Изменения НДФЛ: новые ставки и порядок расчета налога на доходы физических лиц в 2025 году

Ставка по НДФЛ в 2025 году: от 13 до 22%
С 2025 ставка по налогу на доходы физических лиц приобрела сложносочиненный вид. Теперь она зависит от величины дохода и составляет от 13 до 22%. Показали в таблице, как это выглядит на практике:
Таблица 1:
Доход
Налог
До 2,4 млн руб.
13%
От 2,4 до 5 млн руб. включительно
312 тыс. руб. + 15% с суммы превышения над 2,4 млн руб.
От 5 до 20 млн руб. включительно
702 тыс. руб. + 18% с суммы превышения над 5 млн руб.
От 20 до 50 млн руб. включительно
3 млн 402 тыс. руб. + 20% с суммы превышения над 20 млн руб.
Больше 50 млн руб.
9 млн 402 тыс. руб. + 22% с суммы превышения над 50 млн руб.
Ставка удерживается из доходов, полученных налоговыми резидентами. К ним относятся физические лица, которые находятся на территории России не меньше 183 дней за 12 месяцев. То есть — кто хотя бы полгода в году живет в РФ.
Повышенную ставку применяют не ко всей полученной сумме дохода, а только к сумме превышения над пороговым значением.
Пример. М.М. Гаечка работает инженером. Ее зарплата составляет 300 000 руб. в месяц. За год работы она получит доход в размере 3 600 000 руб.
С суммы дохода в пределах 2,4 млн руб. она заплатит НДФЛ по ставке 13%.
Сумма превышения — 1,2 млн руб. будет облагаться по ставке 15% и НДФЛ с нее составит 180 000 руб.
Сумма НДФЛ за год составит 312 000 + 180 000 = 492 000 руб.
Повышенная ставка НДФЛ не затронула работников с зарплатой ниже 200 тыс. руб. в месяц. Также прогрессивная шкала НДФЛ не касается самозанятых, так как они не являются плательщиками этого налога, а платят только налог на профессиональный доход — 4% с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юрлиц или ИП.
Новые ставки НДФЛ действуют в отношении:
оплаты труда, включая прочие выплаты в пользу сотрудников;
выплат физлицам по договорам ГПХ;
процентов по займам, взятым у физических лиц;
доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ОСНО;
выигрышей по азартным играм и лотереям;
доходов участников инвестиционного товарищества;
прибыли контролируемых иностранных компаний.
Ставка по НДФЛ в 2025 году: от 13 до 15%
Есть еще одна ставка в размере от 13 до 15%. Ее применяют в таком порядке:
Таблица 2:
Доход
Налог
До 2,4 млн руб.
13%
От 2,4 до 5 млн руб. включительно
312 тыс. руб. + 15% с суммы превышения над 2,4 млн руб.
Виды доходов, в отношении которых действуют такие ставки:
продажа долей в уставном капитале российских организаций;
дивиденды от долевого участия;
продажа имущества;
подарки;
проценты по вкладам;
операции с ценными бумагами.
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Ставка НДФЛ при смене статуса с резидента на нерезидента
По общему правилу доходы работника-нерезидента облагаются по ставке 30%.
Если в течение налогового периода сотрудник становится нерезидентом, так как находится за границей более 183 дней в этом году, работодатель должен пересчитать налог по ставке 30% с начала календарного года. Вычеты при этом не предоставляются. Удержать налог из доходов сотрудника нужно до конца текущего года. Но удерживать можно не более половины от выплаты (п. 4 ст. 226 НК).
Если не удалось удержать полную сумму НДФЛ до конца года, тогда уплатить налог должно само физическое лицо. О невозможности удержать НДФЛ нужно сообщить в налоговую инспекцию и оповестить физлицо — не позднее 25 февраля следующего года.
Если есть вероятность, что до конца года сотрудник снова может стать резидентом, не нужно пересчитывать налог сразу же. Когда статус физлица окончательно определится, работодатель должен пересчитать НДФЛ по ставке 30% с начала календарного года. Вычеты нерезиденту не предоставляются. Сумму налога нужно удержать из ближайших выплат работнику, но до конца текущего года может не удастся это сделать полностью. О невозможности удержать налог необходимо письменно уведомить ФНС и физлицо — не позднее 25 февраля следующего года. Нерезидент сам обязан уплатить налог.
