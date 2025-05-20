Тендеры без ошибок: про работу на торговых площадках и применение МЧД

Что такое МЧД для торговых площадок
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это документ, подтверждающий полномочия сотрудника действовать от имени ИП или организации. МЧД выдается в виде электронного документа и «упакована» в формат xml.
Зачем нужна МЧД. Руководитель компании напрямую не участвует в тендерах — не подает заявки, не направляет ценовые предложения на торговых площадках. Для этого у него есть специалист (доверенное лицо). Полномочия специалиста указываются в МЧД, благодаря которой он может легально работать на торговых площадках от имени компании.
Раньше удостоверяющие центры выдавали сотрудникам организаций и ИП сертификаты ЭП с реквизитами юрлица или ИП. С 1 сентября 2023 года правила изменились.
Сейчас, чтобы участвовать в тендерах от имени организации или ИП, у специалиста должны быть — ЭП физического лица (с ИНН физлица) и МЧД. Руководитель компании или ИП заверяет МЧД своей электронной подписью (заверять у нотариуса не нужно).
Таким образом, сотрудник может использовать свою ЭП физлица в личных и рабочих целях.
Сколько нужно МЧД. Доверенность выдается сотрудникам ИП, компаний и государственных организаций. Если специалист участвует в тендерах от имени нескольких компаний, то каждая из них должна выпустить для него МЧД от своего имени. При этом специалисту достаточно одной ЭП физлица — в ней содержатся только его персональные данные.
Например, если специалист участвует в тендерах от имени трех организаций, то «на руках» он должен иметь одну ЭП и три доверенности.
Где выпустить МЧД. Сформировать доверенность можно в двух государственных информационных системах (ГИС) — ЕИС и Торги (государственные и имущественные закупки). Выпустить МЧД для работы на корпоративных и коммерческих ЭТП можно в сервисе Астрал Доверенность.
В каких еще случаях нужна МЧД
Есть несколько видов доверенностей, которые используются в различных целях:
Для обмена документами в сервисах ЭДО. Наделить полномочиями можно менеджера, который будет подписывать договоры и акты с контрагентами.
Для взаимодействия с госорганами. Уполномочить можно юриста, который будет взаимодействовать с организациями госсектора. Или бухгалтера — для подачи сведений в ФНС.
Для работы на торговых площадках. Доверенный сотрудник сможет подавать заявки и участвовать в торгах от имени организации или ИП.
В сервисе Астрал Доверенность вы можете создать МЧД для любых целей — взаимодействия с госорганами (ФНС, СФР), госсистемами (Честный ЗНАК, ФТС, Федресурс, ЕГАИС), работы на ЭТП (для коммерческих закупок и закупок по 223-ФЗ). Достаточно зайти в сервис, выбрать тип доверенности и прописать полномочия для сотрудника. Уточняйте возможность выпуска МЧД для конкрентного портала или системы у наших специалистов.
Какая информация содержится в МЧД
Машиночитаемая доверенность — это электронный документ с четкими требованиями к его структуре (требования к содержанию МЧД установлены в приказе Минцифры от 18.08.2021 № 857).
Обязательные пункты:
номер и наименование документа;
сведения о доверителе (данные ИП или юрлица);
информация о доверенном лице (ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН);
срок действия документа;
список обязанностей представителя;
пункт о возможности передоверия;
УКЭП, которой подписывается доверенность;
сведения об информационной системе, в которой будет использоваться МЧД.
В сфере закупок все МЧД включаются в реестр доверенностей ЕИС. Использовать их можно для работы в ГИС ЕИС, Торги и на электронных торговых площадках.
Как выпустить МЧД в ЕИС
Выпустить электронную доверенность на сотрудника может руководитель или администратор компании.
Руководитель действует без доверенности — от своего имени он может выпустить МЧД на сотрудника.
Администратору нужна доверенность с правом передоверия — в этом случае он сможет выпустить МЧД на сотрудника. Важно отметить, что администратор может наделять специалиста только теми правами, которые есть у него самого (отмечены в его доверенности).
