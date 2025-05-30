Единый налоговый счет в 2025 году

Как работает единый налоговый счет
Единый налоговый счет автоматически и без каких-либо заявлений открывает налоговая служба в Федеральном казначействе на каждого налогоплательщика — организацию или физлицо. Индивидуальным предпринимателям открывается ЕНС, где совокупно учитываются их налоговые обязательства как ИП и как обычного физлица.
На ЕНС учитывается (ст. 11.3 НК):
Совокупная обязанность. Это начисленные суммы налогов и авансов по ним, страховых взносов, штрафов, пеней и других обязательных платежей, которые налогоплательщик должен уплатить или вернуть в бюджет. Сведения о суммах начислений налоговые инспекторы получают из деклараций, расчетов, уведомлений о начислениях, решений ФНС и судебных органов и из других документов.
Денежные средства, перечисленные в бюджет в составе единого налогового платежа (ЕНП). Деньги перечисляются не отдельными платежными поручениями, а одной общей платежкой на единый счет Федерального казначейства без разбивки по видам обязательств. При этом указывается общая сумма перечисления и общий КБК 18201061201010000510.
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Уведомления по ЕНП
По некоторым налогам срок уплаты наступает раньше срока сдачи декларации или расчета за соответствующий период, либо отчетность не предусмотрена вовсе. Это, например:
налог при УСН и авансы по нему;
имущественные налоги юридических лиц — земельный, транспортный, налог на имущество;
ЕСХН;
НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами;
страховые взносы.
Чтобы налоговики к моменту наступления срока уплаты узнали, по какому именно налогу нужно погасить долг за счет средств ЕНС и за какой период, налогоплательщик должен сообщить им о начисленных обязательствах. Для этого заполняется и подается уведомление об исчисленных суммах по форме, утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 02.11.2022.
Срок подачи уведомлений — 25 число месяца, в котором наступает крайний срок уплаты налога, авансового платежа или страхового взноса.
Исключение — НДФЛ, по которому уведомления подаются дважды в месяц в особые сроки, зависящие от периода удержания налога:
до 25 числа текущего месяца — по налогу, удержанному 1–22 числа того же месяца;
до 3 числа следующего месяца — по налогу, удержанному с 23 по последнее число месяца;
последний рабочий день декабря — при удержании налога в период с 23 по 31 декабря.
Уведомления подавать не нужно:
если срок платежа наступает позже срока сдачи отчетности;
если начислений по налогам или взносам не было;
по взносам ИП, уплачиваемым за себя;
по штрафам и пеням.
Непредставление уведомления по ЕНП в срок не образует состава налогового правонарушения, и не влечет начисления штрафа по п. 1 ст. 126 НК. Такое мнение ФНС недавно озвучила в своем письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776.
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Как пополнять ЕНС
Страховые взносы и большинство налогов уплачиваются в составе ЕНП в единый срок — 28 число месяца. Но есть исключения:
НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами, который перечисляют дважды в месяц — при удержании с 1 по 22 число не позднее 28 числа текущего месяца, при удержании с 23 по последнее число месяца не позднее 5 числа следующего месяца, а налог, удержанный с 23 по 31 декабря, перечисляют не позднее последнего рабочего дня декабря.
НДФЛ с дохода ИП на ОСНО — 15 июля следующего года.
Фиксированные взносы ИП — 28 декабря текущего года.
Дополнительный взнос ИП на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. рублей) — не позже 1 июля следующего года;
Имущественные налоги физлиц — 1 декабря следующего года.
Обратите внимание: реквизиты для перечисления ЕНП одинаковы для всех налогоплательщиков (письмо ФНС от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8):
ИНН 7727406020, КПП 770801001;
№ казначейского счета — 03100643000000018500;
Получатель — Казначейство России (ФНС России);
Банк получателя — Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, г. Тула;
БИК 01700398, счет — 40102810445370000059.
Поступившие на ЕНС денежные средства направляют на погашение задолженности в такой очередности (п. 8 ст. 45 НК):
недоимка по НДФЛ, начиная с самой ранней по моменту возникновения;
текущие начисления по НДФЛ;
недоимка по другим налогам, страховым взносам и т. д., начиная с наиболее ранней;
текущие начисления по налогам, авансовым платежам, взносам и т. д.;
пени, проценты, штрафы.
