Самозанятость: виды деятельности, преимущества и налоги

Самозанятые — это люди, которые работают на себя и платят в бюджет налог на профессиональный доход (НПД). Они могут сотрудничать с физлицами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

НПД — относительно новый специальный налоговый режим, который сегодня действует на всей территории России. Самозанятость регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Постоянный рост числа самозанятых указывает на то, что они востребованы со стороны заказчиков.

Плюсы сотрудничества с самозанятыми для заказчиков:

Самозанятые самостоятельно платят налог с вознаграждения, что сокращает зарплатные издержки . Заказчику не нужно платить страховые взносы, как при выплате заработной платы штатному сотруднику или вознаграждения обычному физлицу без специального статуса, а также удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ.

Когда компании срочно требуются дополнительные специалисты, она может быстро заключить с ними договор на разовую или проектную услугу, и самозанятый сразу приступит к выполнению задачи. Заключение или расторжение трудового договора занимает больше времени.

Режим привлекателен и для самих самозанятых:

Простотой применения. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, на Госуслугах или через банки и площадки с сервисами для самозанятых. Далее все необходимые операции также проводятся в одном приложении: выставление счетов, формирование чеков, оплата налога.

Отсутствием обязанностей применять ККТ . Достаточно формировать чек в приложении «Мой налог» и отправлять заказчику.

Не нужно сдавать отчетность. Самозанятые не сдают декларации. Приложение «Мой налог» автоматически формирует чеки и на основании оформленных за месяц чеков автоматически рассчитывает налог. Приложение уведомляет самозанятого о сумме начисленного налога до 12 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Оплатить НПД можно через «Мой налог» до 28 числа месяца, следующего за тем, в котором самозанятый получил доход.

Выгодными ставками и отсутствием необходимости платить страховые взносы. Все ИП обязаны платить каждый год страховые взносы в фиксированном размере (в 2024 году — 49 500 рублей, в 2025 году — 53 658 рублей, каждый год сумма увеличивается) и 1% от полученного дохода свыше 300 000 рублей, а самозанятые освобождены от этой обязанности.