Если работодатель не уведомит в установленный срок ФНС о невозможности удержать НДФЛ, последуют штрафы:
для организации или ИП — 200 руб. за каждое сообщение, которое не представили (п. 1 ст. 126 НК);
для руководителя — 300–500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Районные коэффициенты и «северные» надбавки, доходы участников СВО
За работу в тяжелых климатических условиях, а также в определенных местностях работникам полагаются надбавки и районные коэффициенты. К таким выплатам применяется отдельная ставка налога, которая описана в таблице.
Таблица 3:
Доход в виде «северных» надбавок и исходя из районных коэффициентов
Налог
До 5 млн руб. включительно
13%
Больше 5 млн руб.
650 тыс. руб. + 15% с суммы превышения над 5 млн руб.
Для работников, у которых есть такие выплаты, налоговые базы считаются отдельно для самой зарплаты и величины надбавок. К каждой базе применяется ставка налога в зависимости от величины дохода нарастающим итогом с начала года.
Такая же ставка НДФЛ применяется к доходам участников СВО.
Пример 2. Ч.Д. Рокфор работает инженером в Норильске, его зарплата составляет 300 000 руб. в месяц. Районный коэффициент по его зарплате — 1,8. Доплата по районному коэффициенту — 240 000 руб.
За год зарплата работника составит 3 600 000 руб. С нее будет удержан НДФЛ следующим образом:
С суммы 2,4 млн руб.: 2 400 000 х 13% = 312 000 руб.
С суммы превышения 1,2 млн руб.: 1 200 000 х 15% = 180 000 руб.
Доход, полученный по районному коэффициенту, за год составит 2 880 000 руб. Эта сумма не превышает порог 5 млн руб., установленный для исчисления НДФЛ по надбавкам. Таким образом, налог с этого вида дохода составит:
2 880 000 х 13% = 374 400 руб.
Итоговая сумма налога за весь год: 312 000 + 180 000 + 374 400 = 866 400 руб.
Налоговые вычеты по НДФЛ в 2025 году
Для расчета НДФЛ могут применяться налоговые вычеты. Если у работника есть право на вычет, то часть его зарплаты в сумме вычета не будет облагаться этим налогом.
Вычеты распространяются на работников, имеющих детей и получающих доходы в виде зарплаты и выплат по договорам ГПХ. Кроме того, они должны быть резидентами РФ.
В 2025 году увеличились размеры стандартных налоговых вычетов на детей. Новые и старые значения показали в таблице. Все величины вычетов приведены в рублях.
Таблица 4:
Вид вычета
Было
Стало в 2025
На первого ребенка
1 400
1 400
На второго ребенка
1 400
2 800
На третьего и каждого последующего
3 000
6 000
На ребенка-инвалида для родителя или усыновителя
12 000
1 2000
На ребенка-инвалида для опекуна, попечителя, приемного родителя, супругу приемного родителя
6 000
12 000
Лимит доходов, дающий право на вычет, увеличен с 350 до 450 тыс. руб. Это означает, что до тех пор, пока доход работника нарастающим итогом с начала года не превысит 450 тыс. руб., ему будут предоставляться вычеты.
Новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО
На такой вычет могут претендовать физические лица, которые выполнили два условия в течение года:
Сдали нормативы спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили знак отличия ГТО. Или подтвердили знак, который был получен ранее.
Прошли диспансеризацию.
Размер вычета составляет 18 000 руб.
Вычет за выполнение норм ГТО предоставляет работодатель в любом месяце года, когда работник обратился за вычетом и подтвердил право на него. Также гражданин может самостоятельно заявить вычет при подаче декларации 3-НДФЛ за год.
Какие штрафы по НДФЛ предусмотрены для бизнеса
Если налоговый агент нарушит свои обязанности, налоговая назначит штраф. Его размер зависит от вида нарушения:
При неуплате НДФЛ — штраф 20% от неуплаченной суммы (ст. 123 НК) и пени (п. 1,9 ст. 75 НК).
При опоздании со сдачей 6-НДФЛ — штраф 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК). Ответственного работника могут оштрафовать на сумму 300–500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
При наличии ошибок в 6-НДФЛ — штраф 500 руб. за каждый документ с ошибками. Оштрафовать могут и руководителя на 300–500 руб. (п. 1 ст. 126.1 НК).
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