Итак, рассмотрим на примере, как ИП выпустить доверенность на сотрудника в ЕИС:
Шаг 1. Откройте сайт ЕИС и перейдите в «Личный кабинет участника закупок».
Шаг 2. В меню слева перейдите в раздел «Администрирование» → «Пользователи». Выберите нужного сотрудника из списка зарегистрированных пользователей.
Шаг 3. В разделе «Права доступа пользователя» отметьте полномочия, которыми хотите наделить сотрудника (проставьте «галочки» напротив соответствующих строк). После настройки полномочий нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Система начнет формирование МЧД — дождитесь окончания этого процесса.
Шаг 5. Подтвердите согласие на подписание документа своей УКЭП (поставьте «галочку» в чек-боксе). Затем нажмите кнопку «Подписать и разместить».
Шаг 6. Появится системное окно — выберите действие «Выдать доверенность» и нажмите «Далее».
Шаг 7. Большинство сведений система заполнит автоматически. Остальные — укажите вручную (возможность передоверия, данные доверенного сотрудника). Нажмите «Сохранить и подписать».
Шаг 8. Проверьте доверенность на наличие ошибок. Если все указано верно — подтвердите согласие на подписание своей УКЭП и нажмите «Подписать».
После оформления МЧД будет включена в реестр доверенностей ЕИС.
В ЛК пользователя на сайте ЕИС есть функция по выгрузке доверенности на рабочий стол ПК. Для этого нужно найти сотрудника, открыть список его полномочий и внизу страницы нажать «Скачать».
На рабочем столе компьютера хранить МЧД необходимо в виде xml-файла. Этот вариант доверенности сотрудник прикрепляет на ЭТП при подаче заявки, если на площадке не реализован функционал по работе с МЧД.
Как расширить полномочия сотрудника в МЧД
Руководитель или администратор компании при оформлении МЧД может выбрать из списка часть обязанностей для сотрудника. Отмечать все полномочия не нужно, если в этом нет необходимости.
Через время можно будет расширить обязанности сотрудника. Сделать это можно двумя способами:
Выпустить новую МЧД с новыми полномочиями. В этом случае у сотрудника будет две доверенности с дополняющими друг друга списками обязанностей.
Аннулировать старую доверенность и выдать новую МЧД. Весь список обязанностей — в одной доверенности, а не в двух.
Какой способ выбрать — остается на усмотрение доверителя.
МЧД автоматически не продлевается в ЕИС. Продлить срок действия доверенности может руководитель или администратор компании. Уведомление об истечении срока МЧД придет в личный кабинет ЕИС.
Чтобы отменить полномочия сотрудника, доверитель должен сформировать заявление об отмене МЧД. При необходимости можно выпустить новую доверенность (например, при расширении полномочий сотрудника).
Где посмотреть информацию о МЧД
Машиночитаемую доверенность можно использовать для совершения действий, требующих подписи, в ЕИС и на ЭТП. Сама МЧД при этом хранится в ЕИС.
Найти информацию об МЧД можно в личном кабинете пользователя на сайте ЕИС или в подписанном документе (если сотрудник ранее подписывал документы).
В рамках интеграции ЕИС и ЭТП информация об МЧД поступает на торговые площадки. При подаче заявки сотрудник подтверждает на площадке свои полномочия с помощью МЧД.
Всего существует восемь федеральных ЭТП, на которых проходят закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ:
ЭТП «Сбербанк-АСТ».
ЭТП «Росэлторг».
ЭТП «Заказ.рф».
ЭТП «РТС-тендер».
ЭТП «Фабрикант».
ЭТП «РАД».
ЭТП «ТЭК-Торг».
ЭТП «ГПБ».
Найти сведения об МЧД на площадке можно в личном кабинете пользователя. Название раздела может отличаться на разных площадках.
Например, на ЭТП «Сбербанк-АСТ» сведения о доверенностях находятся в разделе «Реестр доверенностей (по закону 44-ФЗ) или «Мои доверенности» (по закону 223-ФЗ), на ЭТП «Фабрикант» — в разделе «Машиночитаемые доверенности».
