Самозанятость: виды деятельности, преимущества и налоги

В чем преимущества самозанятости
Самозанятые — это люди, которые работают на себя и платят в бюджет налог на профессиональный доход (НПД). Они могут сотрудничать с физлицами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями.
НПД — относительно новый специальный налоговый режим, который сегодня действует на всей территории России. Самозанятость регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Постоянный рост числа самозанятых указывает на то, что они востребованы со стороны заказчиков.
Плюсы сотрудничества с самозанятыми для заказчиков:
Самозанятые самостоятельно платят налог с вознаграждения, что сокращает зарплатные издержки. Заказчику не нужно платить страховые взносы, как при выплате заработной платы штатному сотруднику или вознаграждения обычному физлицу без специального статуса, а также удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ.
Когда компании срочно требуются дополнительные специалисты, она может быстро заключить с ними договор на разовую или проектную услугу, и самозанятый сразу приступит к выполнению задачи. Заключение или расторжение трудового договора занимает больше времени.
Режим привлекателен и для самих самозанятых:
Простотой применения. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, на Госуслугах или через банки и площадки с сервисами для самозанятых. Далее все необходимые операции также проводятся в одном приложении: выставление счетов, формирование чеков, оплата налога.
Отсутствием обязанностей применять ККТ. Достаточно формировать чек в приложении «Мой налог» и отправлять заказчику.
Не нужно сдавать отчетность. Самозанятые не сдают декларации. Приложение «Мой налог» автоматически формирует чеки и на основании оформленных за месяц чеков автоматически рассчитывает налог. Приложение уведомляет самозанятого о сумме начисленного налога до 12 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Оплатить НПД можно через «Мой налог» до 28 числа месяца, следующего за тем, в котором самозанятый получил доход.
Выгодными ставками и отсутствием необходимости платить страховые взносы. Все ИП обязаны платить каждый год страховые взносы в фиксированном размере (в 2024 году — 49 500 рублей, в 2025 году — 53 658 рублей, каждый год сумма увеличивается) и 1% от полученного дохода свыше 300 000 рублей, а самозанятые освобождены от этой обязанности.
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Виды деятельности самозанятого
Чтобы узнать о возможностях и ограничениях самозанятости, нужно обратиться к ст. 4 и 6 закона № 422-ФЗ. В ст. 4 указано, кто может быть плательщиком НПД, а кто не вправе применять спецрежим. Ст. 6 устанавливает, с каких доходов нужно платить налог на профдоход, а с каких доходов его платить нельзя.
Приведем примеры разрешенных видов деятельности для самозанятых:
ремонт — дизайн, отделка, реставрация, сантехнические, строительные работы и др.;
работы, связанные с автотранспортом — автомойка, автосервис, перевозка грузов и пассажиров;
услуги в сфере ИТ — аналитика, программирование, верстка сайтов, техобслуживание систем;
услуги в сфере красоты — парикмахерские, косметологические услуги, маникюр;
бытовые услуги — ведение хозяйства, клининг, химчистка;
обучение — репетиторские и тренерские услуги;
финансовые и юридические услуги — бухгалтерия, налоговые консультации;
продажа продукции своего производства;
издательские и фотоуслуги;
услуги в сфере общественного питания;
услуги в области здоровья и спорта — диетология, массаж, психология;
благоустройство территории, переработка отходов, сельскохозяйственные услуги и др.
Также есть список видов деятельности, которые запрещены для самозанятых. Плательщиками налога на профдоход не могут быть те, кто реализует подакцизные товары, например, алкоголь. Также этот спецрежим не могут применять лица, которые:
перепродают товары, имущественные права, кроме имущества, которое применялось для личных нужд;
добывают или реализуют полезные ископаемые;
имеют работников;
ведут предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров. Исключение — самозанятый курьер, который привозит товар покупателю и пробивает ему чек на онлайн-кассе, зарегистрированной на продавца;
совмещают самозанятость с другими налоговыми режимами: УСН, патент, ОСНО, АУСН.
Госслужащие и муниципальные служащие могут оформить самозанятость только для сдачи жилых помещений в аренду (пп. 4, п. 2, ст. 6 закона 422-ФЗ).
