Тендеры без ошибок: про работу на торговых площадках и применение МЧД

Что такое МЧД для торговых площадок

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это документ, подтверждающий полномочия сотрудника действовать от имени ИП или организации. МЧД выдается в виде электронного документа и «упакована» в формат xml.

Зачем нужна МЧД. Руководитель компании напрямую не участвует в тендерах — не подает заявки, не направляет ценовые предложения на торговых площадках. Для этого у него есть специалист (доверенное лицо). Полномочия специалиста указываются в МЧД, благодаря которой он может легально работать на торговых площадках от имени компании.

Раньше удостоверяющие центры выдавали сотрудникам организаций и ИП сертификаты ЭП с реквизитами юрлица или ИП. С 1 сентября 2023 года правила изменились.

Сейчас, чтобы участвовать в тендерах от имени организации или ИП, у специалиста должны быть — ЭП физического лица (с ИНН физлица) и МЧД. Руководитель компании или ИП заверяет МЧД своей электронной подписью (заверять у нотариуса не нужно).

Таким образом, сотрудник может использовать свою ЭП физлица в личных и рабочих целях.

Сколько нужно МЧД. Доверенность выдается сотрудникам ИП, компаний и государственных организаций. Если специалист участвует в тендерах от имени нескольких компаний, то каждая из них должна выпустить для него МЧД от своего имени. При этом специалисту достаточно одной ЭП физлица — в ней содержатся только его персональные данные.

Например, если специалист участвует в тендерах от имени трех организаций, то «на руках» он должен иметь одну ЭП и три доверенности.

Где выпустить МЧД. Сформировать доверенность можно в двух государственных информационных системах (ГИС) — ЕИС и Торги (государственные и имущественные закупки). Выпустить МЧД для работы на корпоративных и коммерческих ЭТП можно в сервисе Астрал Доверенность.