Как работать крупным компаниям с МЧД

Сертификаты квалифицированных электронных подписей сотрудников компаний и ИП, выданные коммерческими удостоверяющими центрами, с 1 сентября 2024 года больше не применяются. Теперь при сдаче отчетности и для участия в тендерах сотрудники используют сертификат электронной подписи физического лица и прикладывают к нему МЧД.

Обязанность применять МЧД не касается руководителя компании или предпринимателя, так как они вправе подписывать документы без доверенности (п. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

С МЧД работают разные ведомства и площадки, например:

налоговая инспекция;

Социальный фонд России;

система «Честный ЗНАК»;

системы «ЕГАИС» для алкогольных напитков и «ЛесЕГАИС»;

портал Федеральной таможенной службы (ФТС);

ФГИС ОПВК;

Центробанк;

казначейство;

федеральные ЭТП;

«Сбербанк-АСТ»;

Госуслуги.

Машиночитаемая доверенность представляет собой электронный документ в формате XML, подписанная электронной подписью руководителя компании или заверенная нотариально. Электронная доверенность включает сведения о:

доверителе — компании, которая выдала МЧД;

доверенном лице — сотруднике, который уполномочен совершать определенные действия;

полномочиях.