Единый налоговый счет в 2025 году

Уведомления по ЕНП

По некоторым налогам срок уплаты наступает раньше срока сдачи декларации или расчета за соответствующий период, либо отчетность не предусмотрена вовсе. Это, например:

налог при УСН и авансы по нему;

имущественные налоги юридических лиц — земельный, транспортный, налог на имущество;

ЕСХН;

НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами;

страховые взносы.

Чтобы налоговики к моменту наступления срока уплаты узнали, по какому именно налогу нужно погасить долг за счет средств ЕНС и за какой период, налогоплательщик должен сообщить им о начисленных обязательствах. Для этого заполняется и подается уведомление об исчисленных суммах по форме, утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 02.11.2022.

Срок подачи уведомлений — 25 число месяца, в котором наступает крайний срок уплаты налога, авансового платежа или страхового взноса.

Исключение — НДФЛ, по которому уведомления подаются дважды в месяц в особые сроки, зависящие от периода удержания налога:

до 25 числа текущего месяца — по налогу, удержанному 1–22 числа того же месяца;

до 3 числа следующего месяца — по налогу, удержанному с 23 по последнее число месяца;

последний рабочий день декабря — при удержании налога в период с 23 по 31 декабря.

Уведомления подавать не нужно:

если срок платежа наступает позже срока сдачи отчетности;

если начислений по налогам или взносам не было;

по взносам ИП, уплачиваемым за себя;

по штрафам и пеням.

Непредставление уведомления по ЕНП в срок не образует состава налогового правонарушения, и не влечет начисления штрафа по п. 1 ст. 126 НК. Такое мнение ФНС недавно озвучила в своем письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776.