Перечислять средства на пополнение ЕНС нужно в сумме, равной размеру совокупной обязанности, либо превышающей ее.
Периодичность платежей может быть любой — один или несколько раз в месяц, раз в квартал и т. п. При уплате крупных сумм, превышающих имеющиеся на ЕНС долги, они постепенно будут списываться в уплату текущих налогов, сборов и взносов.
Пример. Совокупная обязанность ИП Жукова М.М. включает следующие суммы:
авансовый платеж по УСН за полугодие 2025 года — 19 400 рублей;
страховые взносы за работников за июнь 2025 года — 22 000 рублей;
НДФЛ за работников, удержанный с 1 по 22 июля 2025 года — 6 200 рублей.
Итого размер совокупной обязанности — 47 600 рублей.
Значит, на 28 июля 2025 года (срок уплаты всех задолженностей ИП) на ЕНС должно числиться не менее 47 600 рублей. ИП Жуков М. М. может перечислить ЕНП на сумму задолженности или на любую большую сумму.
Сальдо ЕНС
Разница между поступившими на ЕНС суммами и денежным выражением совокупной обязанности образует общее сальдо единого налогового счета, которое может быть положительным, отрицательным или нулевым:
1. Положительно сальдо означает, что общая сумма перечисленных в составе ЕНП средств больше совокупной обязанности налогоплательщика. Переплату в размере положительного сальдо можно (п. 1 ст. 78 НК):
вернуть, подав заявление о возврате;
оставить на ЕНС для погашения будущих начислений;
направить на уплату задолженностей, не входящих в совокупную обязанность;
уплатить из этих средств налоговые долги за третье лицо.
2. Нулевое сальдо возникает, если перечисленные средства равны размеру совокупной обязанности, то есть — переплата и недоимка на ЕНС отсутствуют.
3. Отрицательное сальдо образуется, когда для погашения совокупной обязанности на ЕНС не хватает денежных средств. В этом случае ИФНС проинформирует налогоплательщика о наличии отрицательного сальдо на ЕНС и сумме задолженности, направив требование о погашении долга (п. 2 ст. 11, ст. 69 НК).
С момента возникновения отрицательного сальдо ЕНС на его сумму ежедневно начисляются пени в размере:
1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки — для физлиц и ИП при любом периоде существования задолженности, а для юрлиц — если задолженность непрерывно существует не более 30 календарных дней;
1/150 ключевой ставки ЦБ — в отношении задолженности юрлиц, превышающей 30-дневный период (ст. 75 НК).
Обратите внимание: на ЕНС не могут одновременно возникнуть недоимки по одним налогам и переплата по другим — сальдо формируется совокупно по всем обязательствам. Если на ЕНС недостаточно средств для погашения всей суммы долга, а сроки уплаты по обязательствам совпадают, деньги между ними распределят пропорционально, причем сальдо ЕНС при этом станет отрицательным.
Пример. В срок до 28 апреля 2025 года ООО «Мираж» должно уплатить налоги и страховые взносы на сумму 78 600 рублей. 22 апреля компания перечислила ЕНП в размере 200 000 руб. На ЕНС в погашение совокупной обязанности по сроку 28.04.2025 зачли 78 600 рублей. Сальдо в размере 121 400 рублей (200 000 — 78 600) компания оставила на ЕНС для погашения будущих платежей.
Платеж по налогам и страховым взносам в мае составил 68 360 руб. На ЕНС достаточно денег для его погашения, дополнительных платежей компания не перечисляла. По сроку 28.05.2025 сумму 68 360 рублей налоговики списали на погашение текущих обязательств. При этом сальдо ЕНС осталось положительным — 68 360 рублей (121 400 — 68 360).
В июне сумма обязательств ООО «Мираж» со сроком уплаты 28.06.2025 составила 82 750 рублей. Так как сумма начислений превышает остаток средств, чтобы на ЕНС не образовалось отрицательное сальдо, не позднее 28 июня 2025 года компания должна перечислить в составе ЕНП минимум 14 390 рублей (82 750 — 68 360). Если своевременной уплаты не будет, средства распределят между видами задолженности пропорционально, а на сумму отрицательного сальдо начнут начисляться пени.
Чтобы не допустить возникновение отрицательного сальдо на ЕНС, контролируйте предстоящие платежи и начисления по налогам и страховым взносам с помощью Личного кабинета ЕНС в 1С:
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