Где получить МЧД для закупок по 223-ФЗ и коммерческих закупок
Выпустить доверенность для работы на восьми федеральных ЭТП по закону 44-ФЗ можно только в двух информационных системах — ГИС ЕИС и Торги.
На этих же федеральных ЭТП есть секции с закупками по 223-ФЗ и коммерческими закупками. Выпустить доверенность для этих закупок можно в сервисе Астрал Доверенность. Уточните, с каким форматом доверенности работает площадка. Федеральные ЭТП принимают единый формат МЧД 003.
В коммерческих закупках полномочия сотрудника можно указать в свободной форме или выбрать по кодам из классификатора полномочий (приказ Минцифры от 18.08.2021 № 856).
В государственных закупках полномочия сотрудника указываются на сайте ЕИС при формировании МЧД (доверитель проставляет «галочки» напротив обязанностей). Отметить нужно необходимое количество полномочий: минимум — одно, максимум — выбрать все.
Какие риски связаны с МЧД
Основная цель МЧД — обеспечить прозрачность и контроль в закупках. Неправильное оформление доверенности может привести к ограничению работы в ЕИС и на ЭТП, а также потере деловой репутации.
Без МЧД сотрудник не сможет действовать от имени организации (подавать заявки, направлять запросы на разъяснения, направлять ценовые предложения на торгах и т.д.). В итоге компания потеряет интересные контракты и заработок.
Неполный список полномочий в МЧД ограничит возможности поверенного — он не сможет выполнить определенные действия, например, подписать проект контракта или создать документ о приемке.
Оформление МЧД в последний момент может привести к задержкам в работе — например, поверенный не успеет в срок подать заявку и компания потеряет этот тендер.
Торговая площадка не примет МЧД из-за некорректного формата. Например, это может произойти, если доверитель сформирует доверенность в формате 002, а не 003. Сейчас все федеральные ЭТП принимают МЧД единого формата 003.
Некоторые компании пытаются искать лазейки и работать без МЧД — например, создают пиратские копии УКЭП и передают их сторонним тендерным специалистам. Это незаконно и может привести к утечке конфиденциальных данных. Кроме того, компания может получить штраф по ч. 1,2 ст. 19.23 КоАП или быть привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 327 УК (за подделку документов, штампов, печатей).
Машиночитаемые доверенности введены на законодательном уровне, поэтому не нужно относиться к ним как к формальности. Начните готовиться заранее — выберите ответственного сотрудника, подготовьте внутренние регламенты и НПА. При необходимости обратитесь в специализированную компанию, например, Астрал, которая поможет оформить МЧД, если планируете участвовать в коммерческих или корпоративных закупках.
Главное
МЧД нужна для работы с любыми электронными документами от имени организации или ИП.
Доверенность формируется в формате xml, доверитель подписывает ее своей УКЭП.
МЧД действует только в связке с ЭП физлица (доверенного сотрудника).
Выпустить доверенность может руководитель или администратор компании.
У сотрудника может быть одна ЭП физлица, но несколько доверенностей, если он действует от разных организаций.
Для работы на восьми федеральных ЭТП используется МЧД, выпущенная в ГИС ЕИС. Для имущественных торгов выпустить доверенность нужно в ГИС Торги.
Выпустить доверенность для работы на корпоративных и коммерческих ЭТП можно в специализированном сервисе Астрал Доверенность.
Формируйте МЧД в сервисе Астрал Доверенность для любых целей — взаимодействия с госорганами, ЭДО, работы на торговых площадках. Наделите сотрудников полномочиями действовать от имени организации или ИП. В сервисе легко управлять и контролировать МЧД — отслеживать сроки действия, сортировать по группам, отзывать неактуальные доверенности, скачивать на ПК.
Читайте также:
Изменения НДФЛ: новые ставки и порядок расчета налога на доходы физических лиц в 2025 году.
Готовьте и отправляйте отчетность с сервисами Астрал
Отчеты в налоговую и другие контролирующие органы
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFJ93ESL
Начать дискуссию