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Машиночитаемые доверенности (МЧД)

Как работать крупным компаниям с МЧД

С 1 сентября 2024 года каждая компания, чьи сотрудники подписывают документы от ее имени, должна использовать машиночитаемые доверенности (МЧД). Крупный бизнес обычно применяет свои информационные системы для внутреннего взаимодействия, поэтому управлять доверенностями сложнее. Разберем, как упростить работу с МЧД в больших компаниях.

Новые правила с 1 сентября 2024 года

Сертификаты квалифицированных электронных подписей сотрудников компаний и ИП, выданные коммерческими удостоверяющими центрами, с 1 сентября 2024 года больше не применяются. Теперь при сдаче отчетности и для участия в тендерах сотрудники используют сертификат электронной подписи физического лица и прикладывают к нему МЧД.

Обязанность применять МЧД не касается руководителя компании или предпринимателя, так как они вправе подписывать документы без доверенности (п. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). 

С МЧД работают разные ведомства и площадки, например:

  • налоговая инспекция;

  • Социальный фонд России;

  • система «Честный ЗНАК»;

  • системы «ЕГАИС» для алкогольных напитков и «ЛесЕГАИС»;

  • портал Федеральной таможенной службы (ФТС);

  • ФГИС ОПВК;

  • Центробанк;

  • казначейство;

  • федеральные ЭТП;

  • «Сбербанк-АСТ»;

  • Госуслуги.

Машиночитаемая доверенность представляет собой электронный документ в формате XML, подписанная электронной подписью руководителя компании или заверенная нотариально. Электронная доверенность включает сведения о:

  • доверителе — компании, которая выдала МЧД;

  • доверенном лице — сотруднике, который уполномочен совершать определенные действия;

  • полномочиях. 

Астрал.Доверенность — это сервис, с помощью которого вы сможете управлять электронными доверенностями и создавать МЧД для:

  • отправки электронных документов ваших контрагентам и электронным торговым площадкам;

  • сдачи отчетов в налоговую инспекцию;

  • отправки данных в государственные информационные системы, например, «Честный ЗНАК», ФТС;

  • работы с ЕГАИС: при установке модуля «УТМ-ЕГАИС» и при подаче алкогольных деклараций в ФСРАР.

Управление доверенностями в крупных компаниях: в чем сложность

Крупным компаниям сложнее управлять машиночитаемыми доверенностями, чем небольшим фирмам. Основные риски таковы:

  • Необходимость регистрации в сторонних кабинетах. У крупных компаний есть своя внутренняя информационная система, а чтобы выпустить или отозвать МЧД, придется регистрироваться и работать в сторонних сервисах. Это неудобно и занимает время.

  • Сложности со скачиванием и загрузкой данных. Для работы с МЧД компании необходимо иметь возможность скачивать и загружать документ в свою информационную систему. Это не всегда легко и быстро, если ИС компании не совместима с системой, в которой выпускается доверенность.

  • Риски ошибок из-за работы в сторонней программе. При работе в сторонней программе или интерфейсе всегда есть риск допустить ошибку, особенно если сотрудник не имеет достаточного опыта работы с такими системами. В итоге это может привести к задержкам в оформлении документов.

  • Потеря времени на оформление и контроль за статусом документов. Управление МЧД включает контроль за статусом документов и их оформлением. Это занимает много времени, если в организации работает множество сотрудников. Доверенностей выдается много, также нужно своевременно их отзывать, если сотрудник уволился или перевелся на другую должность.

Как работать с МЧД в крупных компаниях: внедрение корпоративного API Астрал.Доверенности

Корпоративное API Астрал.Доверенности обеспечивает автоматизацию процесса создания и управления МЧД за счет интеграции с информационной системой компании. 

Интеграция упрощает процесс электронного документооборота в компании и экономит время сотрудников. API передает информацию между вашей учетной системой и сервисом Астрал.Доверенность, обеспечивая бесперебойный поток данных.

Благодаря интеграции можно вести документооборот в привычном интерфейсе своей информационной системы. Загрузка и отправка документов, отслеживание статуса и другие процессы выполняются в ИС с помощью методов API-интерфейса.

Сценарии работы включают:

  • Создание доверенности — формирование доверенности в формате 002 и 003 (единый формат), заполнение данных, регистрация и проверка статуса.

  • Отмена доверенности регистрация заявления на отмену и проверка статуса.

  • Добавление ранее зарегистрированной доверенности — передача номера и ИНН, проверка статуса.

  • Регистрация сформированных доверенностей в реестре ФНС.

Кому подойдет корпоративное API

В первую очередь это решение для крупных компаний, которые управляют множеством машиночитаемых доверенностей. Оно подойдет компаниям с распределенной филиальной сетью, холдингам и предприятиям с учетными системами, в которые внесены доработки под нужды конкретной компании. 

Также интеграционное API полезно:

  • Банкам и финансовым учреждениям, которым необходимо автоматизировать процесс создания и обработки доверенностей.

  • Аутсорсинговым компания, которые предоставляют услуги по оформлению и ведению доверенностей для своих клиентов.

  • Производственным и торговым компаниям, которым нужно управлять полномочиями между подразделениями и филиалами.

Подключите Корпоративное API Астрал.Доверенность сегодня,
чтобы автоматизировать процессы, сократить время на обработку документов и минимизировать риски ошибок.

Плюсы API от Астрал.Доверенность:

  • легко интегрируется с текущими информационными системами;

  • поддерживает массовое создание и отмену доверенностей, что значительно снижает потребность в ручной работе;

  • обеспечивает поддержку различных сценариев и форматов, упрощая рабочий процесс.

Наши специалисты окажут помощь в интеграции API в вашу информационную систему и при необходимости адаптируют его под ваши нужды.

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