Кроме того, доход от некоторых видов деятельности не облагается НПД. Адвокаты, нотариусы, медиаторы, оценщики, арбитражные управляющие должны платить 13% НДФЛ с доходов от своей деятельности, а не 6% или 4% НПД (ст. 6 ФЗ от 27.11.2018 года № 422). Также налогом на профдоход не облагаются доходы от деятельности по договору простого товарищества и доверительного управления имуществом.
Ограничения самозанятости
На НПД есть лимит дохода — не более 2 400 000 руб. в год (ст. 6 закона № 422-ФЗ).
Если годовой профдоход самозанятого превышает 2,4 млн рублей, он теряет право на применение режима «Налог на профессиональный доход» с момента превышения. Доходы, полученные до этого времени, облагаются налогом по ставкам для НПД, и условия для заказчиков остаются прежними.
После утраты права на спецрежим заказчик обязан удерживать НДФЛ и перечислять страховые взносы на вознаграждение исполнителю. Новый договор оформлять не нужно, за исключением случаев, когда изменяются существенные условия сотрудничества.
Самозанятый может работать с бывшим работодателем, если после увольнения прошло больше двух лет. Но если характер работы сохраняется тем же, что и по трудовому договору, возникают риски переквалификации отношений в трудовые. Самозанятый может выполнять проектные задачи, а не трудовую функцию.
Регистрация в качестве самозанятого
Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Процесс регистрации бесплатный, госпошлина отсутствует. Лично посещать налоговую инспекцию не требуется, заявление подается онлайн. Существует четыре способа отправки заявления:
через портал Госуслуг;
через мобильное приложение «Мой налог»;
в личном кабинете плательщика НПД на сайте ФНС;
через определенные банки, которые предоставляют своим клиентам возможность зарегистрировать самозанятость через сайт или в мобильном приложении.
Регистрация через Госуслуги
Нужно иметь полную учетную запись на портале Госуслуг. В поиске на портале введите «регистрация самозанятости», авторизуйтесь и следуйте дальнейшим инструкциям.
Регистрация через приложение «Мой налог»
Потребуется российский паспорт или ИНН вместе с паролем для доступа в Госуслуги или онлайн-кабинет налогоплательщика-физлица на сайте ФНС. Есть два способа регистрации:
С паспортом: загрузите приложение, отсканируйте паспорт, сделайте селфи в приложении и отправьте заявление.
С учетной записью на Госуслугах: приложение автоматически использует информацию о вас с портала, не потребуется указывать ее вручную.
Регистрация в ЛК плательщика НПД на сайте ФНС
Для входа вам потребуются ИНН и пароль.
Перейдите на сайт lknpd.nalog.ru.
Можно зарегистрироваться, используя ИНН или через учетную запись на Госуслугах.
При регистрации необходимо подтвердить номер телефона и выбрать свой регион.
Если у вас имеется подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг, то подача заявления на регистрацию займет всего несколько секунд. Выберите раздел «Госуслуги» и нажмите «Зарегистрироваться».
Система предложит согласиться на обработку персданных и подтвердить свое согласие с условиями. После этого появится уведомление о том, что вы будете зарегистрированы как плательщик НПД. Для завершения регистрации нажмите «Согласен», чтобы открыть самозанятость.
Через банк
ФНС сотрудничает с 30 банками, через которые можно зарегистрироваться и платить НПД.
Для офлайн-регистрации вам потребуется паспорт. Для онлайн-регистрации потребуется скачать приложение нужного банка на смартфон или зайти на его сайт.
Офлайн-регистрация: посетите банк с паспортом и подайте заявление. Банк подпишет его. Фотография не требуется. После успешной регистрации вы становитесь плательщиком НПД в этот же день.
Онлайн-регистрация: перейдите в приложение банка или на его сайт. Найдите сервис для регистрации самозанятых, заполните форму и ожидайте уведомления от банка о вашем статусе самозанятого.
Налоги самозанятых: ставки, способ уплаты
Размер налоговой ставки зависит от статуса заказчика (ст. 10 закона № 422-ФЗ). Ставки могут изменяться — на момент написания статьи они составляют:
4% — при получении дохода от физических лиц;
6% — при получении дохода от индивидуальных предпринимателей (ИП) и юрлиц.
