Упрощенцы будут платить НДС: кто в списках? Требования, документы

В 2025 г. упрощенцы станут плательщиками НДС. Рассказываем, кто по-прежнему не будет платить этот налог, а кому придется, стоит ли применять пониженные ставки, или предпочесть классические — 10 и 20%, и прочие варианты действий.

Что изменилось

Закон № 176-ФЗ оформил масштабные поправки в НК. С первого же дня нового 2025 г. упрощенцев обяжут уплачивать НДС. Правда, не всех: те, у которых доход за год не превысит 60 млн руб., от уплаты НДС освобождены.

И новые бизнес-субъекты, то есть фирмы и ИП, зарегистрированные в 2025 г., не должны будут платить указанный налог до тех пор, пока не заработают первые 60 млн (ст. 2 закона № 176-ФЗ). Те, у кого дела идут настолько хорошо, что доходы превысил 60, но не достиг 250 млн, обязаны будут платить НДС, но смогут выбрать пониженную ставку — 5%, а когда доход перевалит за 250 млн, то 7%. Теперь подробнее.

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Ваш доход менее 60 млн руб.

Вы по умолчанию освобождены от уплаты НДС, причем независимо от того, на каком режиме работали в 2024 г. Нет необходимости уведомлять налоговиков об этом. Счета-фактуры в таком случае выставляются с пометкой: «Без налога (НДС)», декларацию представлять не надо, а вот Книгу продаж вести необходимо (ст. 2 закона № 176-ФЗ, ст. 168 НК).

Вы не сможете принять к вычету «входной» или «ввозной» НДС (подп. «а» п. 6, п. 7 ст. 2 закона № 176-ФЗ). Он должен включаться в стоимость приобретенных объектов: товара, ОС, НМА, имущественных прав и т.п. (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК).

В ряде случаев НДС уплачивается в любом случае, например, если вы:

Выставили счет-фактуру, выделив НДС. Это не касается посредников, перевыставляющих счета-фактуры с НДС по товарам, приобретенным или реализованным для заказчика.

Выступаете по НДС налоговым агентом.

Ввезли в Россию какие-то товары.

Участник, ведущий общие дела товарищества (простого, инвестиционного).

Являетесь концессионером.

Осуществляете функции доверительного управляющего.

Если ваша фирма или вы как ИП переходит на УСН с освобождением от НДС, то обязательно восстанавливается налог, ранее принятый к вычетам, и включается в прочие расходы (подп. «е» п. 1 ст. 2 закона № 176-ФЗ). Необходимо сделать это в квартале, который непосредственно предшествует переходу на упрощенку.

Ваши доходы выше 60 млн руб.

Необходимо начислять с реализации НДС и оформлять с ним счета-фактуры. У «упрощенца» имеются следующие варианты действий:

1. Уплачивать НДС по общепринятым ставкам, пользуясь вычетами.

2. Перейти на пониженные ставки — 5 или 7% и при этом утратить право на вычет «входного» НДС.

Выбранную пониженную ставку придется применять не менее 12 налоговых периодов подряд, т.е. три года (подп. «в» п. 5 ст. 2 закона № 176-ФЗ) – если только доходы не превысят пороги, при которых утрачивается право на пониженные ставки.

Так что оцените все плюсы и минусы для себя. С одной стороны, 5 и 7 ниже, чем 10 и 20. И если вы на объекте «доходы минус расходы», то сможете уменьшить базу по упрощенному налогу, включив НДС в расходы (в составе стоимости). С другой стороны:

вы не сможете принять налог к вычету;

перейдя на упрощенку, придется восстановить НДС, ранее принятый к вычету;

если доходы вырастут и составят более 450 млн руб., то придется пересчитать НДС.

Скорее всего, при объекте «доходы» пониженные ставки тоже не будут выгодны. Налогоплательщик не сможет учесть «входной» налог, причем ни при расчете НДС, ни при расчете базы налогу, уплачиваемому при УСН.

Как надо будет считать НДС

При применении пониженных ставок сумма НДС по операциям внутри страны, подлежащую уплате за квартал, определяют как сумму исчисленного и восстановленного НДС. При применении общих ставок формула иная:

НДС исчисленный – НДС к вычету + НДС восстановленный.

Надо ли вести книги покупок и продаж

С 2025 г. упрощенцам придется вести Книги продаж. Представляется, что это будет не лишним и тогда, когда налогоплательщик освобожден от уплаты НДС, и выставляет счета-фактуры без него (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, утв. постановлением Правительства от 26.12.11 № 1137).

Упрощенец, который не применяет вычеты НДС (в связи с освобождением от уплаты, применением пониженных ставок 5 и 7%), не обязан вести книгу покупок (п. 1 указ. Правил). Но лучше все-таки вести, ведь не исключена смена налогового режима или переход на стандартные ставки НДС. Обязательно надо вести книги покупок при использовании общепринятых ставок НДС (п. 1 указ. Правил).

Что с декларациями

Декларации по НДС будут представлять упрощенцы, которые:

не освобождены от уплаты налога;

освобождены от уплаты НДС, но производят операции, при которых налог платить нужно (см. выше).

Не надо подавать декларации упрощенцам, которые, соответственно, освобождены от уплаты НДС и вышеуказанных операций не производили.

Не опаздывайте с представлением декларации (срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, если это выходной, то документ представляется в первый же рабочий день, ст. 6.1, 163, 174 НК).

Санкции для ИП и фирм за непредставление или опоздание немалые: 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, полный или неполный, не менее 1000 руб. и не более 30% от неуплаченного (п. 1 ст. 119 НК). Должностные лица (директор, главбух) смогут отделаться штрафами, 300–500 руб. (ст. 15.5 КоАП).

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