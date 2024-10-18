Кадровое делопроизводство: что изменится в законах с 1 сентября 2024 года

Отпуска и квоты для работников с инвалидностью
С 1 сентября 2024 года программа субсидирования найма на работу сотрудников с инвалидностью расширилась. Постановление правительства от 30.05.2024 №709 диктует работодателям новые правила выполнения квоты и заключения соглашений о приеме на работу инвалидов.
Теперь работодатели ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, должны рассчитать количество работников, необходимое для соблюдения установленной законом квоты.
Чтобы рассчитать квоту по инвалидам, нужно:
1. Определить размер квоты, установленный региональными властями.
Например, в Москве на 2024 год размер квоты для инвалидов составлял 2% от численности персонала (ст. 3 закона города Москвы от 22.12.2004 № 90). Обязательность по квотированию должны выполнять работодатели с численностью сотрудников свыше 100 человек.
2. Рассчитать среднесписочную численность сотрудников, в том числе с учетом филиалов и представительств.
3. Перемножить среднесписочную численность на размер квоты.
Например, если в организации трудоустроено 150 человек, а квота 2%, размер квоты для трудоустройства инвалидов будет 150 х 2% = 3 человека.
Если число получается дробным, его округляют в сторону уменьшения до целого значения. Если меньше 1, то квота принимается равной единице.
Трудовой договор с инвалидом I группы приравнивается к выполнению квоты на два рабочих места.
В постановлении также определены случаи, когда работодатель освобождается от необходимости выполнять квоту:
Если работодатель является общественным объединением инвалидов или организацией, созданной по инициативе аналогичного объединения.
Если работодатель — банкрот.
Если среднесписочная численность сотрудников ниже порогового уровня.
Если в службе занятости не числятся инвалиды, которые соответствуют вакансиям работодателя.
Напомним, что в соответствии со ст. 38 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, региональные власти могут установить квоты в размере:
от 2% до 4% для работодателей со штатом сотрудников более 100 человек;
3% для работодателей со штатной численностью от 35 до 100 человек.
Также с сентября работники-инвалиды получили право на удлиненный отпуск в 30 календарных дней. Это нововведение регламентирует закон от 08.08.2024 № 268-ФЗ. Работники-инвалиды и до этого имели право на более длинный отпуск, но ранее он регламентировался законом о социальной защите инвалидов, а теперь эту норму закрепили в Трудовом кодексе.
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Временный перевод работников
В Трудовой кодекс внесены изменения, которые регламентируют правила временного перевода работников к другому работодателю по направлению от службы занятости. Сейчас правила временного перевода к другому работодателю утверждает постановление Правительства от 30.03.2022 № 511. Нормы, которые закрепили в ТК, созвучны с постановлением, кроме нескольких незначительных деталей.
Временный перевод возможен, если:
Поступит запрос от работодателя о потребности во временном переводе к нему работников из сторонней организации.
Поступят сведения о приостановке деятельности или простое.
Работнику, которому поступило предложение о временном переводе, необходимо дать ответ в течение семи рабочих дней. Трудовой договор с основным работодателем не приостанавливается на период временного перевода.
Оплата сверхурочных
Закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ регламентирует изменения в порядке оплаты сверхурочной работы. Раньше для расчета сверхурочной работы брали во внимание только оклад работника.
На основании закона № 91-ФЗ теперь для расчета оплаты сверхурочной работы работодатель обязан учесть и все дополнительные выплаты, в том числе компенсации, стимулирующие надбавки, производственные премии.
Порядок расчета сверхурочной работы следующий:
за первые два часа — минимум в полуторном размере от заработной платы (а не от оклада);
за последующие часы — минимум в двойном размере.
Для внесения изменений работодатель должен обновить локальные нормативные акты, которые регламентируют порядок расчета и оплаты сверхурочной работы. Новая редакция ст. 152 ТК устанавливает также минимальный размер оплаты сверхурочной работы, но компания вправе установить и более высокую оплату за работу сверх нормы.
Со всеми изменениями в порядке оплаты сверхурочных нужно знакомить сотрудников предприятия. Сделать это максимально быстро и эффективно можно с помощью системы кадрового электронного документооборота. Документы можно быстро разослать на подпись всем сотрудникам, которые подписывают их личными УНЭП онлайн в сервисе КЭДО. КЭДО от ГК «Астрал» позволит сэкономить больше 100 000 руб. в год на организации документооборота.
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Повышение зарплат некоторым работникам бюджетной сферы
Некоторые категории работников бюджетной сферы с 1 сентября 2024 могут рассчитывать на изменения в оплате труда. Это стало возможным благодаря Постановлению правительства от 26.04.2024 № 542. Рассчитывать на увеличение зарплаты могут классные руководители и кураторы, работающие в федеральных образовательных учреждениях. Доплаты зависят и от численности региона:
5 000 руб. — для регионов с населением более 100 000 чел.;
10 000 руб. — для регионов с численностью менее 100 000 чел.
Если преподаватель работает сверхурочно, он может претендовать на расчет оплаты с учетом и этих выплат.
Долги по зарплате
Ужесточат контроль и за своевременной выплатой заработной платы. Кроме трудовой инспекции к контролю подключится и межведомственная комиссия. Планируется:
Усиливать работу по профилактике и мониторингу работодателей, проводить разъяснительные работы и содействовать погашению задолженности по заработной плате.
Привлекать к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Изменение методики СОУТ
Осенью вступил в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н, который утвердил новую методику СОУТ и обновленный классификатор вредных и опасных факторов.
В обновленном порядке проведения СОУТ есть обязательные требования к идентификации потенциально опасных факторов. В зависимости от вредности условия труда нужно причислить к определенному классу или подклассу, а классификатор находится в Приложении к методике.
Можно выделить три главных изменения:
Нет отсылок на порядок идентификации фактора.
Удалены из перечня факторов «1.4.2 Прямая блесткость» и «1.4.3 Отраженная блесткость».
Факторы 1.3.4 «Общая вибрация» и 1.3.5. «Локальная вибрация» разделены, а ранее они были в едином факторе.
Обновился состав аптечки для первой помощи работникам
По приказу Минздрава от 24.05.2024 № 262н с 1 сентября 2024 года применяется новый состав аптечек первой помощи на предприятии. Основные изменения:
две медицинские маски, а не 10;
минимум один блокнот формата А7 или более;
минимум один черный маркер или карандаш;
два устройства для искусственного дыхания.
Если на предприятии есть аптечки, срок годности которых не истек, то их можно использовать, но не дольше чем до 1 сентября 2027 года.
Изменения отчетности в Роструд
С 1 сентября 2024 года вступил в силу приказ Минтруда от 16.04.2024 №195н, который утвердил новые формы отчетности. Изменения коснулись:
Информации о принятии (об изменении, отмене) решения о ликвидации организации, прекращении деятельности ИП, сокращении численности работников организации или ИП и возможном расторжении трудовых договоров (Форма № 1).
Информации о введении (об изменении, отмене) работодателем режима неполного рабочего дня (смены) и/или неполной рабочей недели (Форма № 2).
Информации о простое (Форма № 3).
Информации о временном переводе (об изменении или отмене временного перевода) работников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных ТК (Форма № 4).
Информации о процедуре, применяемой в отношении работодателя в деле о банкротстве (Форма № 5).
Информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении (Форма № 6).
Информации о выполнении квоты по трудоустройству инвалидов (Форма № 7).
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