За актуальными налоговыми ставками можно следить на официальном сайте ФНС.
Все, кто оформился в качестве самозанятого, получают налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Этот вычет уменьшает налоговую ставку. Ставка для плательщиков налога на профдоход, пока не израсходована сумма вычета, с доходов от физических лиц становится равной 3%, а с доходов от ИП и компаний — 4%.
Платить налог нужно с выплат, которые самозанятый регистрирует в приложении «Мой налог» в течение месяца. По итогам месяца ФНС считает налог к уплате и отправляет уведомление плательщику. Произвести оплату нужно до 28 числа (ст. 11 закона № 422-ФЗ).
Пример. Самозанятый Иван, будучи первый месяц плательщиком НПД, получил в апреле от компаний и ИП доход 30 000 рублей. Налог в общем случае составил бы 30 000 х 6% = 1 800 рублей. Но так как у Ивана есть налоговый бонус, его доход умножают на 4%, то есть он заплатит НПД 1 200 рублей. То есть из налогового вычета в 10 000 рублей Иван потратил 1800 – 1200 = 600 рублей. Когда таким образом он израсходует все 10 000 рублей, налог будут начислять по обычным ставкам.
Важно. Находясь на специальном режиме НПД, самозанятый не платит НДФЛ. Но если у него есть другие источники дохода, например, дивиденды, выигрыши в лотерею, доходы от операций с ценными бумагами и др., то с них нужно платить соответствующие налоги.
Также самозанятый не обязан перечислять фиксированные страховые взносы, но могут делать это добровольно для формирования пенсионных прав. Подробнее — в ч. 11 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и на странице налоговой, которая посвящена самозанятости.
В чем риски сотрудничества с самозанятыми и как их минимизировать
Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, но важно знать о рисках:
Переквалификация отношений в трудовые со стороны контролирующих органов. Если привлекать самозанятых для постоянного выполнения трудовой функции, а не разовых, проектных, нерегулярных задач, ФНС может посчитать, что заказчик маскирует трудовые отношения гражданско-правовыми. Тогда налоговая доначислит страховые взносы, НДФЛ, штрафы и пени.
Потеря самозанятым своего специального статуса. Если самозанятый утратит статус плательщика НПД и не сообщит об этом заказчику, также придется уплатить НДФЛ и взносы за исполнителя. В этом случае получается, что вы сотрудничаете с физлицом без статуса.
Недобросовестность самозанятого и невыполнение своих обязанностей. Чтобы снизить этот и другие риски, сотрудничество с самозанятыми нужно оформлять документами.
Документы, которые нужны для оформления сотрудничества с самозанятым:
справка о постановке на учет;
договор ГПХ;
чек;
акт оказанных услуг.
Главным и обязательным документом самозанятого является чек. Он подтверждает факт оплаты именно самозанятому лицу, а также его обязанность заплатить налог с суммы вознаграждения. На основании чека заказчик может принять данную сумму у себя в расходах.
Перед началом сотрудничества и перед каждой оплатой важно удостовериться, что исполнитель действительно является самозанятым и не утратил свой статус. Это подтверждает справка о постановке на учет, которую самозанятый получает в приложении «Мой налог» на текущую дату. Заказчик также может проверить статус плательщика НПД самостоятельно на сайте ФНС.
Чтобы подтвердить гражданско-правовой характер отношений с самозанятым и зафиксировать условия оказания услуг, оформляйте с исполнителем письменный договор и акты оказанных услуг. В них нужно расписать перечень и объем работ, за который были произведены оплаты. В договоре не должно быть никаких признаков трудовых отношений. Если с самозанятым предполагается сотрудничать не разово, а длительное время, можно оформить рамочный договор. Тогда на каждую услугу нужно составлять задание с конкретными условиями отдельной задачи.
Также в договоре нужно заранее прописать обязанность исполнителя возместить расходы заказчика в случае потери им своего статуса, а также при некачественном выполнении своих обязанностей. Без подписанного документа будет сложнее возместить данные расходы.
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* https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/14758294/.
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