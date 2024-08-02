Отпуска 2024: памятка для кадровика

Количество дней отпуска зависит от времени работы, категории работника и условий труда.

В общем случае длительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней за год.

Для некоторых категорий работников предусмотрен удлиненный отпуск. Например, у работающих инвалидов отпуск составляет 30 календарных дней, а у работников моложе 18 лет — 31 календарный день. Также удлиненные отпуска предусмотрены для педагогов, ученых, врачей, госслужащих.

Помимо основного, работодатель обязан предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с особыми условиями труда. Например, при работе в районах Крайнего Севера, за ненормированный режим работы, а также за вредные или опасные условия труда. Работодатель может предусмотреть и другие случаи предоставления дополнительных отпусков.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по заявлению работника. Трудовой кодекс (ст. 128) определяет случаи, когда неоплачиваемый отпуск должен быть предоставлен в обязательном порядке.