.

Нюансы увольнения по соглашению сторон:

инициатором может быть как работник, так и работодатель;

стороны добровольно достигают соглашения о расторжении трудового договора;

обязательно оформляется соглашение о расторжении трудового договора;

помимо расчёта работнику может быть выплачена компенсация, размер которой определяется по договорённости;

трудовые отношения могут быть прекращены в любое время, и работнику не нужно предупреждать работодателя за две недели до ухода.

Увольнение по соглашению сторон не является дисциплинарным взысканием и не влияет на возможность дальнейшего трудоустройства.

Прекращение срочного трудового договора (ст. 79 ТК)

Срочный трудовой договор завершается по окончании срока его действия. Работник должен быть уведомлен о прекращении договора в связи с истечением срока в письменном виде не позднее чем за три календарных дня до увольнения. Исключение составляют случаи, когда заканчивается срок действия срочного трудового договора, заключённого на время замещения отсутствующего сотрудника.

Срочный трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока. Договор может быть расторгнут по инициативе работника, работодателя или по взаимному соглашению сторон.

Увольнение по инициативе работника (ст. 80 ТК)

Это наиболее распространённый способ прекращения трудовых отношений между работником и работодателем.

Особенности такого увольнения:

инициатива исходит от работника, который самостоятельно принимает решение о прекращении работы;

обычно работник должен уведомить работодателя о своём намерении уволиться письменно не позднее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. Если увольнение связано с невозможностью продолжения работы, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;

до истечения срока уведомления работник может отозвать своё заявление;

работодатель не имеет права отказать в увольнении по собственному желанию;

в последний рабочий день работодатель должен произвести с работником полный расчёт.

Расторжение трудового договора по инициативе работника — это бесконфликтный способ увольнения, так как обычно стороны не имеют претензий друг к другу. Само название причины увольнения указывает на то, что оно происходит исключительно по личному желанию работника.

Увольнение по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК)

Работодатель может инициировать расторжение трудового договора с работником только при определённых обстоятельствах. Рассмотрим эти условия.

Ситуация 1. Сотрудник не прошёл испытательный срок при приёме на работу. Если результат испытания оказался неудовлетворительным, работодатель вправе разорвать трудовой договор с работником до завершения испытательного периода. Организация должна уведомить сотрудника об этом в письменном виде не позднее чем за три дня. В уведомлении должны быть указаны причины, по которым работник считается не прошедшим испытание.

Работник имеет право оспорить решение работодателя в суде. Если во время испытательного срока сотрудник решит, что предложенная работа ему не подходит, он может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за три дня.

Ситуация 2. В деятельности компании произошли изменения. В связи с изменениями в работе компании сотрудник может покинуть свою должность из-за обстоятельств, не зависящих от него:

сокращение количества сотрудников или рабочих мест;

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемым обязанностям;

закрытие предприятия или прекращение деятельности ИП.

При сокращении штата и при выяснении того, что сотрудник не соответствует занимаемой должности, увольнять работника разрешено, только если его невозможно перевести на другую должность у того же работодателя. Перевод должен происходить с письменного согласия сотрудника. Важно удостовериться, что работник способен выполнять новые обязанности, учитывая состояние его здоровья.

Ситуация 3. Нарушение работником условий трудового договора. К увольнению по вине сотрудника могут привести различные проступки:

Неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин. Компания имеет право уволить такого сотрудника, если на него накладывали дисциплинарное взыскание. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:

прогул;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

разглашение коммерческой, государственной, служебной или иной охраняемой законом тайны;

хищение на рабочем месте;

нарушение требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу).

3.Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Работодатель не имеет права увольнять по собственной инициативе:

беременных женщин;

женщин с ребёнком в возрасте до трёх лет;

одиноких матерей, воспитывающих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;

одиноких матерей, воспитывающих ребёнка в возрасте до 16 лет;

работников, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 16 лет без матери;

родителя или иного законного представителя ребёнка, являющегося единственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;

родителя или иного законного представителя ребёнка, являющегося единственным кормильцем ребёнка в возрасте до 3 лет в многодетной семье, в которой второй родитель не работает;

работников в возрасте до 18 лет (без согласия трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних);

работников в период приостановления действия трудового договора;

вдову ветерана боевых действий в течение года после его смерти (гибели).

Кроме того, не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности сотрудника и во время его пребывания в отпуске. Исключение — увольнение работника при ликвидации организации.

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК)

Эти обстоятельства можно разделить на две категории:

результаты действий третьих лиц (включая государственные органы), которые делают невозможным продолжение трудовых отношений между работником и работодателем. Например, пожизненное лишение сотрудника свободы;

последствия непреодолимых, чрезвычайных обстоятельств, которые неизбежно приводят к прекращению трудовых отношений: смерть работника, катастрофа, военные действия.

Инструкция по увольнению сотрудника

Порядок увольнения работника описан в ст. 84.1 ТК.

Подготовьте приказ об увольнении. В приказе необходимо указать основание для увольнения (в соответствии с формулировкой из ст. 77 ТК), дату увольнения, должность, Ф. И. О. работника. Приказ должен подписать руководитель компании. Ознакомьте работника с приказом под подпись. Если работник не может ознакомиться с приказом или отказывается подписывать его, сделайте в документе соответствующую запись. Произведите расчёт с сотрудником. В день увольнения передайте сотруднику зарплату за дни, отработанные в текущем месяце, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие полагающиеся выплаты. Внесите запись об увольнении в трудовую книжку. Укажите в трудовой основание и дату увольнения. Если сотрудник перешёл на электронную трудовую книжку, оформите справку СТД-Р со сведениями о его трудовой деятельности у данного работодателя. Выдайте работнику документы. В последний рабочий день выдайте сотруднику трудовую книжку или справку СТД-Р, а также копии других документов, связанных с работой, если он их потребует.

Увольнение дистанционного работника

Увольнение дистанционного работника осуществляется согласно ст. 312.8 ТК. Уволить такого сотрудника можно по общим основаниям или в связи с одним из дополнительных обстоятельств:

Дистанционный работник без уважительных причин не поддерживает коммуникацию с работодателем по вопросам, связанным с выполнением своих обязанностей, более двух рабочих дней подряд после получения запроса от работодателя. Работодатель может установить более длительный срок для взаимодействия. Работник меняет место выполнения своих трудовых функций, что делает невозможным выполнение им обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.

Если в вашей компании применяется дистанционный формат работы, все документы, включая приказ об увольнении, можно отправить сотрудникам в цифровом виде. Для этого потребуется настроить кадровый электронный документооборот. Специалисты «Астрал-Софт» предоставляют полный спектр услуг по внедрению КЭДО в компанию. Оставьте заявку на сайте, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы обсудить детали подключения сервиса. В сервисе Астрал i КЭДО реализована расширенная интеграция с 1С: кадровые специалисты смогут работать из привычной системы, не переходя в другие приложения. А компании, которые не используют 1С, могут внедрить кадровый ЭДО с помощью отдельного облачного сервиса Астрал i КЭДО.

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