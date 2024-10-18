Кадровое делопроизводство: что изменится в законах с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года программа субсидирования найма на работу сотрудников с инвалидностью расширилась. Постановление правительства от 30.05.2024 №709 диктует работодателям новые правила выполнения квоты и заключения соглашений о приеме на работу инвалидов.

Теперь работодатели ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, должны рассчитать количество работников, необходимое для соблюдения установленной законом квоты.

Чтобы рассчитать квоту по инвалидам, нужно:

1. Определить размер квоты, установленный региональными властями.

Например, в Москве на 2024 год размер квоты для инвалидов составлял 2% от численности персонала (ст. 3 закона города Москвы от 22.12.2004 № 90). Обязательность по квотированию должны выполнять работодатели с численностью сотрудников свыше 100 человек.

2. Рассчитать среднесписочную численность сотрудников, в том числе с учетом филиалов и представительств.

3. Перемножить среднесписочную численность на размер квоты.

Например, если в организации трудоустроено 150 человек, а квота 2%, размер квоты для трудоустройства инвалидов будет 150 х 2% = 3 человека.

Если число получается дробным, его округляют в сторону уменьшения до целого значения. Если меньше 1, то квота принимается равной единице.

Трудовой договор с инвалидом I группы приравнивается к выполнению квоты на два рабочих места.

В постановлении также определены случаи, когда работодатель освобождается от необходимости выполнять квоту:

Если работодатель является общественным объединением инвалидов или организацией, созданной по инициативе аналогичного объединения.

Если работодатель — банкрот.

Если среднесписочная численность сотрудников ниже порогового уровня.

Если в службе занятости не числятся инвалиды, которые соответствуют вакансиям работодателя.

Напомним, что в соответствии со ст. 38 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, региональные власти могут установить квоты в размере:

от 2% до 4% для работодателей со штатом сотрудников более 100 человек;

3% для работодателей со штатной численностью от 35 до 100 человек.

Также с сентября работники-инвалиды получили право на удлиненный отпуск в 30 календарных дней. Это нововведение регламентирует закон от 08.08.2024 № 268-ФЗ. Работники-инвалиды и до этого имели право на более длинный отпуск, но ранее он регламентировался законом о социальной защите инвалидов, а теперь эту норму закрепили в Трудовом кодексе.