Изменения НДФЛ: новые ставки и порядок расчета налога на доходы физических лиц в 2025 году

Ставка по НДФЛ в 2025 году: от 13 до 22%

С 2025 ставка по налогу на доходы физических лиц приобрела сложносочиненный вид. Теперь она зависит от величины дохода и составляет от 13 до 22%. Показали в таблице, как это выглядит на практике:

Таблица 1:

Доход Налог До 2,4 млн руб. 13% От 2,4 до 5 млн руб. включительно 312 тыс. руб. + 15% с суммы превышения над 2,4 млн руб. От 5 до 20 млн руб. включительно 702 тыс. руб. + 18% с суммы превышения над 5 млн руб. От 20 до 50 млн руб. включительно 3 млн 402 тыс. руб. + 20% с суммы превышения над 20 млн руб. Больше 50 млн руб. 9 млн 402 тыс. руб. + 22% с суммы превышения над 50 млн руб.

Ставка удерживается из доходов, полученных налоговыми резидентами. К ним относятся физические лица, которые находятся на территории России не меньше 183 дней за 12 месяцев. То есть — кто хотя бы полгода в году живет в РФ.

Повышенную ставку применяют не ко всей полученной сумме дохода, а только к сумме превышения над пороговым значением.

Пример. М.М. Гаечка работает инженером. Ее зарплата составляет 300 000 руб. в месяц. За год работы она получит доход в размере 3 600 000 руб.

С суммы дохода в пределах 2,4 млн руб. она заплатит НДФЛ по ставке 13%.

Сумма превышения — 1,2 млн руб. будет облагаться по ставке 15% и НДФЛ с нее составит 180 000 руб.

Сумма НДФЛ за год составит 312 000 + 180 000 = 492 000 руб.

Повышенная ставка НДФЛ не затронула работников с зарплатой ниже 200 тыс. руб. в месяц. Также прогрессивная шкала НДФЛ не касается самозанятых, так как они не являются плательщиками этого налога, а платят только налог на профессиональный доход — 4% с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юрлиц или ИП.

Новые ставки НДФЛ действуют в отношении: